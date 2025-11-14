Κυρ. Μητσοτάκης: Επιχειρεί «μασάζ» στους βουλευτές του, παραμένει αντιμέτωπος με την κριτική τους

Με πολιτικό φλερτ, μασάζ και γέφυρες προς τους διαφωνούντες «γαλάζιους» βουλευτές, τους δυσαρεστημένους και εκείνους που κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση, προσπαθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αμβλύνει το εσωκομματικό μέτωπο, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την, καταγγελλόμενη από το εσωτερικό της ΝΔ, αναντιστοιχία μεταξύ κυβερνητικού Κέντρου και «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας και να κατευνάσει το εκρηκτικό κλίμα μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ, το οποίο χρειάζεται πλέον μόνο μία σπίθα κάθε φορά, προκειμένου να λαμπαδιάσει, όπως απέδειξε και η υπόθεση των ΕΛΤΑ.

Και κυρίως με αυτόν τον τρόπο, ο πρωθυπουργός δίνει την εντύπωση στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, ότι αναζητά εσωκομματικές συμμαχίες, στην προσπάθειά του να πετύχει τη φυγή προς τα μπρος, που εναγωνίως αναζητά, προκειμένου να ξεφύγει από την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται γύρω από το μέγαρο Μαξίμου. Αλλά και σε μία στιγμή που η τελευταία εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά έχει προκαλέσει έντονες αντανακλάσεις, καθώς και ταυτίσεις σε επίπεδο απόψεων, στο εσωτερικό της ΝΔ.

Ο καφές

Ασφαλώς δεν είναι καθόλου τυχαία η ξαφνική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να πιει καφέ με τους βουλευτές του σε μια άτυπη συνάντηση που αναμένεται σήμερα στο εντευκτήριο της Βουλής, μετά την παρουσία του πρωθυπουργού στην Ολομέλεια, προκειμένου να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος.

Πρόκειται βέβαια για μία επιχείρηση «μασάζ» από τον ίδιο τον πρωθυπουργό προς τους βουλευτές του, προκειμένου να αμβλυνθεί το εξαιρετικά μεγάλο χάσμα μεταξύ μεγάρου Μαξίμου και «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας και να ριχτούν γέφυρες προς τους βουλευτές εκείνους που νιώθουν εντελώς αποκομμένοι από τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους».

Στη Ροδόπη

Αλλά μια τέτοια εσωκομματική στόχευση είχε και η πρόσφατη περιοδεία του πρωθυπουργού στη Ροδόπη. Μεταξύ των άλλων στοχεύσεων της επίσκεψης του Κυρ. Μητσοτάκη στη Ροδόπη, ήταν ασφαλώς και το πολιτικό φλερτ προς τον βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος, ως γνωστόν, ανήκει στην καραμανλική πτέρυγα του κόμματος και στην παραδοσιακή Κεντροδεξιά, και βέβαια πρωταγωνιστεί στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις της «ομάδας των 11» που ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση για σειρά ζητημάτων.

Μάλιστα ως τυχαίες δε μπορούν να ιδωθούν και οι διαρροές των περασμένων ημερών που τοποθετούσαν τον κ. Στυλιανίδη στη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στον επόμενο ανασχηματισμό.

Για τον ίδιο τον Ευρ. Στυλιανίδη βέβαια, η συμμετοχή του στην πρωθυπουργική περιοδεία στη Ροδόπη ήταν αποκλειστικά εστιασμένη στην ενίσχυση της περιοχής του και ειδικότερα σε ζητήματα όπως ο στόχος της τουριστικής αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου της Θράκης, η χωροταξική ένταξη της μαρίνας του Ιμέρου και η δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου για την επίλυση των προβλημάτων των αλιέων, καθώς επίσης το ζήτημα της μετατροπής της Κομοτηνής και της Θράκης σε κόμβο διαμετακόμισης ενέργειας, αλλά και το ζήτημα της διόρθωσης της λάθος δορυφορικής αποτύπωσης που στερεί από τους αγρότες της περιοχής τους πόρους που δικαιούνται.

Κατηγορηματικός

Για τα σενάρια περί υπουργοποίησής του, ο Ευρ. Στυλιανίδης ήταν κατηγορηματικός, τονίζοντας (OPEN) ότι «εγώ από την ιστορία είμαι χορτασμένος, δηλαδή την πολιτική δεν την κάνω για την καρέκλα, διότι υπουργός έγινα τέσσερις φορές σε σημαντικά υπουργεία, οπότε αν κάποιοι θεωρούν ότι όταν λέμε μια άποψη κριτική το κάνουμε για τέτοιο σκοπό, πέφτουν έξω και κάθε φορά διαψεύδονται».

Σημείωσε επίσης ότι «είναι πολύ σημαντικό προνόμιο να είσαι βουλευτής και να ασκείς με πληρότητα τα συνταγματικά σου καθήκοντα γιατί τότε τοποθετείσαι με βάση τη συνείδηση και τον ορθολογισμό και δεν καθίστασαι χειροκροτητής λαθών. Έτσι είσαι χρήσιμος και στην κυβέρνηση και στον τόπο».

Με άλλα λόγια κατέστησε απολύτως σαφές ότι θα συνεχίσει να διατυπώνει την κριτική του προς το μέγαρο Μαξίμου, όταν βλέπει την κυβέρνηση να αποκλίνει από τον αξιακό κώδικα της παράταξης και έστειλε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να εξαργυρώσει με οποιοδήποτε κυβερνητικό πόστο την ελευθερία του να εκφράζεται ως βουλευτής και να προασπίζεται τις αρχές και τις αξίες της παράταξης όταν αισθάνεται ότι αυτές προσβάλλονται.

«Πολιτική ευθύνη»

Και για του λόγου το αληθές, έντονη κριτική, ο κ. Στυλιανίδης άσκησε κατά την ίδια τηλεοπτική εμφάνιση (OPEN), επισημαίνοντας ότι «αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι να μαζέψουν αυτούς που έχουν κάνει αστοχίες και λάθη και έχουν εκπέμψει αλαζονεία προς την κοινωνία, να τιμωρηθούν παραδειγματικά στελέχη τα οποία έχουν ξεφύγει από τους κανόνες σωστής διοίκησης, βάζω και τον ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαίως και τα ΕΛΤΑ. Όταν ένας διευθύνων σύμβουλος διπλασιάζει το μισθό του για να οδηγήσει την άλλη μέρα χίλια άτομα σε απόλυση και να κλείσει καταστήματα στην ελληνική περιφέρεια χωρίς μελέτη, υπάρχει ευθύνη. Όχι επικοινωνιακή και διαχειριστική, υπάρχει και πολιτική ευθύνη», διατυπώνοντας έτσι τη σαφή διαφοροποίησή του από την κεντρική κυβερνητική γραμμή στην υπόθεση των ΕΛΤΑ.

Οι ερωτήσεις των 11

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι ο Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραφε και την τελευταία ερώτηση των 11, που ασκούσε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της αγοράς ενέργειας και των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Και βέβαια οι πληροφορίες του in λένε ότι οι ερωτήσεις της ομάδας των 11, και η κριτική τους προς την κυβέρνηση, αναμένεται να συνεχίσουν να διατυπώνονται σταθερά, ανεξάρτητα με την προσπάθεια «μασάζ» του μεγάρου Μαξίμου προς τους «γαλάζιους βουλευτές». Και μάλιστα η «ομάδα των 11» ολοένα και διευρύνεται, όπως μαρτυρούν και καινούριες υπογραφές βουλευτών, όπως εκείνες του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου και πρώην υπουργού Γιάννη Οικονόμου, καθώς και του πρώην υφυπουργού Γιώργου Στύλιου, στην τελευταία ερώτηση για τις τιμές στο ρεύμα.