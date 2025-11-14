Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών – Πονοκέφαλος η ακρίβεια

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία παραμένει σε αρνητικό έδαφος, και μεικτές τάσεις στην επιχειρηματική κοινότητα, με τον κλάδο των Κατασκευών να εισέρχεται σε οριακά αρνητική τροχιά για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, καταγράφει η έρευνα «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Eιδικότερα για τα νοικοκυριά, η έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία Palmos Analysis σε δείγμα 700 καταναλωτών στο νομό Θεσσαλονίκης αποτυπώνει την εμμονή της ακρίβειας ως κυρίαρχη ανησυχία.

Παγιωμένη απαισιοδοξία

Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στις -32 μονάδες (έναντι -31 τον Μάρτιο 2025), αντανακλώντας μια σταθερά αρνητική ψυχολογία. Μία κατάσταση, η οποία τροφοδοτείται από την αναζωπύρωση της ανησυχίας για την ακρίβεια, την αρνητική αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και την αισθητή επιδείνωση στην πρόθεση για σημαντικές αγορές.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη των τιμών το επόμενο 12μηνο επανήλθε στο +36, υποδηλώνοντας ότι τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αναμένουν αυξήσεις.

Παράλληλα, οι καταναλωτές αξιολογούν αρνητικά την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους το τελευταίο εξάμηνο και παραμένουν απαισιόδοξοι για το μέλλον.

Επίσης, το 56% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μεγάλες αγορές (έναντι 49% τον Μάρτιο), ενώ το 63% αναμένει να δαπανήσει λιγότερα το επόμενο 12μηνο (από 51%).

Αναλυτικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025 το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι επιδεινώθηκε αρκετά η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους έναντι ποσοστού 38% τον Μάρτιο.

Επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης

Αυξημένο σε σχέση με τον Μάρτιο είναι το ποσοστό όσων δηλώνουν (35%) ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους θα επιδεινωθεί αρκετά το επόμενο δωδεκάμηνο.

Επιπλέον, το 48% εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας έχει επιδεινωθεί αρκετά και το 22% ότι επιδεινώθηκε πολύ. Απαισιοδοξία καταγράφεται και ως προς τις εκτιμήσεις για τους επόμενους 12 μήνες.

Σχεδόν οκτώ στους δέκα καταναλωτές διατυπώνουν την άποψη πως οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν από αρκετά έως πολύ και μόνον ένα 2% ότι μειώθηκαν.

Απαισιόδοξοι εμφανίζονται και ως προς την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα με το 40% να εκτιμά ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό και το 25% ότι θα αυξηθούν με μεγαλύτερο ρυθμό.

Στο ερώτημα, δε, αν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιήσουν οι σημαντικές αγορές όπως έπιπλα, ηλεκτρικές/ ηλεκτρονικές

συσκευές κτλ, το 56% απάντησε όχι.

Παράλληλα, το 40% δηλώνει πως τους επόμενους 12 μήνες πιστεύει ότι θα ξοδέψει λιγότερα τους επόμενους δώδεκα μήνες, το 24% περίπου τα ίδια και λίγο λιγότερα το 23%.

Ούτε λόγος για αποταμίευση

Έχοντας υπόψη τη γενική οικονομική κατάσταση το 52% αναφέρει πως τώρα είναι πολύ κακή στιγμή για αποταμίευση, το 31% όχι και τόσο καλή στιγμή και ένα 12% θεωρεί ότι τώρα είναι μία αρκετά καλή στιγμή.

Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό 56% δεν θεωρεί καθόλου πιθανό ότι το επόμενο διάστημα θα αποταμιεύσει χρήματα και ένα 27% όχι και τόσο πιθανό.

Ένας στους δύο δηλώνει ότι το νοικοκυριό του ίσα ίσα τα καταφέρνει με το εισόδημά του, το 14% αναφέρει ότι υποχρεώνεται να «τραβά» από τις αποταμιεύσεις του και ένα 13% ότι χρεώνεται όλο και περισσότερο.

Εν τω μεταξύ η συντριπτική πλειονότητα (80%) δεν θεωρεί καθόλου πιθανό να ξοδέψει κάποιο σημαντικό ποσό για εργασίες επισκευής ή βελτίωσης του σπιτιού.

Πηγή: ΟΤ