Παραδοχή Μητσοτάκη ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών

Στην παραδοχή ότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο και πως το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια προχώρησε από το βήμα της Βουλής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει πορεία ανάλογη με την Ευρώπη κάνοντας αναφορές στις διεθνείς συνθήκες.

«Γνωρίζω το άγχος γονέων να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τα παιδιά τους. Την κούραση όσων δουλεύουν 2 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα, την αβεβαιότητα νέων ζευγαριών που θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Κορυφαία προτεραιότητα η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα και να μένει μακριά από fake news», είπε.

«Να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε, όταν το 2019 παραλάβαμε μία διαλυμένη οικονομία. Να δούμε το παγκόσμιο πρόβλημα. Μετά την πανδημία αυξήθηκε ο πληθωρισμός και λίγο μετά ξέσπασε η ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μάχη των δασμών, είπε και πρόσθεσε ότι «απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που βλέπουν ορισμένοι».

Παράλληλα, επιχείρησε να διαψεύσει τις απόψεις ότι η Ελλάδα «βυθίζεται» στον πληθωρισμό, λέγοντας ότι «η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που θέλουν ορισμένοι. Η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό τα τελευταία 5,5 χρόνια από την Ευρώπη. Στα τρόφιμα ο πληθωρισμός είναι ο ίδιος. Παντού οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 40%.

«Τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια, χειρότερα στα ενοίκια», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε «βαφτίζετε το ψάρι κρέας αλλά εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Να συμφωνήσουμε στα πραγματικά δεδομένα».

«Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ίδια μια χώρα που χρεοκόπησε από κράτη που δεν πέρασαν τα ίδια» είπε ακόμα ο κ. Μτησοτάκης σημειώνοντας ότι «εγώ δεν έχω δει ένα δελτίο ειδήσεων που να μην αναφέρεται στο πρόβλημα της ακρίβειας συχνά με στοιχεία αποσπασματικά και ενίοτε παραπλανητικά. Καλά κάνουν και το καλύπτουν αλλά να το κάνουνε με στοιχεία ακριβή και συγκρίσιμα».

Η κυβέρνηση στο πλαίσιο των δράσεων για την ενημέρωση των πολιτών έχει την εφαρμογή e-katanalotis θα δείτε π.χ. τελείως διαφορετικές τιμές για το μοσχάρι από αυτή που παρουσιάζεται.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει παγκόσμια έξαρση στις τιμές του μοσχαριού, δεν θα το χρεωθεί η κυβέρνηση αυτό.

«Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των εισοδημάτων», είπε για να προσθέσει ότι ο μέσος μισθός θα φθάσει τα 950 ευρώ το 2027.

Χαρακτήρισε δε σημαντικές τις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων ενώ όπως επεσήμανε ότι «στηρίξαμε έμπρακτα τους ενστόλους».

Αναφερόμενος στο αυξημένο κόστος των ενοικίων επανέλαβε ότι στα τέλη του μήνα θα επιστραφεί ένα ενοίκιο ενώ υπό προϋποθέσεις, δηλαδή αν «αν δούμε μεγαλύτερη συμμόρφωση στις δηλώσεις ενοικίων», θα μειώσει και άλλο τη φορολογία στα ενοίκια.

Για το ιδιωτικό χρέος είπε ότι «δεν μπορούμε να δίνουμε την εντύπωση ότι μας ενδιαφέρει μόνο ο ασυνεπής», εκτιμώντας ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός λειτουργεί.