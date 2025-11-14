Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί

Την σταθερή του πρόθεση να προχωρήσει σε προκήρυξη εθνικών εκλογών, την Άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διευκρινίζοντας πως το ζήτημα είναι ποιος θα σουβλιστεί.

Μιλώντας σε περίπου 40 βουλευτές της ΝΔ που μαζεύτηκαν στο εντευκτήριο της Βουλής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εκλογές αλλά και στις σχέσεις στο εσωτερικό της ΝΔ.

«Την άνοιξη του 2027 είπα για τις εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω».

Αναφερόμενος στο εσωτερικό του κόμματος, ο πρωθυπουργός είπε πως στη ΝΔ δεν υπάρχουν μυστικά, γεγονός όμως που μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους. «ή ό,τι λέγεται μαθαίνεται ή ό,τι υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μας», υπογράμμισε και συνέχισε: «είμαι διαθέσιμος για κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τους βουλευτές και να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη βελόνα των δημοσκοπήσεων, η οποία αναγνώρισε πως τον τελευταίο χρόνο δεν έχει κινηθεί. «Και αυτό μπορεί να μην είναι κακό», είπε και πρόσθεσε: «οι βελόνες οι άλλες πάνε προς τα κάτω αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η δική μας». Μάλιστα σε ερώτηση για την αναφορά Γερουλάνου πως η βελόνα του ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένη, απάντησε λακωνικά: «ρωτήστε τον ίδιο. Να θυμίσω τις δημοσκοπήσεις του 2023 πριν τις εκλογές, έχουμε καιρός μέχρι τότε, έχουμε γιορτές τώρα».

Η κουβέντα μεταξύ του πρωθυπουργού και των βουλευτών της ΝΔ, πέρασε και σε άλλα ζητήματα όπως οι εξελίξεις στα Βορίζια και το ζήτημα της οπλοκατοχής στη Κρήτη.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε πως το φαινόμενο με τις μπαλοθιές δεν έχει πλέον τη συχνότητα που είχε με την κ. Μπακογιάννη να παρεμβαίνει και να επισημαίνει: «έχει πολύ ελαττωθεί, έχω να ακούσω 4 χρόνια. Στην Ασή Γωνιά έριχναν 100 μπαλοθιές και αποφάσισαν μόνοι τους να μην ξαναρίξουν μετά από καμπάνια του 2012».

«Πρέπει συμβολικά ν’ αλλάξουμε τις πινακίδες και να βάλουμε και κάμερες πάνω», απάντησε ο πρωθυπουργός με την κ. Μπακογιάννη να επανέρχεται: «να μην κλείσουμε σκοπευτήρια, είναι ολυμπιακό άθλημα».

