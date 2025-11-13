Η ακρίβεια στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά, επηρεάζοντας άμεσα την αγοραστική τους δύναμη και το βιοτικό τους επίπεδο.

Οι τιμές που εμφανίζονται συνδυάζουν τις καθημερινές δαπάνες με το κόστος στέγασης

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), περισσότερα από 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι μόλις που τα βγάζουν πέρα τον μήνα. Για τους καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα (έως 12.000 ευρώ ετησίως), τα χρήματα εξαντλούνται ήδη από τις δύο πρώτες εβδομάδες. Το 72% των πολιτών αναγκάζεται να περιορίσει άλλες δαπάνες για να καλύψει τις βασικές ανάγκες, με την ακρίβεια να θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή για την οικονομική τους σταθερότητα.

Απαισιόδοξοι οι Έλληνες καταναλωτές

Η κρίση του κόστους διαβίωσης επηρεάζει πλέον και τα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος (με μηνιαίο εισόδημα 1.200 έως 2.000 ευρώ), καθώς το 51,4% δηλώνει επίσης ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα.

Μάλιστα, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, τους καταναλωτές της Εσθονίας και της Ουγγαρίας.

Ο δείκτης της Numbeo

Ο παγκόσμιος δείκτης κόστους ζωής (2025) της Numbeo (τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων στον κόσμο) αναλύει το κόστος ζωής μετρώντας τις τιμές των αγαθών, των υπηρεσιών και των ενοικίων σε σχέση με τη Νέα Υόρκη (βάση αναφοράς 100).

Εάν μια χώρα για παράδειγμα έχει τιμή 80 αυτό σημαίνει ότι οι τιμές είναι 20% χαμηλότερες από ό,τι στη Νέα Υόρκη.

Πώς διαφέρει το κόστος ζωής σε όλο τον κόσμο

Τα νεότερα δεδομένα για τη χώρα μας, όπως παρουσιάζονται από το visualcapitalist, έρχονται σε μια περίοδο που παρατηρούμε αποκλιμάκωση πληθωρισμού, ωστόσο η μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία παραμένει η αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των μισθών και του πραγματικού κόστους ζωής. Μέχρι τότε, τα ελληνικά νοικοκυριά συνεχίζουν να κάνουν «περικοπές» στην καθημερινότητά τους, περιμένοντας να νιώσουν στην τσέπη τους την ανάπτυξη που υπόσχονται τα μακροοικονομικά στοιχεία.

Στη λίστα της Numbeo η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πενηντάδα ανάμεσα σε 143 χώρες. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται οι Νήσοι Κέιμαν (94,3). Η οικονομία τους βασίζεται στις υπεράκτιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τον τουρισμό και τα ακίνητα, όλοι κλάδοι που προσελκύουν πλούσιους κατοίκους και επενδυτές.

Η Ελβετία (82,3) και η Σιγκαπούρη (80,9) ακολουθούν από κοντά, αντανακλώντας τις ανεπτυγμένες οικονομίες, τους υψηλούς μισθούς και τις αγορές ακινήτων υψηλής αξίας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι επίσης συχνές στην πρώτη εικοσάδα, με την Ισλανδία, την Ιρλανδία και τη Νορβηγία να εμφανίζονται μεταξύ των πιο ακριβών. Αυτές οι χώρες τείνουν να προσφέρουν υψηλό βιοτικό επίπεδο, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης το μειονέκτημα των αυξημένων τιμών καταναλωτή.

Ο δείκτης της Ελλάδας είναι στο 34,4 με χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία να βρίσκονται χαμηλότερα.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, το Πακιστάν (11,3), η Λιβύη (11,3) και το Αφγανιστάν (11,6) έχουν τα χαμηλότερα κόστη διαβίωσης στον κόσμο.

Σε μεγάλο μέρος της Νότιας Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας (12,8) και του Μπαγκλαντές (13,0), οι τιμές είναι περίπου το ένα όγδοο των τιμών της Νέας Υόρκης. Και οι δύο αυτές χώρες έχουν τεράστιο νεανικό πληθυσμό και σχετικά χαμηλούς μισθούς, γεγονός που διατηρεί το κόστος εργασίας και υπηρεσιών σε χαμηλά επίπεδα.

Ακριβή μου… Αθήνα

Θα πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με έρευνα της Deutsche Bank, η Αθήνα είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που υπολογίζονται σχεδόν στο 19% του μέσου μισθού. Στην ίδια έρευνα η Αθήνα αναδεικνύεται μία από τις ακριβότερες πόλεις για να νοικιάσεις σπίτι – αν πληρώνεσαι με μισθούς Ελλάδας. Η γερμανική τράπεζα εκτιμά ότι ένας μέσος εργαζόμενος ξοδεύει το 57% του μισθού του για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου.

Αντίστοιχα ο Deloitte Property Index, o Δείκτης Ακινήτων της κορυφαίας συμβουλευτικής εταιρείας, κατατάσσει την Αθήνα στη δεύτερη χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά ως προς την «προσιτότητα της κατοικίας», μετά το Άμστερνταμ.

Η τελευταία κυλιόμενη έρευνα της ιστοσελίδας επενδυτικών συμβουλών Τradingpedia απονέμει στην Αθήνα το βραβείο της τρίτης λιγότερο προσιτής ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

Την ίδια θέση καταλάμβανε η Αθήνα και στην προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας, την άνοιξη του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η ακρίβεια δεν έχει υποχωρήσει, παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Σε απόλυτα μεγέθη οι φθηνότερες πρωτεύουσες βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.