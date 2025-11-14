Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης – «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»

Το αφήγημα του τρίτου μνημονίου και πως η Ελλάδα κουβαλάει στις πλάτες μια χρεοκοπία και μία δεκαετή κρίση επικαλέστηκε στη δευτερολογία του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ώρα που στην Ευρώπη – όπως ο ίδιος παραδέχθηκε – «έβρεχε λεφτά» η κυβέρνηση της ΝΔ φρόντιζε να κρατά μεγάλη «ομπρέλα».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως «δεν είναι μάγος, δεν είναι Χάρι Πότερ» και δεν μπορεί να παρέμβει ενάντια «στις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης». Ο πρωθυπουργός προέβαλε ξανά τον ισχυρισμό ότι έχει μειώσει «83 φόρους» και ότι έχει μειωθεί η ανεργία.

Είναι καλύτερα κάποιος ο οποίος είναι άνεργος και παίρνει το επίδομα ανεργίας για όσο διάστημα παίρνει, ή κάποιος ο οποίος βρίσκει δουλειά, έστω και αν αυτή είναι με τον κατώτατο μισθό; Έχουμε στηρίξει τη μεσαία τάξη με πολιτικές οι οποίες απέχουν πολύ από το να είναι φιλοδωρήματα» πρόσθεσε.

Κύριε Ανδρουλάκη σας αντιμετωπίζω ως ένα σύγχρονο πολιτικό και ως έναν πολιτικό αντίπαλο, τον οποίο σέβομαι. Ας αφήσουμε πια αυτό το λεξιλόγιο, ανήκει στον 20ο αιώνα, είναι 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Είπατε ότι οι αυξήσεις μπορεί να είναι έως 2 ευρώ την ημέρα. Κάνω ένα απλό υπολογισμό: 720 ευρώ τον χρόνο. Έχετε εσείς κάποια εναλλακτική πρόταση για το πως μπορεί να δαπανηθεί ο δημοσιονομικός χώρος τον οποίο αυτή η κυβέρνηση με μεγάλο κόπο εξασφάλισε;» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε, δε, ότι σήμερα στην Ευρώπη, οι πιο πολλές κυβερνήσεις αναγκάζονται να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας, διότι, όπως ανέφερε, δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους.

«Οι αγορές αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ασκεί μεγάλη πίεση και καταφεύγουν είτε σε μειώσεις δαπανών είτε σε αυξήσεις φόρου. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση. Και αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας της οικονομικής πολιτικής» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Ακούω συνέχεια για τα περιβόητα «υπερπλεονάσματα». Μα δεν ξέρετε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι η Ελλάδα και σήμερα ακόμα έχει ένα χρέος το οποίο είναι πολύ υψηλό; Βεβαίως και αποκλιμακώνεται. Με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έχει μια υποχρέωση η Ελλάδα; Δεν έχουμε μια υποχρέωση επάνω στην επόμενη γενιά να μειώσουμε κι άλλο το χρέος; Πώς θα το κάνουμε αυτό, εάν δεν παράγουμε πλεονάσματα; Και δεν είναι αυτό κάτι το οποίο μας το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας το επιβάλλει η στοιχειώδης ειλικρίνεια με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Παράγουμε, λοιπόν, πλεονάσματα, μειώνουμε το χρέος μας και δημιουργούμε και ένα κοινωνικό μέρισμα προς διανομή. Και παίρνουμε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις για το πώς θα το διανύουμε. Θα σας το ξαναπώ: δεν μπορείτε ταυτόχρονα να ψηφίζετε τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ και να ανακοινώνετε και άλλα τόσα πολλά περισσότερα πρόσθετα μέτρα χωρίς να εξηγείτε στον ελληνικό λαό από πού αυτά θα προέλθουν» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Πέρασαν πια οι εποχές όπου μπορούσατε να τάζετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε προχωρήσει μπροστά. Τα πληρώσαμε. Τις πληρώσαμε αυτές τις εποχές» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για να δικαιολογήσει τη μη μείωση του ΦΠΑ ο πρωθυπουργός αφού είπε ότι η οικονομία δεν αντέχει οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ πρόσθεσε: «Στα νησιά ο λόγος για τον οποίο μειώσαμε το ΦΠΑ, στο Ανατολικό Αιγαίο, ήταν πρωτίστως για να διορθώσουμε μια βαθιά ανισότητα. Διότι είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά εκείνα τα οποία είχαν προσφυγικές υποδομές. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι αδιανόητο να λέμε ότι η Χίος έχει μειωμένο ΦΠΑ και δεν έχουν τα Ψαρά ή έχει η Λέσβος και δεν έχει η Λήμνος. Γι’ αυτό μειώθηκε ο ΦΠΑ στα νησιά. Και θέλω να τονίσω ότι χαμηλούς τελεστές ΦΠΑ έχουμε σε μια σειρά από προϊόντα. Αλλά επίσης επειδή έχουμε δοκιμάσει και τις μειώσεις ΦΠΑ σε προϊόντα όπως ο καφές, η εμπειρία μας λέει – όχι μόνο η ελληνική αλλά και η ευρωπαϊκή – ότι τελικά οι μειώσεις ΦΠΑ κατά κανόνα δεν τις καρπώνεται ο καταναλωτής. Τις καρπώνεται ο έμπορος. Μπορεί να είναι και αυτή μια πολιτική επιλογή. Θέλουμε να στηρίξουμε τη μεταποίηση, τους εμπόρους. Αλλά εμείς δεν κάνουμε αυτή την επιλογή».

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκης λέγοντας πως «μακάρι να ήταν κολλημένη η βελόνα, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Πάει προς τη λάθος κατεύθυνση για εσάς, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν λέτε να μάθετε από τα λάθη της αντιπολίτευσης και εξακολουθείτε να υιοθετείτε ένα λόγο ο οποίος δεν είναι τεκμηριωμένος, είναι παραπλανητικός και παρουσιάζει την εικόνα μιας χώρας η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των πολιτών. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως έχω πει πολλές φορές, αυτό είναι δικό σας ζήτημα, δεν είναι δικό μου ζήτημα. Αυτό το οποίο η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να κάνει με συνέπεια είναι να εφαρμόζει πολιτικές στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος».