newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ακρίβεια: Ο παγκόσμιος δείκτης κόστους ζωής και η σύγκριση της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Νοεμβρίου 2025 | 11:07

Ακρίβεια: Ο παγκόσμιος δείκτης κόστους ζωής και η σύγκριση της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο

Η μάχη με την ακρίβεια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην Ελλάδα, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής δοκιμάζει την αντοχή των νοικοκυριών. Παρόλο που ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά, σε συνδυασμό με το «άλμα» στο κόστος στέγασης, έχει οδηγήσει στην δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου Έλληνα. Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Η ακρίβεια στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά, επηρεάζοντας άμεσα την αγοραστική τους δύναμη και το βιοτικό τους επίπεδο.

Οι τιμές που εμφανίζονται συνδυάζουν τις καθημερινές δαπάνες με το κόστος στέγασης

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), περισσότερα από 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι μόλις που τα βγάζουν πέρα τον μήνα. Για τους καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα (έως 12.000 ευρώ ετησίως), τα χρήματα εξαντλούνται ήδη από τις δύο πρώτες εβδομάδες. Το 72% των πολιτών αναγκάζεται να περιορίσει άλλες δαπάνες για να καλύψει τις βασικές ανάγκες, με την ακρίβεια να θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή για την οικονομική τους σταθερότητα.

Απαισιόδοξοι οι Έλληνες καταναλωτές

Η κρίση του κόστους διαβίωσης επηρεάζει πλέον και τα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος (με μηνιαίο εισόδημα 1.200 έως 2.000 ευρώ), καθώς το 51,4% δηλώνει επίσης ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα.

Μάλιστα, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, τους καταναλωτές της Εσθονίας και της Ουγγαρίας.

Ο δείκτης της Numbeo

Ο παγκόσμιος δείκτης κόστους ζωής (2025) της Numbeo (τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων στον κόσμο) αναλύει το κόστος ζωής μετρώντας τις τιμές των αγαθών, των υπηρεσιών και των ενοικίων σε σχέση με τη Νέα Υόρκη (βάση αναφοράς 100).

Εάν μια χώρα για παράδειγμα έχει τιμή 80 αυτό σημαίνει ότι οι τιμές είναι 20% χαμηλότερες από ό,τι στη Νέα Υόρκη.

Πώς διαφέρει το κόστος ζωής σε όλο τον κόσμο

Τα νεότερα δεδομένα για τη χώρα μας, όπως παρουσιάζονται από το visualcapitalist, έρχονται σε μια περίοδο που παρατηρούμε αποκλιμάκωση πληθωρισμού, ωστόσο η μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία παραμένει η αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των μισθών και του πραγματικού κόστους ζωής.  Μέχρι τότε, τα ελληνικά νοικοκυριά συνεχίζουν να κάνουν «περικοπές» στην καθημερινότητά τους, περιμένοντας να νιώσουν στην τσέπη τους την ανάπτυξη που υπόσχονται τα μακροοικονομικά στοιχεία.

Στη λίστα της Numbeo η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πενηντάδα ανάμεσα σε 143 χώρες. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται οι Νήσοι Κέιμαν (94,3). Η οικονομία τους βασίζεται στις υπεράκτιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τον τουρισμό και τα ακίνητα, όλοι κλάδοι που προσελκύουν πλούσιους κατοίκους και επενδυτές.

Ο παγκόσμιος δείκτης κόστους ζωής για το 2025

Η Ελβετία (82,3) και η Σιγκαπούρη (80,9) ακολουθούν από κοντά, αντανακλώντας τις ανεπτυγμένες οικονομίες, τους υψηλούς μισθούς και τις αγορές ακινήτων υψηλής αξίας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι επίσης συχνές στην πρώτη εικοσάδα, με την Ισλανδία, την Ιρλανδία και τη Νορβηγία να εμφανίζονται μεταξύ των πιο ακριβών. Αυτές οι χώρες τείνουν να προσφέρουν υψηλό βιοτικό επίπεδο, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης το μειονέκτημα των αυξημένων τιμών καταναλωτή.

Ο δείκτης της Ελλάδας είναι στο 34,4 με χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία να βρίσκονται χαμηλότερα.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, το Πακιστάν (11,3), η Λιβύη (11,3) και το Αφγανιστάν (11,6) έχουν τα χαμηλότερα κόστη διαβίωσης στον κόσμο.

Σε μεγάλο μέρος της Νότιας Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας (12,8) και του Μπαγκλαντές (13,0), οι τιμές είναι περίπου το ένα όγδοο των τιμών της Νέας Υόρκης. Και οι δύο αυτές χώρες έχουν τεράστιο νεανικό πληθυσμό και σχετικά χαμηλούς μισθούς, γεγονός που διατηρεί το κόστος εργασίας και υπηρεσιών σε χαμηλά επίπεδα.

Τα πάνω και τα κάτω της λίστας

Ακριβή μου… Αθήνα

Θα πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με έρευνα της Deutsche Bank, η Αθήνα είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που υπολογίζονται σχεδόν στο 19% του μέσου μισθού. Στην ίδια έρευνα η Αθήνα αναδεικνύεται μία από τις ακριβότερες πόλεις για να νοικιάσεις σπίτι – αν πληρώνεσαι με μισθούς Ελλάδας. Η γερμανική τράπεζα εκτιμά ότι  ένας μέσος εργαζόμενος ξοδεύει το 57% του μισθού του για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου.

Αντίστοιχα ο Deloitte Property Index, o Δείκτης Ακινήτων της κορυφαίας συμβουλευτικής εταιρείας, κατατάσσει την Αθήνα στη δεύτερη χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά ως προς την «προσιτότητα της κατοικίας», μετά το Άμστερνταμ.

Η τελευταία κυλιόμενη έρευνα της ιστοσελίδας επενδυτικών συμβουλών Τradingpedia απονέμει στην Αθήνα το βραβείο της τρίτης λιγότερο προσιτής ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

Την ίδια θέση καταλάμβανε η Αθήνα και στην προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας, την άνοιξη του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η ακρίβεια δεν έχει υποχωρήσει, παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Σε απόλυτα μεγέθη οι φθηνότερες πρωτεύουσες βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Δημογραφικό: Η δύσκολη «θεραπεία» και οι αγορές εργασίας του μέλλοντος
Σκληρές αποφάσεις 13.11.25

Η δύσκολη «θεραπεία» για τις δραματικές επιπτώσεις του δημογραφικού - Οι αγορές εργασίας του μέλλοντος

Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση της μακροβιότητας καλούν σε ριζική αναδιαμόρφωση των οικονομιών και των κοινωνιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη
Οικονομία 13.11.25

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Βαγγέλης Μαρινάκης: Ο ναυτιλιακός κλάδος οφείλει να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ευρώπης για άμεση χορήγηση άδειας που θα επιτρέψει τη διάλυση των πλοίων υπό καθεστώς κυρώσεων.

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων
Οικονομικές Ειδήσεις 13.11.25

Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων

Γιατί οι στολισμοί ξεκινούν πλέον όλο και νωρίτερα - Το μάρκετινγκ και η αγχολυτική επίδραση της παρατεταμένης εορταστικής περιόδου

Κατερίνα Ροββά
Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες
Λάθη που στοιχίζουν 13.11.25

Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

«Φωτιά» έχει πάρει η πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα - Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να μη χάσουν την ενίσχυση - Σε χαμηλά επίπεδα οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
Ανάλυση Ινστιτούτου ΕΝΑ: Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
To οικονομικό «θαύμα» της ΝΔ 12.11.25

Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σημειώσει «άλμα» στην απασχόληση κάτι που σε κάθε ευκαιρία αναδεικνύεται από την κυβέρνηση ως άλλο ένα success story. Μόνο που σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της σειράς «Focus ENA» η μεγάλη επιτυχία δεν έχει και τόσο λαμπερά χρώματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Levi’s: Γιατί πουλάει τζιν 300 δολαρίων – Η τάση του premium denim 
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Γιατί η Levi’s πουλάει τζιν 300 δολαρίων;

Η Levi’s προσπαθεί να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για premium denim – Η επέκταση, οι γιορτές και μια εξαγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου
ΥΠΕΝ 12.11.25

Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 με τον Κύπριο υπουργό και με τους υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ

Σύνταξη
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;
Συνταξιοδοτικό 12.11.25

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται πλέον σε περίπου 255.000 άτομα και αποτελούν σχεδόν το 1/10 του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων. Πού εργάζονται και ποιο ειναι το προφίλ τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

«Το κακό παράγινε» σημείωσε, ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας και ξεκαθάρισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή...»

Σύνταξη
Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις
Ελλάδα 13.11.25

Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις

Η δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης χρονολογείται στο διάστημα από τον Μάιο του 2020 έως τον Αύγουστο του επόμενου έτους και εντοπίζεται στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

Σύνταξη
Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι
Πιέσεις 13.11.25

Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζητούν εκ νέου την αποδέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, την ίδια ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιέζει για δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»

Ο Ματίας Αλμέιδα ρωτήθηκε για τις χειμερινές μεταγραφές της Σεβίλλης και με αρκετή δόση χιούμορ απάντησε πως... προέχει να είναι αυτός στον πάγκο της μέχρι τότε!

Σύνταξη
AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία
Breaking Rust 13.11.25

AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία

Ένα κομμάτι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη ανέβηκε στο Νο. 1 του country chart του Billboard, ξεπερνώντας τα 3 εκατ. streams και πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις καλλιτεχνών και ακροατών

Σύνταξη
Κέντημα σε κοντέινερ
Opinion 13.11.25

Κέντημα σε κοντέινερ

Το τελευταίο που χρειάζονται τα παιδιά στα σχολεία είναι λαχανόκηπους και λαϊκές τέχνες, γιατί ακόμη, σε πολλές γωνιές της χώρας στερούνται αξιοπρεπών τάξεων, εκπαιδευτικών και παράλληλης στήριξης

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν…
Έρευνα 13.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν...

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο διαδίκτυο, ενώ οι γονείς καθυστερούν στις συζητήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25 Upd: 11:32

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία
Ελλάδα 13.11.25

ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο