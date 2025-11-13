newspaper
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
Οι «διαβολο… μήνες» του Μαξίμου και η νέα επιχείρηση damage control απέναντι στα ανοιχτά μέτωπα
Πολιτική Γραμματεία 13 Νοεμβρίου 2025 | 17:55

Οι «διαβολο… μήνες» του Μαξίμου και η νέα επιχείρηση damage control απέναντι στα ανοιχτά μέτωπα

Πώς το Μαξίμου προσπαθεί να αμβλύνει και να κατευνάσει τα αλλεπάλληλα ανοιχτά μέτωπα που έχει μπροστά του. Από το μέτωπο με τον αγροτικό κόσμο και τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τους όρους διαβίωσής τους, μέχρι το εσωκομματικό μέτωπο και την αναταραχή που προκάλεσε η νέα εμφάνιση Σαμαρά.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Σε συμπληγάδες πλέει το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο ψάχνει εναγωνίως τρόπους για να αμβλύνει τα αλλεπάλληλα ανοιχτά μέτωπα που έχει μπροστά του και να αντιστρέψει το αρνητικό σε βάρος του κλίμα, το οποίο εδώ και πολύ καιρό αποτυπώνεται στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κυβερνώντος κόμματος που όχι μόνο έχουν εξαφανίσει από τον κυβερνητικό ορίζοντα τον διακαή πόθο της αυτοδυναμίας, αλλά στην πρόθεση ψήφου αποτυπώνουν τη ΝΔ και κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25% που απαιτείται για μπόνους εδρών.

Και όσο και αν στο Μαξίμου, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας αντιστροφής του κλίματος, σε αυτή τη φάση επενδύουν στην προβολή των ενεργειακών συμφωνιών του Ζαππείου, ψάχνοντας από εκεί μια ανάσα σε επίπεδο εντυπώσεων, τα ανοιχτά μέτωπα εξακολουθούν να ασκούν στην κυβέρνηση τις δικές τους ασφυκτικές πιέσεις.

Ακρίβεια

Το μέτωπο της δυσαρέσκειας των πολιτών απέναντι στους όρους διαβίωσής τους, με νούμερο ένα αιχμή το ζήτημα της ακρίβειας (για το οποίο Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης θα ανταλλάξουν πυρά την Παρασκευή στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση του δεύτερου) εξακολουθεί να παίζει κεντρικό ρόλο στην κυβερνητική φθορά.

Το μέτωπο με τους αγρότες

Την ίδια ώρα, εκρηκτικές διαστάσεις, βλέπουν φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ, ότι παίρνει το μέτωπο της κυβέρνησης με τον αγροτικό κόσμο, μετά και το αγροτικό συλλαλητήριο την Τρίτη στην Αθήνα.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός επέλεξε να απουσιάζει την ημέρα του συλλαλητηρίου από την πρωτεύουσα και να πραγματοποιήσει εκείνη τη μέρα την περιοδεία του στη Ροδόπη.

Αλλά και στην Αλεξανδρούπολη βρήκε μπροστά του διαμαρτυρόμενους αγρότες που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος», με την πρωθυπουργική αυτοκινητοπομπή να επιλέγει να αναχωρήσει τελικά για Κομοτηνή από παράπλευρο δρόμο και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να προσπαθεί, την επομένη, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας (ΣΚΑΪ) ότι «καμία φυγάδευση δεν έγινε του πρωθυπουργού. Έφυγε κανονικά από μία έξοδο ασφαλείας από το αεροδρόμιο που φεύγουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα για λόγους ασφαλείας».

Στο ίδιο πλαίσιο θέλησε να αφήσει και αιχμές προς τους ίδιους τους αγρότες, υποστηρίζοντας ότι δεν αποδέχτηκαν αίτημα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό που τους μεταφέρθηκε από συνεργάτη του, με την επίκληση του συλλαλητηρίου που βρισκόταν σε εξέλιξη,

Το κλίμα

Πάντως φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τα γεγονότα αυτά στην Αλεξανδρούπολη, τονίζοντας σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, ότι είναι ενδεικτικά του κλίματος που διαμορφώνεται απέναντι στην κυβέρνηση.

Με την ίδια την κυβέρνηση να αισθάνεται ασφυκτική πίεση από τις αντιδράσεις των αγροτών (που βρίσκονται σε απόγνωση λόγω των επιπτώσεων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πληρωμές και λόγω της ευλογιάς) και να προσπαθεί να τις κατευνάσει, σπεύδοντας σε εξαγγελίες.

Με τον πρωθυπουργό, από τη Ροδόπη, να εξαγγέλλει το μέτρο της αύξησης κατά 50% των ορίων επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου, που είχε λίγο νωρίτερα ανακοινώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Υποσχέσεις

Στο ίδιο πλαίσιο η κυβέρνηση δίνει υποσχέσεις για καταβολή δύο βασικών πληρωμών στους παραγωγούς έως το τέλος Νοεμβρίου (προκαταβολή βασικής ενίσχυσης για τη φετινή χρονιά και πληρωμή του Μέτρου 23, που αφορά γεωργούς οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές), ενώ μιλά και για στόχο να ολοκληρωθούν ως το τέλος του έτους οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων και άλλες τρεις πληρωμές.

Την ίδια ώρα η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) έκανε λόγο για «θολές ημερομηνίες» και «αόριστες διαβεβαιώσεις» αναφορικά με τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων.

Η ρήξη

Αλλά πέραν του μετώπου με τον αγροτικό κόσμο, που έχει φέρει την κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο, έντονη πίεση αισθάνεται το μέγαρο Μαξίμου και από ένα άλλο εξαιρετικά μεγάλο μέτωπο, το οποίο άνοιξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός όταν αποφάσισε να διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά.
Μάλιστα η πίεση στο μέγαρο Μαξίμου εντάθηκε έτι περαιτέρω μετά την τελευταία εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού και τη συνολική πολιτική πλατφόρμα που παρουσίασε, τραβώντας βαθιά διαχωριστική γραμμή από τη σημερινή ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη, σε μια περίοδο που το Μαξίμου με κάθε τρόπο (ακόμα και με τον πιο ακραίο, βλ. Μεταναστευτικό) προσπαθεί να μαζέψει τις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ.
Άλλωστε η πρόσφατη περιοδεία του πρωθυπουργού στη Ροδόπη έχει και μια τέτοια στόχευση, αφού είναι γνωστό ότι στη βόρεια Ελλάδα η ΝΔ αντιμετωπίζει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα με τις διαρροές στα δεξιά της.

Περιοδείες

Κατά τα λοιπά, οι περιοδείες του Κυρ. Μητσοτάκη ανά την Ελλάδα, εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθειά του για αντιστροφή του αρνητικού για την κυβέρνηση κλίματος και αναμένεται το επόμενο διάστημα να ενταθούν.
Ήδη σήμερα Πέμπτη, ο πρωθυπουργός συνεχίζοντας τις περιοδείες αυτές εντός και εκτός Αττικής, επισκέφτηκε την Ελευσίνα, όπου το μεσημέρι συναντήθηκε με πολίτες.
Νωρίτερα μίλησε σε εκδήλωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων, με το Μαξίμου να εξακολουθεί να ποντάρει τα ρέστα του για την αντιστροφή του κλίματος στην ίδια τακτική. Δηλαδή την προσπάθεια δημιουργίας μιας «θετικής ατζέντας».
Εξ ου και ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης έσπευσε χθες να δημοσιοποιήσει νέο βίντεό του στο Tik Tok για τα τα μέτρα της ΔΕΘ που ψηφίστηκαν προ ημερών.

«Διαβολο… μήνες»

Στελέχη από το κυβερνητικό στρατόπεδο μιλούν για δύο «διαβολο… μήνες» για την κυβέρνηση μέχρι το τέλος του έτους (εννοώντας τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο) και από εκεί και πέρα περιμένουν την εφαρμογή των μέτρων της επιστροφής ενοικίου και του επιδόματος των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους στα τέλη Νοεμβρίου και μετά την εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ από τον Ιανουάριο, εναποθέτοντας εκεί τις προσδοκίες τους για την αντιστροφή αυτή του κλίματος.
Προσδοκίες που ωστόσο γνωρίζουν ότι μπορούν εύκολα να ανατραπούν με την έλευση μιας νέας δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Βέβαια εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου υπάρχουν και άλλες φωνές που επισημαίνουν ότι ο όποιος θετικός αντίκτυπος για την κυβέρνηση από τα μέτρα της ΔΕΘ, ουσιαστικά έχει ήδη ακυρωθεί με το ξέσπασμα της υπόθεσης των ΕΛΤΑ.
Μια υπόθεση που ανέδειξε στην ολότητά του και ένα άλλο μέτωπο. Αυτό της αναντιστοιχίας μεταξύ κυβερνητικού Κέντρου και «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ενός εσωκομματικού κλίματος που από εδώ και πέρα θα σέρνεται και κάθε φορά που θα προκύπτουν αφορμές αντίστοιχες με την υπόθεση των ΕΛΤΑ, θα λαμπαδιάζει, σηματοδοτώντας μια παρατεταμένη κρίση.

Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ

Ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, αυτό της ακρίβειας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νίκος Ανδρουλάκης: O αγροτικός κόσμος έχει αφεθεί χωρίς προστασία
13.11.25

«Πυρά» Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: O αγροτικός κόσμος έχει αφεθεί χωρίς προστασία

«H κατάσταση στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία είναι παραπάνω από αποκαρδιωτική» ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκώντας σφοδρή κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές.

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Δεν έχετε καμία στρατηγική στον πρωτογενή τομέα
Συζήτηση στη Βουλή 13.11.25

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Δεν έχετε καμία στρατηγική στον πρωτογενή τομέα

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στον αγροτικό κόσμο εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι «προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα».

Σύνταξη
Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ: Στο προσκήνιο δηλώσεις Φλωρίδη για τις βεντέτες
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ: Στο προσκήνιο δηλώσεις Φλωρίδη για τις βεντέτες

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επιτίθεται στην κυβέρνηση παραθέτοντας δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης - Απάντησαν κυβερνητικές πηγές, εκ νέου πυρά από τη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ελευσίνα, καλλιέργησε εκ νέου προσδοκίες για καλύτερες μέρες αν και εδώ και έξι χρόνια το αποτύπωμα είναι μάλλον αρνητικό. Ο πρωθυπουργός επανέφερε το αφήγημα περί στήριξης των εισοδημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις «τοπικές ιδιαιτερότητες»

Σύνταξη
«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

«Το κακό παράγινε» σημείωσε, ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας και ξεκαθάρισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή...»

Σύνταξη
Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ενώ ανέφερε ότι «με μεγάλο ενδιαφέρον θα διαβάσω το βιβλίο του Α. Τσίπρα. Με ενδιαφέρει από την άποψη ότι υπάρχει μια συζήτηση για το παρελθόν που μας τροφοδοτεί και για το μέλλον»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες

H απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Γερουλάνο, η στρατηγική της «συμπερίληψης» και η παρέμβαση Διαμαντοπούλου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια

Το στεγαστικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Δένδια και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δίνουν την εντύπωση μίας εναλλακτικής πρότασης από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους
Διπλωματία 13.11.25

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους

Οι δηλώσεις της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου αποδεικνύουν προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι τελικά το πρόβλημα στο καλώδιο δεν ήταν η Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό
13.11.25

Σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό - Μεταφέρεται στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις IDF

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα συνεχίζουν τις έρευνες σε συντρίμμια κτιρίων για τον εντοπισμό των σορών ομήρων βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας

Σύνταξη
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»
13.11.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα τιμηθεί με το πολυπόθητο βραβείο για την συμβολή της στην τηλεοπτική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» με θέμα τις Χρυσές Σφαίρες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αδόλφος Χίτλερ: Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του ήταν Εβραίος
13.11.25

Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του Χίτλερ ήταν Εβραίος

Είναι η πρώτη φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Αδόλφου Χίτλερ, είπε η Τούρι Κινγκ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία, και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης

Σύνταξη
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: «Φτάσατε στην Κόλαση» – Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν, λέει ΜΚΟ
Έκθεση HRW 13.11.25

«Φτάσατε στην Κόλαση»: Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

Σε έκθεση του HRW καταγράφεται η μεταφορά 252 Βενεζουελάνων τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου στη γιγαντιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών
Κόσμος 13.11.25

Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών - 11 συλλήψεις

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία για να μετακινήσουν τα παιδιά και να τους βγάλουν πλαστά έγγραφα ενόψει της μεταφοράς τους στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ

Ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, αυτό της ακρίβειας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τραμπ: Το ποσοστό αποδοκιμασίας του έχει ανέβει στο 58% – Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
13.11.25

Το ποσοστό αποδοκιμασίας του Τραμπ έχει ανέβει στο 58% - Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Δημοσκόπηση «χαστούκι» για τον Ντόναλντ Τραμπ - Το 44% των Δημοκρατικών δηλώνουν «πολύ ενθουσιασμένοι» για να ψηφίσουν στις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές - Ο ρόλος της νίκης Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»
Μπάσκετ 13.11.25

Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος αναφέρθηκε στην παραχώρηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ακόμη χρειάζεται να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού
Ασφάλεια 13.11.25

Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας δημοσίευσε φωτογραφίες από τα αγάλματα που φέρονται να έχουν κλαπεί, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση διαγράφηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.11.25

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βάσας για τον 3ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
