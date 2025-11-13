Οι «διαβολο… μήνες» του Μαξίμου και η νέα επιχείρηση damage control απέναντι στα ανοιχτά μέτωπα
Πώς το Μαξίμου προσπαθεί να αμβλύνει και να κατευνάσει τα αλλεπάλληλα ανοιχτά μέτωπα που έχει μπροστά του. Από το μέτωπο με τον αγροτικό κόσμο και τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τους όρους διαβίωσής τους, μέχρι το εσωκομματικό μέτωπο και την αναταραχή που προκάλεσε η νέα εμφάνιση Σαμαρά.
Σε συμπληγάδες πλέει το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο ψάχνει εναγωνίως τρόπους για να αμβλύνει τα αλλεπάλληλα ανοιχτά μέτωπα που έχει μπροστά του και να αντιστρέψει το αρνητικό σε βάρος του κλίμα, το οποίο εδώ και πολύ καιρό αποτυπώνεται στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κυβερνώντος κόμματος που όχι μόνο έχουν εξαφανίσει από τον κυβερνητικό ορίζοντα τον διακαή πόθο της αυτοδυναμίας, αλλά στην πρόθεση ψήφου αποτυπώνουν τη ΝΔ και κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25% που απαιτείται για μπόνους εδρών.
Και όσο και αν στο Μαξίμου, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας αντιστροφής του κλίματος, σε αυτή τη φάση επενδύουν στην προβολή των ενεργειακών συμφωνιών του Ζαππείου, ψάχνοντας από εκεί μια ανάσα σε επίπεδο εντυπώσεων, τα ανοιχτά μέτωπα εξακολουθούν να ασκούν στην κυβέρνηση τις δικές τους ασφυκτικές πιέσεις.
Ακρίβεια
Το μέτωπο της δυσαρέσκειας των πολιτών απέναντι στους όρους διαβίωσής τους, με νούμερο ένα αιχμή το ζήτημα της ακρίβειας (για το οποίο Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης θα ανταλλάξουν πυρά την Παρασκευή στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση του δεύτερου) εξακολουθεί να παίζει κεντρικό ρόλο στην κυβερνητική φθορά.
Το μέτωπο με τους αγρότες
Την ίδια ώρα, εκρηκτικές διαστάσεις, βλέπουν φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ, ότι παίρνει το μέτωπο της κυβέρνησης με τον αγροτικό κόσμο, μετά και το αγροτικό συλλαλητήριο την Τρίτη στην Αθήνα.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός επέλεξε να απουσιάζει την ημέρα του συλλαλητηρίου από την πρωτεύουσα και να πραγματοποιήσει εκείνη τη μέρα την περιοδεία του στη Ροδόπη.
Αλλά και στην Αλεξανδρούπολη βρήκε μπροστά του διαμαρτυρόμενους αγρότες που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος», με την πρωθυπουργική αυτοκινητοπομπή να επιλέγει να αναχωρήσει τελικά για Κομοτηνή από παράπλευρο δρόμο και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να προσπαθεί, την επομένη, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας (ΣΚΑΪ) ότι «καμία φυγάδευση δεν έγινε του πρωθυπουργού. Έφυγε κανονικά από μία έξοδο ασφαλείας από το αεροδρόμιο που φεύγουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα για λόγους ασφαλείας».
Στο ίδιο πλαίσιο θέλησε να αφήσει και αιχμές προς τους ίδιους τους αγρότες, υποστηρίζοντας ότι δεν αποδέχτηκαν αίτημα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό που τους μεταφέρθηκε από συνεργάτη του, με την επίκληση του συλλαλητηρίου που βρισκόταν σε εξέλιξη,
Το κλίμα
Πάντως φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τα γεγονότα αυτά στην Αλεξανδρούπολη, τονίζοντας σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, ότι είναι ενδεικτικά του κλίματος που διαμορφώνεται απέναντι στην κυβέρνηση.
Με την ίδια την κυβέρνηση να αισθάνεται ασφυκτική πίεση από τις αντιδράσεις των αγροτών (που βρίσκονται σε απόγνωση λόγω των επιπτώσεων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πληρωμές και λόγω της ευλογιάς) και να προσπαθεί να τις κατευνάσει, σπεύδοντας σε εξαγγελίες.
Με τον πρωθυπουργό, από τη Ροδόπη, να εξαγγέλλει το μέτρο της αύξησης κατά 50% των ορίων επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου, που είχε λίγο νωρίτερα ανακοινώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Υποσχέσεις
Στο ίδιο πλαίσιο η κυβέρνηση δίνει υποσχέσεις για καταβολή δύο βασικών πληρωμών στους παραγωγούς έως το τέλος Νοεμβρίου (προκαταβολή βασικής ενίσχυσης για τη φετινή χρονιά και πληρωμή του Μέτρου 23, που αφορά γεωργούς οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές), ενώ μιλά και για στόχο να ολοκληρωθούν ως το τέλος του έτους οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων και άλλες τρεις πληρωμές.
Την ίδια ώρα η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) έκανε λόγο για «θολές ημερομηνίες» και «αόριστες διαβεβαιώσεις» αναφορικά με τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων.
Η ρήξη
Περιοδείες
«Διαβολο… μήνες»
