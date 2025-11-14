Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Δεν κάνατε τίποτα για να περιορίσετε την αισχροκέρδεια – Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή

Επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, μετά την ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης έστρεψε τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού κατηγορώντας τον ότι λαμβάνει μέτρα παυσίπονα κατά της ακρίβειας.

«Τι έχετε να πείτε για τον συνταξιούχο των 500 ευρώ που δεν βγάζει ούτε το 15ημερο ή για τον φοιτητή που δεν μπορεί να βρει αξιοπρεπή στέγη» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Σε ένα μόνο χρόνο η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος από τα 12-13 ευρώ έχει φτάσει στα 18-19 ευρώ το κιλό. 1 στα 3 νοικοκυριά δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για το κόστος στης στέγασης.

Γνωρίζετε μήπως – γιατί είχατε πει σε συνέντευξη σας ότι δεν γνωρίζετε – πόσες οικογένειες φέτος μπορούσαν να πάνε μια εβδομάδα διακοπές;».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα την ασυδοσία των ολιγοπωλίων.

«Το 62% των νοικοκυριών μόλις τα βγάζει πέρα. Τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν και η ΝΔ πετάει χαρταετό. Να μπει τέλος στην ασυδοσία» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανεβάζοντας και άλλο τους τόνους.

Στη συνέχεια αποδομώντας όλο το κυβερνητικό αφήγημα, ανέφερε: «Εσείς ο ίδιος μιλήσατε για πληθωρισμό της απληστίας των αγορών. Τι κάνατε. Συγκρουστήκατε μαζί τους ή τους προστατεύετε;».

Έκανε λόγο για μέτρα παρωδία, όπως τα χρωματιστά τιμολόγια ή την περιβόητή επιστολή στις Βρυξέλλες.

Όσο για τις μειώσεις τιμών είπε «2.000 κωδικοί προϊόντων που δεν περιλαμβάνουν κρέας, φρούτα, ψάρι αλλά περιλαμβάνουν καλούμπες χαρταετού. Το καλάθι περιλαμβάνει καβουροδαγκάνες. Όλοι γνωρίζουμε αν δεν φάει καβουροδαγκάνες ο λαός μία φορά την εβδομάδα δεν θα αντέξει».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί να ακούνε ψέματα και προπαγάνδα που συγκρούονται με το καθημερινό του βίωμα. Τι θέλει ο πολίτης; Δημόσια υγεία και παιδεία, ισχυρό κοινωνικό κράτος, και όχι μία χώρα που έχει τις δεύτερες υψηλότερες δαπάνες ιδιωτικής υγείας. Θέλει αξιοπρέπεια . Από αυτά δεν του προσφέρεται τίποτα» είπε και πρόσθεσε ότι «είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή που θα δώσει αυτοπεποίθηση , προοπτική και αξιοπρέπεια».

Αναρωτήθηκε ακόμη. «Το αποτέλεσμα των πολιτικών σας: Οι περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες κλιμακώνονται. Το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ συρρικνώνεται, ενώ των κερδών κυρίως των μεγάλων συνεχώς αυξάνεται. Εσείς, λοιπόν, συνεχίσατε την παρωδία.

Μέτρα -παρωδία, όπως τα χρωματιστά τιμολόγια ή όπως η περιβόητη επιστολή στις Βρυξέλλες. Θα μας έλυνε το πρόβλημα της ακρίβειας στην Ελλάδα η κυρία φον ντερ Λάιεν. Η βαρύτητα της επιστολής που στείλατε στην κυρία φον ντερ Λάιεν είναι ανάλογη της βαρύτητας των επιστολών του Ιησού, που μοιράζει ο κ. Βελόπουλος, κ. Μητσοτάκη!».