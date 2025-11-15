Τσουκαλάς: Μόνο ως πρωταγωνιστής παρωδίας του Χάρι Πότερ μπορεί να πείσει πλέον ο Μητσοτάκης

Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως «η εικόνα του πρωθυπουργού να συζητά με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να βρίσκει ξεκαρδιστικό ότι τα όσπρια από το ελληνικό χωράφι πωλούνται στο ράφι του σούπερ μάρκετ 15 και 16 φορές πάνω λόγω αισχροκέρδειας των μεσαζόντων, είναι το λιγότερο τραγική».

Ο κ. Τσουκαλάς συνέχισε λέγοντας πως «απέναντι στο ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς και την ασυδοσία, απαντά ότι δεν είναι ο… Χάρι Πότερ. Η προσπάθεια του πρωθυπουργού να παριστάνει τον «διώκτη» των ολιγοπωλίων, ενώ επί διακυβέρνησης του σπάνε όλα τα ρεκόρ κερδοφορίας, μοιάζει με χοντροκομμένη παρωδία».

«Χωρίζει άβυσσος πια το Μαξίμου και τον κ. Μητσοτάκη από την κατανόηση των δυσκολιών των πολιτών»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ συμπλήρωσε ότι «ακόμη περιμένουμε να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πόσα χρήματα έχει εισπράξει από τα πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί. Πότε στην ιστορία της χώρας δεν υπήρξε κυβέρνηση σε τέτοια απόσταση από τα προβλήματα της κοινωνίας». Επισήμανε, ακόμη, πως «χωρίζει άβυσσος πια το Μαξίμου και τον κ. Μητσοτάκη από την κατανόηση των δυσκολιών των πολιτών».

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως «κυβερνούν χωρίς επίγνωση, χωρίς σχέδιο και στοιχειώδη αποτελεσματικότητα, έχουν αφήσει στο ChatGPT την διάγνωση και λύση των κοινωνικών ζητημάτων».