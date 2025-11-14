newspaper
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών – Πονοκέφαλος η ακρίβεια
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών – Πονοκέφαλος η ακρίβεια

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η οποία παραμένει σταθερά σε αρνητικό έδαφος διαπιστώνει έρευνα του ΕΒΕΘ

Μαρία Σιδέρη
A
A
Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Spotlight

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία παραμένει σε αρνητικό έδαφος, και μεικτές τάσεις στην επιχειρηματική κοινότητα, με τον κλάδο των Κατασκευών να εισέρχεται σε οριακά αρνητική τροχιά για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, καταγράφει η έρευνα «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Eιδικότερα για τα νοικοκυριά, η έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία Palmos Analysis σε δείγμα 700 καταναλωτών στο νομό Θεσσαλονίκης αποτυπώνει την εμμονή της ακρίβειας ως κυρίαρχη ανησυχία.

Παγιωμένη απαισιοδοξία

Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στις -32 μονάδες (έναντι -31 τον Μάρτιο 2025), αντανακλώντας μια σταθερά αρνητική ψυχολογία. Μία κατάσταση, η οποία τροφοδοτείται από την αναζωπύρωση της ανησυχίας για την ακρίβεια, την αρνητική αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και την αισθητή επιδείνωση στην πρόθεση για σημαντικές αγορές.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη των τιμών το επόμενο 12μηνο επανήλθε στο +36, υποδηλώνοντας ότι τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αναμένουν αυξήσεις.

Παράλληλα, οι καταναλωτές αξιολογούν αρνητικά την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους το τελευταίο εξάμηνο και παραμένουν απαισιόδοξοι για το μέλλον.

Επίσης, το 56% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μεγάλες αγορές (έναντι 49% τον Μάρτιο), ενώ το 63% αναμένει να δαπανήσει λιγότερα το επόμενο 12μηνο (από 51%).

Αναλυτικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025 το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι επιδεινώθηκε αρκετά η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους έναντι ποσοστού 38% τον Μάρτιο.

Επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης

Αυξημένο σε σχέση με τον Μάρτιο είναι το ποσοστό όσων δηλώνουν (35%) ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους θα επιδεινωθεί αρκετά το επόμενο δωδεκάμηνο.

Επιπλέον, το 48% εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας έχει επιδεινωθεί αρκετά και το 22% ότι επιδεινώθηκε πολύ. Απαισιοδοξία καταγράφεται και ως προς τις εκτιμήσεις για τους επόμενους 12 μήνες.

Σχεδόν οκτώ στους δέκα καταναλωτές διατυπώνουν την άποψη πως οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν από αρκετά έως πολύ και μόνον ένα 2% ότι μειώθηκαν.

Απαισιόδοξοι εμφανίζονται και ως προς την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα με το 40% να εκτιμά ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό και το 25% ότι θα αυξηθούν με μεγαλύτερο ρυθμό.

Στο ερώτημα, δε, αν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιήσουν οι σημαντικές αγορές όπως έπιπλα, ηλεκτρικές/ ηλεκτρονικές
συσκευές κτλ, το 56% απάντησε όχι.

Παράλληλα, το 40% δηλώνει πως τους επόμενους 12 μήνες πιστεύει ότι θα ξοδέψει λιγότερα τους επόμενους δώδεκα μήνες, το 24% περίπου τα ίδια και λίγο λιγότερα το 23%.

Ούτε λόγος για αποταμίευση

Έχοντας υπόψη τη γενική οικονομική κατάσταση το 52% αναφέρει πως τώρα είναι πολύ κακή στιγμή για αποταμίευση, το 31% όχι και τόσο καλή στιγμή και ένα 12% θεωρεί ότι τώρα είναι μία αρκετά καλή στιγμή.

Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό 56% δεν θεωρεί καθόλου πιθανό ότι το επόμενο διάστημα θα αποταμιεύσει χρήματα και ένα 27% όχι και τόσο πιθανό.

Ένας στους δύο δηλώνει ότι το νοικοκυριό του ίσα ίσα τα καταφέρνει με το εισόδημά του, το 14% αναφέρει ότι υποχρεώνεται να «τραβά» από τις αποταμιεύσεις του και ένα 13% ότι χρεώνεται όλο και περισσότερο.

Εν τω μεταξύ η συντριπτική πλειονότητα (80%) δεν θεωρεί καθόλου πιθανό να ξοδέψει κάποιο σημαντικό ποσό για εργασίες επισκευής ή βελτίωσης του σπιτιού.

Πηγή: ΟΤ

Wall Street
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Ένας πλανήτης «βουτηγμένος» στα χρέη – Ο «χορός» των τρισεκατομμυρίων και το αποτύπωμα της Ελλάδας
Είναι πολλά τα λεφτά 14.11.25

Ένας πλανήτης «βουτηγμένος» στα χρέη – Ο «χορός» των τρισεκατομμυρίων και το αποτύπωμα της Ελλάδας

Τα χρέη των κυβερνήσεων παγκοσμίως έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, καθιστώντας τα τη μεγαλύτερη οικονομική πρόκληση της εποχής μας. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Οι φοροπαγίδες πίσω από την αγορά
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ακίνητα: Οι φοροπαγίδες πίσω από την αγορά

Μπορεί το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες να μειώθηκε έως 35% φέτος, αλλά το 2026 θα προστεθεί στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, το πόθεν έσχες, για να ανεβάσει τον λογαριασμό για τους φορολογουμένους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το ελληνικό παράδοξο: Γιατί η χώρα με τους πιο εξαντλημένους εργαζόμενους της ΕΕ, θεσμοθετεί το 13ωρο;
Ο αγώνας δεν τελείωσε 14.11.25

Το ελληνικό παράδοξο: Γιατί η χώρα με τους πιο εξαντλημένους εργαζόμενους της ΕΕ, θεσμοθετεί το 13ωρο;

Στην Ελλάδα, δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην ΕΕ και πληρωνόμαστε λιγότερο. Ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, παρακαλάμε για 13ωρο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ
Χάσμα γενεών 13.11.25

Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ

Πλάι στις σοβαρές έρευνες για τους εργαζόμενους της Gen Z, ανθούν κουτσομπολίστικου τύπου ρεπορτάζ, για το πόσο κακομαθημένη είναι η νέα γενιά. Τα ίδια λέγανε και για τις προηγούμενες, πριν γεράσουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη
Μαύρα σύννεφα 13.11.25

H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη - Τα «στοιχήματα» μια νέας εποχής

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία παραμένει σε αρνητικό έδαφος. Η αγορά εργασίας «στενεύει» μετά την πανδημία και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να βρουν προσωπικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
«Ναι» Πιερρακάκη σε δασμούς στα δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δήλωση από Βρυξέλλες 13.11.25

«Ναι» Πιερρακάκη σε δασμούς στα δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιβάλει φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από την Κίνα

Σύνταξη
Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Οικονομικές Ειδήσεις 13.11.25

Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση διερεύνησης, ζητώντας συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - «Το έργο αυτό έχει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση», είπε.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Ο παγκόσμιος δείκτης κόστους ζωής και η σύγκριση της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο
Ακρίβεια 13.11.25

Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής και η δύσκολη ελληνική πραγματικότητα

Η μάχη με την ακρίβεια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην Ελλάδα, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής δοκιμάζει την αντοχή των νοικοκυριών. Παρόλο που ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά, σε συνδυασμό με το «άλμα» στο κόστος στέγασης, έχει οδηγήσει στην δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου Έλληνα. Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
