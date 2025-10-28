newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους
Οικονομία 28 Οκτωβρίου 2025

Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους

Σύμφωνα με την Τradingpedia, τα βασικά έξοδα διαβίωσης στην Αθήνα είναι το 113% του μέσου μισθού, κατατάσσσοντάς την ως την τρίτη πιο «απρόσιτη» πόλη, ανάμεσα σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Η Αθήνα φέτος πρωταγωνίστησε σε πολλές λίστες «κορυφαίων προορισμών». Βρέθηκε στο top-10 των δημοφιλέστερων πόλεων για συνεδριακό τουρισμό παγκοσμίως. Στο τοπ-30 των ευρωπαϊκών πόλεων για «city break» (σύντομες αποδράσεις), στις 30 καλύτερες πόλεις στον κόσμο για workation (δουλειά μετά διακοπών).

Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ζεις μόνιμα στην Αθήνα και κυρίως δεν ζεις από τον μισθό σου.  Η πρωτεύουσα των τεσσάρων εκατομμυρίων ψυχών είναι  μία από τις ακριβότερες της Ευρώπης, σε αναλογία με την αγοραστική δύναμη του μισθού των κατοίκων της.

Αθήνα

Αθήνα, απρόσιτη πόλη

Σύμφωνα με έρευνα της Deutsche Bank, η Αθήνα είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που υπολογίζονται σχεδόν στο 19% του μέσου μισθού. Στην ίδια έρευνα η Αθήνα αναδεικνύεται μία από τις ακριβότερες πόλεις για να νοικιάσεις σπίτι – αν πληρώνεσαι με μισθούς Ελλάδας. Η γερμανική τράπεζα εκτιμά ότι  ένας μέσος εργαζόμενος ξοδεύει το 57% του μισθού του για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου.

Αντίστοιχα ο Deloitte Property Index, o Δείκτης Ακινήτων της κορυφαίας συμβουλευτικής εταιρείας, κατατάσσει την Αθήνα στη δεύτερη χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά ως προς την «προσιτότητα της κατοικίας», μετά το Άμστερνταμ. Ένας μισθωτός θα πρέπει να επιβιώνει με αέρα κοπανιστό για  15,3 χρόνια, για να βάλει αρκετά χρήματα στην άκρη για να αγοράσει ένα μέτριο διαμέρισμα.

Έρχεται τώρα νέα κυλιόμενη έρευνα, της ιστοσελίδας επενδυτικών συμβουλών Τradingpedia, η οποία απονέμει στην Αθήνα το βραβείο της τρίτης λιγότερο προσιτής ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Την ίδια θέση καταλάμβανε η Αθήνα και στην προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας, την άνοιξη του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η ακρίβεια δεν έχει υποχωρήσει, παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Oι φθηνότερες και οι ακριβότερες πρωτεύουσες σε απόλυτα μεγέθη. Πηγή: tradingpedia

Οι φθηνότερες και οι ακριβότερες πρωτεύουσες

Η Τradingpedia συνέκρινε τα τυπικά έξοδα για μονομελή νοικοκυριά και τετραμελείς οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τροφή, στέγαση, μετακινήσεις, προσωπική φροντίδα και ψυχαγωγία. Άντλησε στοιχεία από πλατφόρμες όπως το Εxpatistan και το Νumbeo, που απευθύνονται σε ένα διεθνές κοινό «αποδήμων επαγγελματιών», όπως είναι και οι ψηφιακόι νομάδες.

Σε απόλυτα μεγέθη οι φθηνότερες πρωτεύουσες βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Σύμφωνα με τα δεδομένα που επικαλείται η Tradingpedia, στο Μινσκ της Λευκορωσίας ζεις άνετα με 514 ευρώ το μήνα, στο Σαράγεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με 585 ευρώ, στο Κισινάου της Μολδαβίας με 635 ευρώ. Η παγίδα είναι ότι το ποσό αυτό υπερβαίνει τον μέσο μισθό των 610 ευρώ.

Φθηνά τη βγάζεις και στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας, με 648 ευρώ τον μήνα – αν και δεν θα σου μείνουν πολλά στην άκρη, αφού ο μέσος μισθός είναι κάτω από 700 ευρώ (45.000 δηνάρια).

Αν θες να αποταμιεύσεις, η πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, η Ποντγκόριτσα, προσφέρει μια καλύτερη ισορροπία, με συνολικό μηνιαίο κόστος 753 ευρώ και μέσο εισόδημα 904 ευρώ.

Στον αντίποδα, οι ακριβότερες πόλεις, σε απόλυτα μεγέθη είναι το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας και το Λονδίνο της Βρετανίας, με 2.939 και 2.933 ευρώ αντίστοιχα.

Ακολουθούν οι πρωτεύουσες της Ολλανδίας, της Ελβετίας και της Ιρλανδίας. Το Άμστερνταμ έχει μηνιαίο κόστος διαβίωσης 2.620 ευρώ, η Βέρνη 2.540 και το Δουβλίνο 2.329.

Ακριβές αλλά προσιτές πόλεις

Το Λουξεμβούργο, η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, έχει την πιο προσιτή πρωτεύουσα. Με πληθυσμό μόλις 128.494 κατοίκους, ο  μέσος καθαρός μισθός ανέρχεται στα 5.590 ευρώ. Για έναν single που νοικιάζει διαμέρισμα σε μια σχετικά «οικονομική» περιοχή, τα μηνιαία έξοδα είναι 2.237 ευρώ, μόλις το 40% του μέσου μισθού.

Η Βέρνη είναι πανάκριβη μεν, αλλά όταν ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός αγγίζει τα 6.262 ευρώ (περίπου 5.900 Ελβετικά φράγκα) όχι μόνο φτάνουν, αλλά και περισσεύουν. Αφαιρώντας τα βασικά έξοδα διαβίωσης, μένουν 3.722 ευρώ (σχεδόν το 60% του μισθού), για αποταμίευση, ταξίδια ή ψώνια.

Η τρίτη πιο προσιτή πρωτεύουσα είναι οι Βρυξέλλες, όπου ένα άτομο που ζει μόνο του αναμένεται να ξοδέψει λιγότερο από το 50% του μέσου καθαρού μισθού των 2.773 ευρώ.

Στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, ένας μέσος μισθός είναι 2.914 ευρώ, ενώ μια άνετη διαβίωση κοστίζει 1.459 ευρώ.

Η Κοπεγχάγη είναι μία από τις πιο ακριβές πόλεις της Ευρώπης για τους τουρίστες. Για τους Δανούς όμως είναι προσιτή, με μέσο μισθό πάνω από 4.000 ευρώ και μηνιαία έξοδα 2.191 ευρώ.

Με μέσο μισθό 1700 ευρώ και μηνιαία έξοδα 2.167 ευρώ, η Βαρσοβία είναι η λιγότερο προσιτή πρωτεύουσα της Ευρώπης

Οι λιγότερο προσιτές πρωτεύουσες της ΕΕ

Η Βαρσοβία είναι η λιγότερο προσιτή πόλη στην λίστα. Η πρωτεύουσα της Πολωνίας έχει μισθό περίπου 1700 ευρώ καθαρά, αλλά τα βασικά έξοδα ανέρχονται σε 2.167 ευρώ – το 127% του μισθού ή 466 ευρώ επιπλέον.

Ακριβά σε σχέση με τον μέσο μισθό της Αλβανίας είναι τα Τίρανα, με τα τυπικά έξοδα διαβίωσης για ένα άτομο να υπολογίζονται στο 127,4% του μηνιαίου εισοδήματος. Για τις οικογένειες τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα, αφού με δυο μισθούς στο σπίτι και προσεκτικούς υπολογισμούς, περισσεύει το συγκλονιστικό ποσό των 42 ευρώ.

Η Αθήνα είναι η τρίτη λιγότερο προσιτή πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Με μέσο καθαρό μισθό 1.017 ευρώ, τα βασικά μηνιαία έξοδα φτάνουν τα 1.149 ευρώ, υπερβαίνοντας το εισόδημα κατά 132 ευρώ (113% του μέσου μισθού). Ζόρικη είναι η ζωή και για τις οικογένειες, με τα μηνιαία έξοδα να αντιπροσωπεύουν το 93,2% του εισοδήματος.

Στην τέταρτη χειρότερη θέση της Ευρώπης είναι η Λισαβόνα της Πορτογαλίας, με τον μέσο μισθό να υπολείπεται κατά 161 ευρώ των μηνιαίων εξόδων. Μια τετραμελής οικογένεια τα βγάζει πέρα λίγο πιο εύκολα από ό,τι στην Αθήνα, ξοδεύοντας το 83% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος δύο εργαζόμενων.

Stream newspaper
