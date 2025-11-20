Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»

Βολές κατά της ΝΔ εκτόξευσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Γιώργο Ξυλούρη, επονομαζόμενο ως «Φραπέ».

Αρχικώς, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στην κ. Σεμερτζίδου και μίλησε για τον ρόλο της ως «συντονίστριας κοινοτικών πόρων» εξηγώντας, μιλώντας στο MEGA NEWS, ότι «αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης της έχει απονείμει το ρόλο της υπεύθυνης για την κατάρτιση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας για την κατανομή των κοινοτικών πόρων. Ξέρετε καλά ότι οι κομματικοί ρόλοι ανατίθενται από τους προέδρους. Άρα η κ. Σεμερτζίδου ήταν μία επιλογή του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα σε έναν τομέα που έχει πλήρη σύνδεση με τις επιδοτήσεις. Δεν ήταν τυχαίο που ήταν σε αυτόν τον τομέα υπεύθυνη. Δεν ήταν τομεάρχης Τουρισμού ή τομεάρχης Πολιτισμού. Ήταν συντονίστρια και όχι ένα απλό μέλος του συντονιστικού, η κ. Σεμερτζίδου έπαιρνε τις αποφάσεις».

Για τον επονομαζόμενο «Φραπέ» και τη σχέση αυτού με τη Νέα Δημοκρατία, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναρωτήθηκε απευθυνόμενος στον παριστάμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας πως «για τον κ. Ξυλούρη –γιατί είπε ο κ. Οικονόμου ότι η κομματική ιδιότητα δεν παίζει ρόλο– η κομματική του ιδιότητα δεν έπαιζε κανένα ρόλο στο να σηκώνει το τηλέφωνο και να μιλάει με τους υπουργούς ή τους γενικούς γραμματείς; Ή ακόμη και στη γιγαντιαία αυτοπεποίθηση που είδαμε μέσα από τους διαλόγους που υπάρχουν μέσα σε επισυνδέσεις; Ο κάθε πολίτης -που δεν έχει κομματική ιδιότητα- αν πάει να απευθυνθεί σε μια δημόσια υπηρεσία θα πάει να πει στον υπάλληλο “έχω βράχο το Μέγαρο Μαξίμου”; Να το ξέρουμε, αν είναι έτσι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά λοιπόν. Άρα προφανώς είχε απόλυτη σχέση. Ήτανε κομματάρχης και συνδαιτημόνας του πρωθυπουργού».

«Γιατί η κυβέρνηση φοβάται το να έρθει ο κ. Ξυλούρης στην Εξεταστική Επιτροπή;»

Ενώ για την άρνηση αυτού να παραστεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «εδώ και μήνες εμείς, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ζητούσαμε να έρθουν στην εξεταστική επιτροπή ο “Φραπές” και ο “Χασάπης” και η κυβέρνηση μας έλεγε πως θα έρθουν όλοι γιατί δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Βέβαια, στην αρχή, είχε πλήρη άρνηση να τους καλέσουμε και όταν πια είχε χαθεί η δυνατότητα επικοινωνιακά να αιτιολογούν για ποιον λόγο δεν επιλέγουν να κληθούν τότε δέχτηκαν να τους καλέσουμε. Και σήμερα ο μάρτυρας επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Αυτό είναι ένα απίστευτο σόου και ο πρωθυπουργός είναι βαθιά εκτεθειμένος. Είναι δυνατόν να μην ήξερε η κυβέρνηση τι σκόπευε να επικαλεστεί σήμερα ο άνθρωπός της; Ή μήπως φοβήθηκε τον κ. Λαζαρίδη; Φοβήθηκε μην το κάνει μήνυση; Γιατί η κυβέρνηση φοβάται το να έρθει ο κ. Ξυλούρης στην Εξεταστική Επιτροπή;».

Ως σόου χαρακτήρισε ο κ. Τσουκαλάς το περιστατικό μεταξύ των κ.κ. Λαζαρίδη και Τζεδάκη, αναφέροντας ότι «αντί ο κύριος Λαζαρίδης να ζητήσει συγγνώμη από τον κ. Τζεδάκη που πήγε η Νέα Δημοκρατία να τον εμπλέξει σε μια διαδικασία χωρίς κανένα στοιχείο καθώς αποδείχθηκε περίτρανα ότι δεν έχει καμία σχέση, προσπάθησε να τινάξει την διαδικασία στον αέρα. Ενώ όταν δεν του άρεσε η απάντηση του κ. Τζεδάκη στρεφόταν στις δημοσκοπήσεις. Ο κ. Τζεδάκης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και γι’ αυτό δεν είχε να πει τίποτα κανένας άλλος. Στα έγγραφα και σε όσα έχει υπογράψει ο κ. Βορίδης ορίζεται το ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος όχι».

Καταληκτικά είπε πως «η κυβέρνηση έχει καταρρεύσει, έχει φάει εκατό γκολ και έχουν αποδειχτεί όλα».