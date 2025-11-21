Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας

Για ένα σύστημα προπαγάνδας που ξεκινά από την κυβέρνηση και στηρίζεται από τα φιλικά προς αυτή ΜΜΕ έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ενώ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως προσπαθεί να «θάψει» τα σκάνδαλα για τα οποία έχει προσωπική ευθύνη.

«Ο ‘Φραπές’ (σ.σ. Γιώργος Ξυλούρης), κουμπάρος του Μητσοτάκη που κατηγορείται για εκατομμύρια δεν ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή. Η ΝΔ δεν ήθελε να περάσει τη βάσανο την ερωτήσεων γιατί θα είχε φθορά ο ίδιος ο πρωθυπουργός», είπε ενώ έκανε αντιπαραβολή με τον αντιπεριφερειάρχη του ΠΑΣΟΚ που ΜΜΕ τον χαρακτήρισαν ως «πράσινο Φραπέ» θέλοντας να εξισώσουν τις ευθύνες.

«Όταν γίνεται δολοφονία χαρακτήρα, πρέπει να απαντάμε. Αναφέρονταν σε έναν αντιπεριφερειάρχη του ΠΑΣΟΚ ως «πράσινο Φραπέ». Ο λόγος που τον έβαλαν στη μηχανή του κιμά ένα ολόκληρο καλοκαίρι ήταν γιατί τον υπερήλικα πατέρα του τον βοηθούσε ένας ξάδερφός του στα πρόβατα με εργόσημο. Δεν είχε ούτε μια κατηγορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, δεν ήρθε στην Εξεταστική ο κανονικός Φραπές. Έφεραν τον ψεύτικο».

Αναφερόμενος στο πώς λειτουργεί η προπαγάνδα, όπως είπε, ο κ. Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε μια σειρά από παραδείγματα.

«Ο Στρατάκης (επονομαζόμενος και ως «χασάπης) που κατέθεσε χθες στην εξεταστική επιτροπή δέχτηκε τελευταία ερώτηση από τον Μακάριο Λαζαρίδη αν είχε ποτέ σχέση με το ΠΑΣΟΚ, και αυτός απάντησε ότι είχε επί Ανδρέα Παπανδρέου. Λένε ότι ο Στρατάκης είναι ΠΑΣΟΚ ενώ η αλήθεια είναι ότι το 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ».

Προσπαθούν να πείσουν ότι δεν είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη αλλά σκάνδαλο όλων των κομμάτων

«Προσπαθούν να πουν ότι δεν είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη αλλά σκάνδαλο ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει 15 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε μια δικογραφία που όλοι οι πρωταγωνιστές είναι στελέχη της ΝΔ. Μπορούμε να το παραβλέψουμε; Ο Μητσοτάκης έχει απαγορεύσεις τη διερεύνηση των υπουργών του».

«Δεχόμαστε ένα πόλεμο προπαγάνδας» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και αναφέρθηκε σε προηγούμενες δηλώσεις του.

«Έχοντας προσωπική εμπειρία από το σκάνδαλο των υποκλοπών έκανα μια δήλωση ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη και ιδίως στην ηγεσία της» δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:

«Ξεκίνησε η επίθεση. Την ίδια δήλωση είχε κάνει όμως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ή ο Γιώργος Φλωρίδης ή και ο ιδιοκτήτης του σταθμού σας σε πρόσφατη συνέντευξη», είπε χαρακτηριστικά ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έκανε αναφορά στον ρόλο των «φιλικών προς την κυβέρνηση ΜΜΕ» και στον ΣΚΑΪ.

«Το ΠΑΣΟΚ δέχεται έναν συστηματικό πόλεμο κι εγώ προσωπικά, αλλά χαίρομαι, διότι με αυτό τον πόλεμο αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να πετύχει το στόχο του, θα είναι μια μεγάλη νίκη του ίδιου του λαού. Θα είναι μια κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα και τη διαπλοκή» επισήμανε.

Κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να βρίσκεται αρκετά πίσω από τη ΝΔ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι αν και δεν αμφισβητεί τη δουλειά των δημοσκόπων αμφισβητεί την ικανότητά τους να προβλέπουν όντως το αποτέλεσμα, και χρησιμοποίησε το παράδειγμα των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων.

«Ο κόσμος βλέπει την ατιμωρησία και το ΠΑΣΟΚ έχει πρόταση για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση των θεσμών», πρόσθεσε ακόμα ο κ. Ανδρουλακης και αναφέρθηκε στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών και στο σχέδιο του κόμματος για μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και στον τρόπο λειτουργίας των εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών στη Βουλή.

Έλλειμμα στρατηγικής στην ΕΕ

Σε σχέση με τη διεθνή επικαιρότητα και το προτεινόμενο σχέδιο για την Ουκρανία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει αποδεκτό από κάποια χώρα.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε ότι υπάρχει έλλειμμα ασφάλειας και στρατηγικής κυρίως από την ΕΕ για αυτό η χώρα μας πρέπει να κινηθεί σε διπλωματικούς άξονες κοινής άμυνας και παραγωγής εγχώριων αμυντικών συστημάτων.

Υπήρχαν πολλά καμπανάκια από το 2014 που η Ευρώπη δεν άκουσε. Ο προσανατολισμός μας πρέπει να είναι ευρωπαϊκός».

Η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες συμφωνίες με τις ΗΠΑ ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει σχέδιο.

«Ιστορικά η Ελλάδα εκμεταλλευόταν διεθνείς συγκυρίες και επιλογές του δυτικού άξονα για να έχει οφέλη[…] Επιτυχίες είχαμε όταν ένα δικό μας σχέδιο το ευνοούσαν οι συγκυρίες και οι επιλογές της Δύσης. Περιμένω το δικό μας σχέδιο. Δεν μπορώ να δεχτώ ο Μητσοτάκης να λέει πριν κάποια χρόνια ότι οι υδρογονάνθρακες ανήκουν στο παρελθόν και “έχουν πεθάνει” και ξαφνικά να έρχεται σήμερα να κάνει μια εντελώς διαφορετική επιλογή. Δεν μπορώ να δεχτώ να δηλώνει ο σημερινός υπουργός Άμυνας – και τότε υπουργός Εξωτερικών – ότι “δεν θα κάνουμε τη Μεσόγειο, Κόλπο του Μεξικού” αλλά τώρα να γίνονται άλλες επιλογές. Αυτό δείχνει αδυναμία μακροπρόθεσμης στρατηγικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Να κάνεις άλμα από πράσινη ανάπτυξη προς τους υδρογονάνθρακες. Πρέπει να μην είμαστε μόνο ενεργειακός κόμβος transit αλλά να κοιτάξουμε και τις δικές μας υποδομές», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Για τα λιμάνια, που είναι θέμα ασφάλειας, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν έχουμε σχέδιο. Οι επιλογές μεγάλων δυτικών χωρών εργαλειοποιούν τα δικά μας συμφέροντα»

Ερωτηθείς για τις χθεσινές δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα εναντίον της Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε:

«Η κ. Ζαχάροβα δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοιες δηλώσεις. Ενώ η Τουρκία διατηρεί στρατηγική σχέση με τους Ρώσους, έχει ανάλογη αντιμετώπιση από την ΕΕ; Όχι. Να θυμίσω ότι για λίγες παραβιάσεις ρωσικών drones άνοιξε ολόκληρο θέμα με τον αέρινο θόλο της Ευρώπης, ενώ για πολλές περισσότερες εναέριες παραβιάσεις στο Αιγαίο από την Τουρκία δεν επέδειξαν ανάλογη ευαισθησία».

«Χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις στα εθνικά θέματα και όχι σε ορίζοντα 4ετίας. Εδώ υπάρχει έλλειμα συναίνεσης και εντός της ίδιας της κυβέρνησης όπως π.χ. με το πρόγραμμα SAFE».