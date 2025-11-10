Π. Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη Σαμαρά
«Η πολιτική είναι πολιτικές, δεν είναι ταμπέλες» ήταν το καρφί του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που πάντως τόνισε ότι δεν θα σχολιάσει τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε μύδρους κατά της κυβέρνησης.
- Στιγμιότυπα από την εκτύπωση του βιβλίου «Ιθάκη» του Τσίπρα – «Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ»
- Ισόβια ξανά στον 62χρονο που στραγγάλισε και βίαζε την κατάκοιτη μητέρα του
- Ερωτήματα γύρω από τον τραυματισμό μαθητή σε προαύλιο Λυκείου - Εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι
- Η βιβλιογραφία διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ για σχέση παρακεταμόλης και αυτισμού
«Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού» απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, να σχολιάσει τη χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά.
Πρόσθεσε πάντως ότι «Η πολιτική είναι πολιτικές, είναι έργο, είναι αποτέλεσμα, είναι νομοσχέδια και εφαρμογή των νόμων. Δεν είναι ταμπέλες» και απαρίθμησε κυβερνητικά πεπραγμένα που είτε έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων όπως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, είτε δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών όπως το φορολογικό νομοσχέδιο.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «οι πολίτες θα το αξιολογήσουν (το κυβερνητικό έργο). Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική από μια πολιτική που μειώνει φόρους. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή στην ιδεολογία μας πολιτική από την πολιτική μας στο μεταναστευτικό… Μη κρατικά Πανεπιστήμια.. ΑΟΖ με την Ιταλία, την Αίγυπτο… Επέκταση στο Ιόνιο, εξοπλιστικά, χωροταξικός σχεδιασμός…
Καταργήσαμε το άσυλο ανομίας, νόμος και τάξη. Έχουμε μάθει να μιλάμε μέσα από το έργο μας… Η πολιτική μας είναι μια πολιτική που βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών».
- ΠΑΟΚ: Θλάση ο Κωνσταντέλιας, τουλάχιστον 20 μέρες εκτός (pic)
- Επίδομα Θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις
- Το μήνυμα της Ζάλγκιρις σε Έβανς: «Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε να παίζεις μπάσκετ ξανά» (pic)
- Χίλιοι κεραυνοί σε ένα δίωρο στην Αττική – «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία» λέει ο Τσατραφύλλιας
- Ράιαν Ρέινολντς: Στο ριμέικ της θρυλικής κωμωδίας δράσης του 1974 «Thunderbolt & Lightfoot»
- ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις