Οι «διαβολο… μήνες» του Μαξίμου και η νέα επιχείρηση damage control απέναντι στα ανοιχτά μέτωπα

Σε συμπληγάδες πλέει το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο ψάχνει εναγωνίως τρόπους για να αμβλύνει τα αλλεπάλληλα ανοιχτά μέτωπα που έχει μπροστά του και να αντιστρέψει το αρνητικό σε βάρος του κλίμα, το οποίο εδώ και πολύ καιρό αποτυπώνεται στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κυβερνώντος κόμματος που όχι μόνο έχουν εξαφανίσει από τον κυβερνητικό ορίζοντα τον διακαή πόθο της αυτοδυναμίας, αλλά στην πρόθεση ψήφου αποτυπώνουν τη ΝΔ και κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25% που απαιτείται για μπόνους εδρών.

Και όσο και αν στο Μαξίμου, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας αντιστροφής του κλίματος, σε αυτή τη φάση επενδύουν στην προβολή των ενεργειακών συμφωνιών του Ζαππείου, ψάχνοντας από εκεί μια ανάσα σε επίπεδο εντυπώσεων, τα ανοιχτά μέτωπα εξακολουθούν να ασκούν στην κυβέρνηση τις δικές τους ασφυκτικές πιέσεις.

Ακρίβεια

Το μέτωπο της δυσαρέσκειας των πολιτών απέναντι στους όρους διαβίωσής τους, με νούμερο ένα αιχμή το ζήτημα της ακρίβειας (για το οποίο Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης θα ανταλλάξουν πυρά την Παρασκευή στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση του δεύτερου) εξακολουθεί να παίζει κεντρικό ρόλο στην κυβερνητική φθορά.

Το μέτωπο με τους αγρότες

Την ίδια ώρα, εκρηκτικές διαστάσεις, βλέπουν φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ, ότι παίρνει το μέτωπο της κυβέρνησης με τον αγροτικό κόσμο, μετά και το αγροτικό συλλαλητήριο την Τρίτη στην Αθήνα.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός επέλεξε να απουσιάζει την ημέρα του συλλαλητηρίου από την πρωτεύουσα και να πραγματοποιήσει εκείνη τη μέρα την περιοδεία του στη Ροδόπη.

Αλλά και στην Αλεξανδρούπολη βρήκε μπροστά του διαμαρτυρόμενους αγρότες που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος», με την πρωθυπουργική αυτοκινητοπομπή να επιλέγει να αναχωρήσει τελικά για Κομοτηνή από παράπλευρο δρόμο και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να προσπαθεί, την επομένη, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας (ΣΚΑΪ) ότι «καμία φυγάδευση δεν έγινε του πρωθυπουργού. Έφυγε κανονικά από μία έξοδο ασφαλείας από το αεροδρόμιο που φεύγουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα για λόγους ασφαλείας».

Στο ίδιο πλαίσιο θέλησε να αφήσει και αιχμές προς τους ίδιους τους αγρότες, υποστηρίζοντας ότι δεν αποδέχτηκαν αίτημα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό που τους μεταφέρθηκε από συνεργάτη του, με την επίκληση του συλλαλητηρίου που βρισκόταν σε εξέλιξη,

Το κλίμα

Πάντως φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τα γεγονότα αυτά στην Αλεξανδρούπολη, τονίζοντας σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, ότι είναι ενδεικτικά του κλίματος που διαμορφώνεται απέναντι στην κυβέρνηση.

Με την ίδια την κυβέρνηση να αισθάνεται ασφυκτική πίεση από τις αντιδράσεις των αγροτών (που βρίσκονται σε απόγνωση λόγω των επιπτώσεων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πληρωμές και λόγω της ευλογιάς) και να προσπαθεί να τις κατευνάσει, σπεύδοντας σε εξαγγελίες.

Με τον πρωθυπουργό, από τη Ροδόπη, να εξαγγέλλει το μέτρο της αύξησης κατά 50% των ορίων επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου, που είχε λίγο νωρίτερα ανακοινώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Υποσχέσεις

Στο ίδιο πλαίσιο η κυβέρνηση δίνει υποσχέσεις για καταβολή δύο βασικών πληρωμών στους παραγωγούς έως το τέλος Νοεμβρίου (προκαταβολή βασικής ενίσχυσης για τη φετινή χρονιά και πληρωμή του Μέτρου 23, που αφορά γεωργούς οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές), ενώ μιλά και για στόχο να ολοκληρωθούν ως το τέλος του έτους οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων και άλλες τρεις πληρωμές.

Την ίδια ώρα η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) έκανε λόγο για «θολές ημερομηνίες» και «αόριστες διαβεβαιώσεις» αναφορικά με τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων.

Η ρήξη

Αλλά πέραν του μετώπου με τον αγροτικό κόσμο, που έχει φέρει την κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο, έντονη πίεση αισθάνεται το μέγαρο Μαξίμου και από ένα άλλο εξαιρετικά μεγάλο μέτωπο, το οποίο άνοιξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός όταν αποφάσισε να διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά.

Μάλιστα η πίεση στο μέγαρο Μαξίμου εντάθηκε έτι περαιτέρω μετά την τελευταία εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού και τη συνολική πολιτική πλατφόρμα που παρουσίασε, τραβώντας βαθιά διαχωριστική γραμμή από τη σημερινή ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη, σε μια περίοδο που το Μαξίμου με κάθε τρόπο (ακόμα και με τον πιο ακραίο, βλ. Μεταναστευτικό) προσπαθεί να μαζέψει τις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ.

Άλλωστε η πρόσφατη περιοδεία του πρωθυπουργού στη Ροδόπη έχει και μια τέτοια στόχευση, αφού είναι γνωστό ότι στη βόρεια Ελλάδα η ΝΔ αντιμετωπίζει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα με τις διαρροές στα δεξιά της.

Περιοδείες

Κατά τα λοιπά, οι περιοδείες του Κυρ. Μητσοτάκη ανά την Ελλάδα, εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθειά του για αντιστροφή του αρνητικού για την κυβέρνηση κλίματος και αναμένεται το επόμενο διάστημα να ενταθούν.

Ήδη σήμερα Πέμπτη, ο πρωθυπουργός συνεχίζοντας τις περιοδείες αυτές εντός και εκτός Αττικής, επισκέφτηκε την Ελευσίνα, όπου το μεσημέρι συναντήθηκε με πολίτες.

Νωρίτερα μίλησε σε εκδήλωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων, με το Μαξίμου να εξακολουθεί να ποντάρει τα ρέστα του για την αντιστροφή του κλίματος στην ίδια τακτική. Δηλαδή την προσπάθεια δημιουργίας μιας «θετικής ατζέντας».

Εξ ου και ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης έσπευσε χθες να δημοσιοποιήσει νέο βίντεό του στο Tik Tok για τα τα μέτρα της ΔΕΘ που ψηφίστηκαν προ ημερών.

«Διαβολο… μήνες»

Στελέχη από το κυβερνητικό στρατόπεδο μιλούν για δύο «διαβολο… μήνες» για την κυβέρνηση μέχρι το τέλος του έτους (εννοώντας τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο) και από εκεί και πέρα περιμένουν την εφαρμογή των μέτρων της επιστροφής ενοικίου και του επιδόματος των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους στα τέλη Νοεμβρίου και μετά την εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ από τον Ιανουάριο, εναποθέτοντας εκεί τις προσδοκίες τους για την αντιστροφή αυτή του κλίματος.

Προσδοκίες που ωστόσο γνωρίζουν ότι μπορούν εύκολα να ανατραπούν με την έλευση μιας νέας δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βέβαια εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου υπάρχουν και άλλες φωνές που επισημαίνουν ότι ο όποιος θετικός αντίκτυπος για την κυβέρνηση από τα μέτρα της ΔΕΘ, ουσιαστικά έχει ήδη ακυρωθεί με το ξέσπασμα της υπόθεσης των ΕΛΤΑ.

Μια υπόθεση που ανέδειξε στην ολότητά του και ένα άλλο μέτωπο. Αυτό της αναντιστοιχίας μεταξύ κυβερνητικού Κέντρου και «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ενός εσωκομματικού κλίματος που από εδώ και πέρα θα σέρνεται και κάθε φορά που θα προκύπτουν αφορμές αντίστοιχες με την υπόθεση των ΕΛΤΑ, θα λαμπαδιάζει, σηματοδοτώντας μια παρατεταμένη κρίση.