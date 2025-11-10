Π. Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη Σαμαρά

«Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού» απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, να σχολιάσει τη χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά.

Πρόσθεσε πάντως ότι «Η πολιτική είναι πολιτικές, είναι έργο, είναι αποτέλεσμα, είναι νομοσχέδια και εφαρμογή των νόμων. Δεν είναι ταμπέλες» και απαρίθμησε κυβερνητικά πεπραγμένα που είτε έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων όπως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, είτε δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών όπως το φορολογικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «οι πολίτες θα το αξιολογήσουν (το κυβερνητικό έργο). Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική από μια πολιτική που μειώνει φόρους. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή στην ιδεολογία μας πολιτική από την πολιτική μας στο μεταναστευτικό… Μη κρατικά Πανεπιστήμια.. ΑΟΖ με την Ιταλία, την Αίγυπτο… Επέκταση στο Ιόνιο, εξοπλιστικά, χωροταξικός σχεδιασμός…

Καταργήσαμε το άσυλο ανομίας, νόμος και τάξη. Έχουμε μάθει να μιλάμε μέσα από το έργο μας… Η πολιτική μας είναι μια πολιτική που βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών».