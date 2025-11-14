Επίθεση στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο ερώτησης που κατέθεσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λίγο πολύ παρουσιάζει μαγική εικόνα για την κατάσταση που βιώνουν τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος ζωής.

«Οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα την ασυδοσία των μονοπωλίων που αφήσατε στο απυρόβλητο.

Λέτε ότι οι τιμές ανεβαίνουν επειδή υπάρχει υψηλή ζήτηση. Δηλαδή η ακρίβεια είναι σημάδι επιτυχίας για εσάς. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών όμως χάνει. Τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν και η ΝΔ πετάει χαρταετό», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι «οι ανισότητες μεγαλώνουν», παραθέτοντας στοιχεία που δείχνουν ότι η κατάσταση στη χώρα μας είναι πολύ χειρότερη από τις χώρες της ευρωζώνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απάντησή του επέμεινε ότι αν και η ακρίβεια είναι βασικό πρόβλημα των νοικοκυριών, η εικόνα δεν είναι τόσο τραγική όσο την παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επανέλαβε ότι το πρόβλημα είναι κυρίως ευρωπαϊκό ενώ υποστήριξε ότι η Ελλάδα τα έχει πάει καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στην αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών ενέργειας και τροφίμων αλλά χειρότερα στο κόστος στέγασης.

Τα στοιχεία που παρέθεσε προκάλεσαν την αντίδραση του κ. Ανδρουλάκη που κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για ακροβασίες καθώς «κάνει συγκρίσεις με χώρες της Ευρώπης και όχι της ευρωζώνης».

«Βαφτίζετε το κρέας ψάρι», είπε ο πρωθυπουργός στον Νίκο Ανδρουλάκη τον οποίο κατηγόρησε ότι δεν απαντά που θα βρει τα χρήματα για τα μέτρα που προτείνει ενώ τόνισε ότι η ελληνική οικονομία είναι ακόμα σε δύσκολη κατάσταση μετά από δέκα χρόνια χρεωκοπίας.

Για τον κ. Μητσοτάκη οι αυξήσεις στους μισθούς που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις είναι οι απαντήσεις στην ακρίβεια ενώ υπερασπίστηκε την ανάγκη για υπερπλεονάσματα καθώς όπως είπε το δημόσιο χρέος της χώρας είναι υψηλό.

Απέκλεισε για ακόμα μία φορά το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, που «δεν μπορεί να το σηκώσει η ελληνική οικονομία», ενώ για τα αυξημένα ενοίκια ανέφερε ότι είναι η «άλλη όψη μιας οικονομίας που πηγαίνει καλά», καθώς «αυτό που είναι καλό για τον ιδιοκτήτη είναι κακό για τον ενοικιαστή» ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειώσει περαιτέρω τη φορολογία στα ενοίκια εάν υπάρξει «συμμόρφωση» στα δηλωμένα εισοδήματα.

