Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια – «Ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Χάρι Πότερ, αλλά ο Βόλντεμορτ»

Σφοδρά πυρά για την ακρίβεια εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μια μέρα μετά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης για το ίδιο ζήτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Βουλή.

Μιλώντας στο MEGA ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, επισήμανε πως απαντήσεις που δεν έδωσε χθες στη Βουλή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν κάνει σοφότερο τον ελληνικό λαό.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα εκείνο που έχει στηρίξει ανεξαρτήτως κυβέρνησης κάθε ευρώ που έχει δοθεί στους πολίτες. Το 2015, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είχαμε στηρίξει γιατί ξέραμε ότι ήταν χρήσιμο για τους πολίτες, το ίδιο κάνουμε και σήμερα. Το ερώτημα είναι το εξής: η συνταγή βγαίνει; Όπως δεν έβγαινε το 2015-2019 η πολιτική, έτσι δεν βγαίνει και το 2019-2025. Ό,τι και να λέω εγώ, η Eurostat και η ΙΝΕ ΓΣΕΕ δεν είναι ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο κ. Χρηστίδης.

Συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της ΕΕ. Η ακρίβεια είναι εδώ και αυτή η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Η ΝΔ τιμωρείται από τους πολίτες. Χάνει 11 στους 100 ψηφοφόρους, αυτοί κάτι βλέπουν που ο κ. Μητσοτάκης δεν βλέπει, που ο κ. Μητσοτάκης είναι αρνητής της πραγματικότητας».

«Δεν παίρνει μέτρα ο Μητσοτάκης για την ακρίβεια»

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία επιμένει σε μέτρα όπως η μείωση έμμεσων φόρων.

«Φαίνεται ότι υπάρχει τεράστια διαφορά αυτών που νομίζουν ότι συμβαίνει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και αυτών που πράγματι συμβαίνουν στην κοινωνία. Το 75% των πολιτών δηλώνει ότι η ακρίβεια του εξουθενώνει. Ο πρωθυπουργός λέει ότι πράγματι είναι νούμερο ένα πρόβλημα η ακρίβεια, δεν παίρνει όμως μέτρα και λέει ότι δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση. Το ζήτημα είναι να υπάρχει πολιτική πρόταση, αυτό ζητάει ο κόσμος», είπε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός.

«Ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Χάρι Πότερ, αλλά ο Βόλντεμορτ»

«Εάν υπήρχε μετρητής θράσους για όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είχε ξεπεράσει όλες τις ενδείξεις», σχολίασε η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας και αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη.

«Τι μας είπε ο κ. Μητσοτάκης; Ότι ο ίδιος δεν είναι ο Χάρι Πότερ. Σίγουρα δεν είναι ο Χάρι Πότερ, αλλά ο Βόλντεμορτ, γιατί αν ήθελε να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας θα το έλυνε. Δεν θέλει να το λύσει για να αισχροκερδεί ο ίδιος από το ΦΠΑ και οι κολλητοί του φίλοι, το καρτέλ, από τα υπερκέρδη», πρόσθεσε.

«Έχουμε πάρει τριών ειδών μέτρα»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας που ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης σημείωσε πως πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

«Έχουμε πάρει τριών ειδών μέτρα. Το πρώτο πακέτο αφορά την αύξηση των εισοδημάτων, το δεύτερο αφορά τις μειώσεις της φορολογίας και της ενίσχυσης των εισοδημάτων με μέτρα δημοσιονομικά και το τρίτο πακέτο αφορά παρεμβάσεις στην αγορά, είτε έκτακτες με διάφορα pass που δόθηκαν σε δύσκολες εποχές και ρυθμιστικές αλλαγές για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας», είπε.

«Η ακρίβεια πλήττει τους πάντες. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην πιέζεται από την αύξηση του κόστους. Ο στόχος μας είναι να στηρίξουμε τα χαμηλότερα εισοδήματα, γι’ αυτό διαφωνούμε με οριζόντιες αλλαγές», κατέληξε ο κ. Μηταράκης.

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA: