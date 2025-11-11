Η αναταραχή από την παρέμβαση Σαμαρά αναζωπυρώνει τα σενάρια ανασχηματισμού

Νέα μεγάλη αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο έφερε η τελευταία εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά κατά την οποία απέρριψε συνολικά τις κεντρικές επιλογές του «επιτελικού κράτους» και τη σημερινή ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσιάζοντας τη δική του, εφ’ όλης της ύλης, πολιτική πλατφόρμα και δείχνοντας ότι βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία νέου κόμματος.

Η αναταραχή αυτή πρώτα και κύρια εκδηλώθηκε μέσα στο ίδιο το μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο κατέληξαν ότι μια άμεση αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό θα έχει αρνητικά αποτελέσματα για τους ίδιους και έτσι πήραν την απόφαση να την αποφύγουν.

Το σκεπτικό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του in από το κυβερνητικό περιβάλλον, το σκεπτικό πίσω από την απόφαση αυτή έχει ως εξής:

Κατά πρώτον, στο Μαξίμου βλέπουν ότι το συναίσθημα που προκάλεσε στον κόσμο εντός κι εκτός παράταξης η απώλεια της κόρης του πρώην πρωθυπουργού είναι εξαιρετικά νωπό και φοβούνται ότι μία ευθεία αντιπαράθεση μαζί του θα δημιουργήσει «μια νέα Καρυστιανού».

Και δεύτερον, στο μέγαρο Μαξίμου φοβούνται ότι εάν αρχίσουν τις ευθείες επιθέσεις στον κ. Σαμαρά, θα τον αναδείξουν σε πολιτικό τους αντίπαλο και μάλιστα έναν πολιτικό αντίπαλο που δεν θα κινείται και θα απευθύνεται στο απέναντι κομμάτι του πολιτικού φάσματος (δηλαδή της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς), αλλά στον δικό τους πολιτικό χώρο. Εξ ου και επιλέγουν να επιχειρήσουν να υποβαθμίσουν την τελευταία του παρέμβαση.

Η γραμμή

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για όσα δήλωσε ο κ. Σαμαράς, είπε, ακολουθώντας την κεντρική γραμμή, ότι «δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού».

Αλλά βέβαια τελικά θέλησε να απαντήσει εμμέσως στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας σε επόμενη ερώτηση, ότι «η πολιτική είναι πολιτικές, είναι έργο, είναι αποτέλεσμα, είναι νομοσχέδια, είναι εφαρμογή των νόμων που ψηφίζονται. Δεν είναι ταμπέλες» για να καταλήξει, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της κυβέρνησης «είναι μια πολιτική που βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της Ν.Δ. και, ταυτόχρονα, στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών».

Στην ίδια γραμμή και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σταθερά λειτουργεί ως «λαγός» του μεγάρου Μαξίμου, είπε μεν ότι «δεν σχολιάζω τον κ. Σαμαρά», αλλά τελικά και αυτός θέλησε να σχολιάσει -και να απαντήσει με αιχμές στην κριτική Σαμαρά ότι η ΝΔ έχει μετατραπεί σε «υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα»- λέγοντας ότι «ο κ. Σαμαράς και σωστά, φεύγοντας από πρωθυπουργός της Ελλάδας πρόλαβε και διόρισε τον κ. Στουρνάρα διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας, τον οποίο είχε προηγουμένως διορίσει υπουργό των οικονομικών, παραμένει διοικητής Τραπέζης Ελλάδος μέχρι σήμερα, κράτησε την Ελλάδα από τη θέση αυτή στο ευρώ την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Στουρνάρας υπήρξε κατά το παρελθόν της ζωής του βασικό στέλεχός των κυβερνήσεων του Κ. Σημίτη» (Παραπολιτικά 90.1).

Επίθεση

Την ανοιχτή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, εκ μέρους της μητσοτακικής πλευράς, την είχε κάνει νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, λέγοντας ότι «τα ίδια φθαρμένα επιχειρήματα, με τον ίδιο γνώριμο και κουραστικό τρόπο, επέλεξε να τονίσει εκ νέου ο Αντώνης Σαμαράς, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον ANT1», κατηγορώντας τον ότι «δυστυχώς αποφάσισε και πάλι να στραφεί εμμονικά και αδικαιολόγητα εναντίον της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, φτάνοντας μάλιστα και σε προσωπικές επιθέσεις προς αυτόν», καθώς και ότι «δυστυχώς, δεν ακούσαμε καμία νέα ιδέα, κανένα όραμα, καμία πρόταση για το πώς η χώρα μπορεί να προχωρήσει μπροστά».

Στην ίδια ανάρτηση ο Μακάριος Λαζαρίδης θέλησε να απαντήσει και στον χαρακτηρισμό «παρατρεχάμενος με ύφος Βεζίρη» που του απέδωσε ο Αντ. Σαμαράς, στην τελευταία του εμφάνιση, για παλιότερη επίθεση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού. Πάντως η οξύτητα της αντίδρασης του Μ. Λαζαρίδη, φανερώνει και την ενόχληση που προκάλεσε στη μητσοτακική πλευρά η συνέντευξη Σαμαρά.

Ανησυχία

Και βέβαια δεδομένη είναι η ανησυχία που προκαλεί στο μέγαρο Μαξίμου η προοπτική να προχωρήσει όντως σε δημιουργία νέου κόμματος ο Αντ. Σαμαράς, όσο και αν -όπως είδαμε- η κεντρική κυβερνητική επιλογή είναι η επιχείρηση υποβάθμισης της τελευταίας εμφάνισης του πρώην πρωθυπουργού, προκειμένου να αποφευχθεί η ευθεία σύγκρουση μαζί του.

Ταφόπλακα

«Γαλάζια» στελέχη εκτιμούν ότι εφόσον πράγματι ο Αντ. Σαμαράς προχωρήσει σε νέο κόμμα, τότε αυτό θα σημαίνει και την οριστική ταφόπλακα για την αυτοδυναμία της ΝΔ που ήδη φαντάζει άπιαστο όνειρο, με τα ποσοστά της να παραμένουν καθηλωμένα πολύ μακριά από αυτήν.

Τα ίδια στελέχη επίσης θεωρούν ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα πετάξει και εκτός οποιασδήποτε προοπτικής για είσοδό τους στη Βουλή, κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, όπως αυτό της Αφροδίτης Λατινοπούλου, το οποίο κάποιοι στο κυβερνητικό στρατόπεδο βλέπουν ήδη ως δυνητικό εταίρο της ΝΔ εφόσον δεν πετύχει την αυτοδυναμία.

Με άλλα λόγια, λένε τα στελέχη αυτά, ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα στερήσει στον Κυρ. Μητσοτάκη και δυνητικούς συμμάχους εκ δεξιών του, την ώρα που ούτως ή άλλως δεν έχει κανέναν σύμμαχο εξ αριστερών του.

Βουλευτές

Αλλά υπάρχει και μια άλλη παρενέργεια που προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ ένα κόμμα Σαμαρά. Ότι υπάρχουν βουλευτές της ΝΔ που αισθάνονται εντελώς αποκομμένοι από τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους» και ότι δεν έχουν καμία προοπτική, υπάρχουν βουλευτές που συγκλίνουν ιδεολογικά με τις απόψεις Σαμαρά και υπάρχουν βουλευτές που φοβούνται έντονα ότι με δεδομένα τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ δεν θα επανεκλεγούν στις επόμενες εκλογές.

Κυβερνητικά στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, σημειώνουν λοιπόν, πως όλοι οι παραπάνω, είναι λόγοι για «γαλάζιους» βουλευτές να λοξοκοιτάζουν προς ένα κόμμα Σαμαρά, παρόλο που από τη σαμαρική πλευρά έχει σταλεί το μήνυμα ότι αν υπάρξουν βουλευτές που θα επιλέξουν να στοιχηθούν πίσω από τον πρώην πρωθυπουργό σε ένα νέο κόμμα, θα πρέπει να παραιτηθούν πρώτα από τις έδρες τους ή να ανακοινώσουν την προσχώρησή τους στο τέλος της θητείας τους.

Ανασχηματισμός

Εξ ου και φωνές στο εσωτερικό της κυβέρνησης και του κόμματος της ΝΔ βλέπουν πλέον πιο κοντά έναν ανασχηματισμό, προκειμένου να εισέλθουν στο κυβερνητικό σχήμα βουλευτές που αισθάνονται εντελώς αποκομμένοι και οι οποίοι θα μπορούσαν να κοιτάζουν προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

Σε κάθε περίπτωση «γαλάζια» στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός στο ορατό επόμενο διάστημα θα υποχρεωθεί να προχωρήσει εντέλει στον ανασχηματισμό. Μόνο που όπως σημειώνουν, το ποιους θα βάλει στην κυβέρνηση και ποιους θα αφήσει εκτός, θα κρίνει και το μέγεθος των αναταράξεων στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.