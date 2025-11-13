Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ

Στην ενεργοποίηση της “ώρας του πρωθυπουργού” της κοινοβουλευτικής διαδικασίας όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σε επίκαιρη ερώτηση αρχηγού της αντιπολίτευσης, προχωρά μετά από αρκετό καιρό η Βουλή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, αυτό της ακρίβειας.

Με δεδομένη την εφαρμογή του χρονοκόφτη, η συζήτηση δεν πρόκειται να ξεπεράσει τη μία ώρα σε διάρκεια ( 58 λεπτά για την ακρίβεια), γεγονός που εξοικονομεί χρόνο στους συμμετέχοντες για άλλες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον χρόνο αυτό προκειμένου να συσφίξει τις σχέσεις του με τους βουλευτές της ΝΔ, τους οποίους και θα προσκαλέσει στο καφενείο της Βουλής για καφέ και συζήτηση.

Άλλωστε, το κλίμα στο εσωτερικό της ΚΟ δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, με τα παράπονα να αυξάνονται και τις ενοχλητικές ερωτήσεις (βλέπε χρηματιστήριο ενέργειας) να συνεχίζουν να κατατίθενται και να εντατικοποιούνται.

Πάντως, δεν είναι ξεκάθαρος ο βαθμός των πολιτικών συμπερασμάτων που θα προκύψει από τις απουσίες ή τις παρουσίες των 156 στον επίμαχο καφέ, καθώς υπάρχει η δικαιολογία της Παρασκευής που είναι μέρα επιστροφής των βουλευτών της επαρχίας στις περιφέρειές τους.

Ωστόσο, ενδεχόμενες απουσίες, σίγουρα δεν θα περάσουν απαρατήρητες, καθώς διαπιστώνεται μια γενικότερη κινητικότητα στο εσωτερικό της ΝΔ με διάφορους να φέρονται διατεθειμένοι να διαλέξουν πλευρές για την επόμενη μέρα…