Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ελευσίνα, καλλιέργησε εκ νέου προσδοκίες για καλύτερες μέρες αν και εδώ και έξι χρόνια το αποτύπωμα είναι μάλλον αρνητικό. Ο πρωθυπουργός επανέφερε το αφήγημα περί στήριξης των εισοδημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις «τοπικές ιδιαιτερότητες»
Να αλλάξει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα, επιχείρησε για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την περιοδεία του στην Ελευσίνα, από όπου επανέφερε το αφήγημα περί στήριξης των εισοδημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις «τοπικές ιδιαιτερότητες».
«Πρώτη μας υποχρέωση να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα – από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας», υποστήριξε ο πρωθυπουργός, προσπερνώντας ότι η ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα εξακολουθεί -χρόνια τώρα – να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.
Ο κ. Μητσοτάκης, δεν παρέλειψε να επαναλάβει ότι «η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται». Παράλληλα, εξήγγειλε έργα για την περιοχή, όπως η μεταφορά του λιμανιού της Ελευσίνας, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά και η αναβάθμιση του Αρχαιολογικού χώρου.
«Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες», υποστήριξε ο πρωθυπουργός.
