# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς
Πολιτική Γραμματεία 13 Νοεμβρίου 2025 | 14:10

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ελευσίνα, καλλιέργησε εκ νέου προσδοκίες για καλύτερες μέρες αν και εδώ και έξι χρόνια το αποτύπωμα είναι μάλλον αρνητικό. Ο πρωθυπουργός επανέφερε το αφήγημα περί στήριξης των εισοδημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις «τοπικές ιδιαιτερότητες»

Σύνταξη
Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Spotlight

Να αλλάξει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα, επιχείρησε για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την περιοδεία του στην Ελευσίνα, από όπου επανέφερε το αφήγημα περί στήριξης των εισοδημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις «τοπικές ιδιαιτερότητες».

«Πρώτη μας υποχρέωση να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα – από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας», υποστήριξε ο πρωθυπουργός, προσπερνώντας ότι η ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα εξακολουθεί -χρόνια τώρα – να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Ο κ. Μητσοτάκης, δεν παρέλειψε να επαναλάβει ότι «η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται». Παράλληλα, εξήγγειλε έργα για την περιοχή, όπως η μεταφορά του λιμανιού της Ελευσίνας, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά και η αναβάθμιση του Αρχαιολογικού χώρου.

«Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες», υποστήριξε ο πρωθυπουργός.

Business
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Vita.gr
Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

«Το κακό παράγινε» σημείωσε, ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας και ξεκαθάρισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή...»

Σύνταξη
Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ενώ ανέφερε ότι «με μεγάλο ενδιαφέρον θα διαβάσω το βιβλίο του Α. Τσίπρα. Με ενδιαφέρει από την άποψη ότι υπάρχει μια συζήτηση για το παρελθόν που μας τροφοδοτεί και για το μέλλον»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες

H απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Γερουλάνο, η στρατηγική της «συμπερίληψης» και η παρέμβαση Διαμαντοπούλου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια

Το στεγαστικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Δένδια και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δίνουν την εντύπωση μίας εναλλακτικής πρότασης από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους
Διπλωματία 13.11.25

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους

Οι δηλώσεις της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου αποδεικνύουν προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι τελικά το πρόβλημα στο καλώδιο δεν ήταν η Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα
Αγεφύρωτο χάσμα 12.11.25

Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απάντησε στα όσα είπε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, για τις συνεργασίες. Αγεφύρωτο διαφαίνεται το χάσμα στην Πατησίων

Σύνταξη
«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Την ίδια ώρα που ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα (η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία) η Έλενα Ακρίτα παίρνει θέση στηλιτεύοντας το Documento και τον Κώστα Βαξεβάνη.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 12.11.25

Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Το υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι «η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας»

Σύνταξη
Επιδοτήσεις: Έσπειρε σκάνδαλα, θερίζει θύελλες η κυβέρνηση – Στο περίμενε οι αγροκτηνοτρόφοι
Συνεχίζονται οι έλεγχοι 12.11.25

Έσπειρε σκάνδαλα, θερίζει θύελλες η κυβέρνηση - Επιφυλακτική η Κομισιόν, στο περίμενε για τις επιδοτήσεις οι αγροκτηνοτρόφοι

Με εξ’ ολοκλήρου ευθύνη της κυβέρνησης η καθυστέρηση στις επιδοτήσεις. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως όλα δείχνουν το Μαξίμου γνώριζε αλλά δεν έκανε τίποτα μέχρι που παρενέβη η ευρωπαία εισαγγελέας, εξακολουθεί να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό να μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό να μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός

Τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλο αναγνωρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης και επιτίθεται στον πρώην πρωθυπουργό, όπως ακριβώς και στον νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δανείζεται δε πρακτικές από τη ΝΔ καταφεύγοντας και αυτός στο «καταστροφικό 2015»

Σύνταξη
Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου
ΥΠΕΝ 12.11.25

Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 με τον Κύπριο υπουργό και με τους υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ

Σύνταξη
Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Τα ζητούμενα 13.11.25

Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου

«Αν θέλουμε η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ.Πτωχός στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»
Λάρισα 13.11.25

Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα - «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.

Σύνταξη
Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα
Μακρά ιστορία 13.11.25

Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα

Η Νότια Κορέα έκανε ένα βήμα προς την αποστιγματοποίηση των τατουάζ νωρίτερα φέτος, όταν η Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στους tattoo artists να ασκούν το επάγγελμά τους ελεύθερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»
Μπάσκετ 13.11.25

Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»

Ο Τάισον Γουόρντ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι και στάθηκε στον Κίναν Έβανς τονίζοντας πως όλοι θα είναι δίπλα του.

Σύνταξη
Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 13.11.25

Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την πτήση για το Μιλάνο ενόψει ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι και αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Σύνταξη
Πάτρα: Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι
Ελλάδα 13.11.25

Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι

Ένας 23χρονος στην Πάτρα έχει ταμπουρωθεί στο μπαλκόνι του κρατώντας μαχαίρι, ενώ δραπέτευσε από την Ψυχιατρική του Ρίου, όπου είχε μεταφερθεί πριν μερικές μέρες

Σύνταξη
Κιλκίς: «Φεύγω» – Οι τελευταίες στιγμές του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Ελλάδα 13.11.25

Οι τελευταίες στιγμές του κρεοπώλη στο Κιλκίς που έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε - «Φεύγω»

Το πρωί της Τετάρτης, στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς, 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
«Ναι» Πιερρακάκη σε δασμούς στα δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δήλωση από Βρυξέλλες 13.11.25

«Ναι» Πιερρακάκη σε δασμούς στα δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιβάλει φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από την Κίνα

Σύνταξη
Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»
Τρεις λήψεις; 13.11.25

Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»

«Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά» ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης της ταινίας F1.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης
Αυτοκίνητο 13.11.25

ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο
Στο Δαμάσι 13.11.25

Σοκ από τον τραγικό θάνατο 49χρονης σε φούρνο - Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που την βρήκε

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου
Το ψήφισμα 13.11.25

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
