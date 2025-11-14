Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης

Μετά το αρχικό σφυροκόπημα του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του πρωθυπουργού για το θέμα της ακριβείας στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανήλθε στη δευτερολογία του κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι οι επιλογές της κυβέρνησης παράγουν απογοήτευση και ανισότητες.

«Με τα λεφτά του πολίτη εμφανίζετε τις τράπεζες χορηγούς στα σχολεία, αντί να εφαρμόσετε εφάπαξ φορολογία, 500 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους χαμηλούς μισθούς και κατ΄ επέκταση την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.

«Λέτε αυξήθηκαν οι μισθοί. Έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο μισθό σύμφωνα με τη Eurostat. Μας πέρασε και η Ουγγαρία» είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

Όταν έρθει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης θα ψηφίσει δικαιότερα μέτρα για την ακρίβεια.

«Λέτε το μοσχαρίσιο κρέας κατά 80% εισάγεται. Τα ρεβίθια είναι 15 φορές πάνω η τιμή από το χωράφι στο ράφι, στις φακές 7 φορές πιο πάνω η τιμή από το χωράφι στο ράφι. Έχετε να πείτε κάτι γι΄ αυτά» τόνισε.

«Επιστρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες»

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι με τις πολιτικές της κυβέρνησης χάνουν οι αγρότες και κερδίζουν οι μεσάζοντες. Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια και μόνος χαμένος είναι ο πολίτης.

«Γιατί έχει κατέβει η σελίδα του e-καταναλωτή και δεν μπορεί να γίνει σύγκριση τιμών» αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Υποστήριξε ακόμη ότι πρέπει να γίνουν έρευνες έρευνες για να δούμε τις στρεβλώσεις στην αγορά.

«Τι κάνατε με τις φοροελαφρύνσεις;» ρώτησε ο κ. Ανδρουλάκης τον πρωθυπουργό για να προσθέσει πως «η περίφημη ελάφρυνση της μεσαίας τάξης είναι ένα κυβερνητικό τρικ καθώς το βάρος της μισθωτής εργασίας παραμένει δυσανάλογα μεγάλο».

Δεν άλλαξε τίποτα στη σχέση, στην άρρωστη σχέση, που έχουμε διαχρονικά μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων. Χειρότερα έγιναν τα πράγματα τόνισε για να προσθέσει:

«Η περίφημη ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη ήταν ένα επικοινωνιακό τρικ. Για το 81% των φορολογουμένων είναι ένα με δύο ευρώ κέρδος την ημέρα. Άρα, ένα καφεδάκι και πολύ είναι. Οι φτωχότεροι, -τρία εκατομμύρια συμπολίτες μας- δεν θα δουν καμία ελάφρυνση».

Όλες οι επιλογές σας, κατέληξε στη δευτερολογία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παράγουν απογοήτευση και ανισότητες».

Σε άλλο σημείο είπε ότι «προτείναμε λύση στα πρότυπα της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Αυστρίας για κοινωνικές κατοικίες.

Μας λέγατε ότι κοστίζουν δισεκατομμύρια και «δεν μπορούμε να τα δώσουμε». Και τώρα δίνετε 250 εκατομμύρια τον χρόνο, άρα 1 δισεκατομμύριο την τετραετία, σε επιδότηση ενοικίου, χωρίς να μένει καμία υποδομή πίσω. Και ξέρετε πολύ καλά, όπως λένε όλοι οι οικονομολόγοι, θα το απορροφήσει από του χρόνου η αγορά, άρα μία τρύπα στο νερό».