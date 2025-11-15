newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Καταναλωτές σε απόγνωση – Γιατί η ακρίβεια παραμένει ανεξέλεγκτη
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Καταναλωτές σε απόγνωση – Γιατί η ακρίβεια παραμένει ανεξέλεγκτη

Μόνιμος «πονοκέφαλος» για τα νοικοκυριά η ακρίβεια. Τα «άλλοθι» του Κυριάκου Μητσοτάκη και η σκληρή πραγματικότητα.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Απευθυνόμενος «σε κάθε εργαζόμενο, κάθε οικογενειάρχη, κάθε νέο, κάθε συνταξιούχο της πατρίδας μας» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, παραδέχθηκε πως η ακρίβεια «είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά».

Οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών, κυρίως στα βασικά αγαθά, έχουν επιδεινώσει σημαντικά το κόστος διαβίωσης και έχουν μειώσει τη διαθέσιμη αγοραστική δύναμη

Ευρισκόμενος έξι και πλέον χρόνια στο τιμόνι της χώρας επανέλαβε πως αποτελεί πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα η «άμυνα» απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής και… έβαλε την κασέτα να παίζει από το 2019 τότε που εμφανίστηκε «το πρόβλημα του παγκόσμιου πληθωρισμού». Ξεκίνησε από την πανδημία, πέρασε στον πόλεμο στην Ουκρανία και έφτασε μέχρι την παγκόσμια μάχη των δασμών για να πείσει πως το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό.

Ασήκωτο το «καλάθι» για τα νοικοκυριά

Μία από τα ίδια

Μίλησε για «επιτυχίες» και «αποτυχίες» για να καταλήξει πως η κυβέρνηση έχει «την καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια» που είναι «η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε κουβέντα για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και αν αυτοί λειτουργούν επαρκώς και συνέχισε με μια αναδρομή στη ΔΕΘ, την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησής του και των μέτρων που ανακοίνωσε ως «ανάχωμα» στην τεράστια πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Φυσικά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός προσπαθεί να λειάνει τις γωνίες και να δείξει πως το κυβερνών κόμμα μάχεται για να επιλύσει ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους πολίτες εδώ και χρόνια.

Προσπάθειες με πενιχρά αποτελέσματα

Μέχρι και σήμερα οι προσπάθειες είναι άκαρπες και τα δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν πως οι πολίτες δεν πείθονται από τη συνεχή «μάχη» που δίνει η κυβέρνηση κατά της ακρίβειας.

Οι τιμές βασικών προϊόντων που εξακολουθούν να βρίσκονται στα ύψη, εξανεμίζοντας το εισόδημα των πολιτών, αποτελούν ένα τρανταχτό παράδειγμα πως τα πράγματα δεν πάνε καλά.  Βασικά προϊόντα όπως το κρέας έχουν αυξηθεί πάνω από 30%, το γάλα 40% και το βούτυρο 50% σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν την πανδημία.

Η ακρίβεια στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης έχει, μετά από τρία εφιαλτικά χρόνια, μετατραπεί σε πρόβλημα επιβίωσης. Ο μισθός και η σύνταξη διαρκούν λιγότερο από τον ημερολογιακό μήνα.

Οι τιμές σε ψάρια και θαλασσινά κυριολεκτικά ζαλίζουν όσους πλησιάσουν το ταμείο.

Μπαρμπούνια 28,90€/κιλό. Μπακαλιάρος 24,90€/κιλό. Καλαμάρια 23€/κιλό. Κουτσομούρες 19,90€/κιλό. Γαρίδες 17€/κιλό. Μαρίδα 12,80€/κιλό. Γαύρος 8,90€/κιλό. Σαρδέλες 7,90€/κιλό

Απλησίαστο είναι και το κρέας, δεν μπαίνει, πια, εύκολα στο ελληνικό τραπέζι, αφού οι τιμές του έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σήμερα πωλείται: Μοσχάρι 16-20€/κιλό. Αμνοερίφια 14-17€/κιλό. Χοιρινό 7,90-9€/κιλό. Κοτόπουλο 4-7.60€/κιλό.

Ειδικά για το μοσχαρίσιο κρέας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε να δώσει μια απάντηση για την εκτόξευση της τιμής που δεν ήταν από άλλη από τον διεθνή παράγοντα. «Η Ελλάδα με το ζόρι καλύπτει το 20% των αναγκών της σε μοσχαρίσιο κρέας, άρα το 80% είναι εισαγόμενο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία παγκόσμια έξαρση στις τιμές του μοσχαριού. Είναι μία πραγματικότητα. Δεν θα την χρεωθεί η κυβέρνηση, όταν αυτές είναι οι τιμές οι οποίες καθορίζονται παγκόσμια», είπε.

«Πικρός» ο καφές για τους καταναλωτές

Την ίδια ώρα και οι τιμές του καφέ δεν σταματούν την ανοδική τους πορεία. Είτε στο χέρι σε πλαστικό ποτήρι, είτε σε μια καφετέρια, ή ακόμα και στο σπίτι, η καθημερινή απόλαυση είναι πια πολύ πικρή.

Για σερβιριζόμενο καφέ στο χέρι (Take away) η τιμή κυμαίνεται από τα 2.20€ ως τα 2,80€. Σερβιριζόμενος σε τραπέζι από 4,80€ ως 6€ και στα ράφια το κιλό κυμαίνεται από τα 25€ ως τα 55€.

Έτσι οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους και δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στα απαραίτητα. Ακόμη και το φθηνό ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς, είναι ένα έξοδο υπολογίσιμο, πλέον, για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Έχουμε «εισαγόμενο πληθωρισμό»;

Με τον δρόμο των νοικοκυριών να παραμένει ανηφορικός και τους πολίτες να κοιτάζουν με απογοήτευση τα πορτοφόλια τους το ερώτημα παραμένει επίμονο: γιατί, παρά τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η ακρίβεια στην Ελλάδα παραμένει σαν τη «Λερναία Ύδρα».

Με τις διεθνείς κρίσεις να μην αποτελούν πλέον το «νούμερο ένα» πρόβλημα η εξήγηση για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια εντός των συνόρων προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία. Οφείλεται κυρίως σε δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και σε εσωτερικές στρεβλώσεις της αγοράς.

Σήμερα, δεν μπορούμε να μιλάμε με την ίδια ένταση για «εισαγόμενο πληθωρισμό».

«Σε αντιδιαστολή με την, εν πολλοίς, εισαγόμενη πληθωριστική κρίση του 2021-2022, οι τρέχουσες πιέσεις δεν μπορούν πλέον να αποδοθούν στις αυξημένες τιμές των εισαγόμενων μεταποιημένων αγαθών, των μη ενεργειακών πρώτων υλών και κυρίως των καυσίμων –με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, σε ευρώ, να υποχωρούν κατά 16,3% ετησίως στο 7μηνο–, ενώ και η δασμολογική αβεβαιότητα δεν φαίνεται να έχει επιδράσει μέχρι σήμερα στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες», υποστηρίζει η Εθνική Τράπεζα σε πρόσφατη ανάλυσή της φανερώνοντας πως οι πιέσεις στην ελληνική οικονομία είναι πλέον καθαρά ενδογενείς.

Δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και εσωτερικές στρεβλώσεις της αγοράς τροφοδοτούν μακροχρόνια και διαρθρωτικά προβλήματα.

Η ακρίβεια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά

Κατρακυλά η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων

Ακόμη δυσκολότερη γίνεται η κατάσταση αν αναλογιστεί κανείς πως εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα οι ανατιμήσεις υπερβαίνουν τον ρυθμό αύξησης των μισθών και των εισοδημάτων, γι’ αυτό και βλέπουμε την αγοραστική δύναμη (κατά κεφαλήν ΑΕΠ) να κατρακυλά στον πάτο της ΕΕ.

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην «ουρά» των Ευρωπαϊκών κρατών σε σχέση με το μέσο μισθό, αλλά στην κορυφή όσον αφορά τις τιμές των βασικών προϊόντων. Η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη χαμηλότερη μέση ετήσια αμοιβή πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 18.000 ευρώ, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία που έχει 15.400 ευρώ μέσο μισθό. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 39.800 ευρώ, ενώ χώρες με παρόμοιο πληθυσμιακό και παραγωγικό προφίλ, βρίσκονται σε πολύ υψηλότερες θέσεις από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), περισσότερα από 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι μόλις που τα βγάζουν πέρα τον μήνα. Για τους καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα (έως 12.000 ευρώ ετησίως), τα χρήματα εξαντλούνται ήδη από τις δύο πρώτες εβδομάδες. Το 72% των πολιτών αναγκάζεται να περιορίσει άλλες δαπάνες για να καλύψει τις βασικές ανάγκες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Αντίστροφη μέτρηση για την ΕΧΑΕ – Τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τους μετόχους

Euronext: Αντίστροφη μέτρηση για την ΕΧΑΕ – Τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τους μετόχους

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25

Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25

4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης

Η οικονομία της παραγωγής, που δίνει έμφαση στην κρατικά υποστηριζόμενη βιομηχανική πολιτική και την επένδυση σε υποδομές, αναδεικνύεται ως το πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για τον 21ο αιώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κατώτατος μισθός: Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ το μήνα – Στοιχεία της Eurostat
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ελλάδα του κατώτατου μισθού: Το ποσοστό των εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ - Στοιχεία της Eurostat

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη
«Με διαλύσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών – Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες
Στη Μεσσηνία 15.11.25

Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών - Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες

Μια νέα υπόθεση εξαφάνισης ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Η Αμαλία Νικολοπούλου χάθηκε ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 2021 στη Ρευματιά Μεσσηνίας.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι δράστες του εμβολισμού των μηχανών της ΔΙΑΣ – Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.
Στον Άγιο Δημήτριο 15.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές αστυνομικών - Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.

Τρεις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έχουν τραυματιστεί ελαφρά - Η ιδιοκτήτρια του οχήματος ταυτοποιήθηκε, ωστόσο δεν φέρεται να γνώριζε ποιος οδηγούσε το όχημα εκείνη την ώρα

Σύνταξη
Γρίπη: Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα – Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση
Ελλάδα 15.11.25

Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα της γρίπης - Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση

Τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υποδεικνύουν έναρξη της εποχικής δραστηριότητας μεταξύ 10 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25

Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25

4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
Ινδία: Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ – Δύσκολη η αναγνώριση των σορών
Πολλοί τραυματίες 15.11.25

Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Ινδία - Δύσκολη η αναγνώριση των σορών

Η ένταση της έκρηξης στο αστυνομικό τμήμα στην Ινδία ήταν τέτοια «που ανθώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε κοντινά σπίτια, περίπου 200 μέτρα μακριά», δήλωσαν πηγές από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Σύνταξη
Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά
Κόσμος 15.11.25

Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση: τον πόλεμο στο έδαφος και τα σκάνδαλα διαφθοράς που δοκιμάζουν την αντοχή της κυβέρνησης Ζελένσκι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;
Κλιμάκωση 15.11.25

Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;

Η Βενεζουέλα είναι απίθανο να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αμερικανική επιθετικότητα. Ωστόσο, ο πρόεδρος Μαδούρο έχει και άλλες επιλογές, σύμφωνα με τους ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού
Ελλάδα 15.11.25

Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού

Με ποιους τρόπους οι επιτήδειοι πουλάνε έρωτα και αποσπούν μεγάλα ποσά από τα θύματά τους, από 2.000 έως και 60.000 ευρώ n Μιλούν οικογένειες θυμάτων και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο