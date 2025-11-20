newspaper
20.11.2025 | 09:27
Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισό
Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 20 Νοεμβρίου 2025 | 09:40

Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος ως «Φραπές», δεν θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΡεπορτάζΠαναγιώτης Τζαννετάτος
Spotlight

Το δικαίωμά του στη σιωπή επικαλείται ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος και ως Φραπές, προκειμένου να μην παραστεί στην εξεταστική επιτροπή και καταθέσει ενώπιον των μελών της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με λίγα λόγια ο μάρτυρας επέλεξε να εμφανιστεί ως οιωνεί ύποπτος ή κατηγορούμενος από το να πάει στην εξεταστική και να υποστεί τη βάσανο της εξέτασης και των ερωτήσεων για όσα έκανε ή δεν έκανε στην υπόθεση των κοινοτικών επιδοτήσεων.

«Τον τελευταίο καιρό έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ σχετικό πόρισμα της Αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο οποίο επίσης αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση», αναφέρει χαρακτηριστικά, στο υπόμνημα, ο Φραπές και επισημαίνει «το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη».

Σύμφωνα με τον κ. Ξυλούρη η μαρτυρική του κατάθεση ενώπιον της επιτροπής που θα προβληθεί δημοσίως θα οδηγήσει με  «βεβαιότητα σε παραβίαση του δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατιθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ αφού εφόσον παραστώ θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεσή ενώπιον των αρχών ως ύποπτο ή κατηγορούμενο».

«Δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου», δηλώνει.

Δείτε το υπόμνημα εδώ.

Business
Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευσης, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: Στις 14:30 η πολιτική κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους
Στο πάρκο Ελευθερίας 20.11.25

Στις 14:30 η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη - Η επιθυμία της οικογένειας, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους

Πλήθος κόσμου –συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί συνοδοιπόροι από όλη τη μακρά του διαδρομή– αναμένεται να παρευρεθούν και να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού στελέχους της ανανεωτικής Αριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία

Μια μέρα πριν βρεθούν ενώπιον της εξεταστικής οι γαλάζιοι «Χασάπης» και «Φραπές» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να εμπλέξει το ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο μέσω του μάρτυρα Σ. Τζεδάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Πολιτική 20.11.25

Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση
Σημαντικό μήνυμα 19.11.25

Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση

Η φωταγώγηση της Βουλής εντάσσεται στην εκστρατεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «ΕΛΙΖΑ», που έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αναγνώριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία
Δήλωση Παπαδάκη 19.11.25

ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε ότι «κάθε μέρα που περνάει οι πολεμικοί εξοπλισμοί εκτινάσσονται, βαθαίνει η εμπλοκή και οι ανταγωνισμοί της ΕΕ με Ρωσία, Κίνα, αλλά και με τις ΗΠΑ»

Σύνταξη
Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις
Στην εξεταστική 19.11.25

Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις

Εκρηκτική η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να καταγγέλλει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη για φασιστική συμπεριφορά. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο μήνυμα στον ελληνικό λαό – «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»
Διπλωματία 19.11.25

Το πρώτο μήνυμα της Γκιλφόιλ στον ελληνικό λαό - «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»

Την πρόθεσή της «να εργαστεί σκληρά και να βοηθήσει στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας» εξέφρασε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πρώτο της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό.

Σύνταξη
Ο φασίστας Κωνσταντίνος Πλεύρης μηνύει το ΚΚΕ – Ο αντικομμουνισμός και οι σκοπιμότητες
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ο φασίστας Κωνσταντίνος Πλεύρης μηνύει το ΚΚΕ – Ο αντικομμουνισμός και οι σκοπιμότητες

Το ΚΚΕ καταγγέλλει απόπειρα πολιτικής δίωξης, με αφορμή τη διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας από την Εισαγγελία που ζητά άρση ασυλίας του Κουτσούμπα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αθήνα: Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα – «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»
Αυτοδιοίκηση 19.11.25

Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα - «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»

Κριτική στην ανάπλαση του Λυκαβηττού που στηρίζει η Airbnb ασκεί ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη

Το «μονομέτωπο» Ανδρουλάκη προς το Μαξίμου και τα μηνύματα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Η νέα διαφοροποίηση Χριστοδουλάκη από Δούκα σε σχέση με τον Τσίπρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Πυρά Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης – «Χαμένη η μάχη όχι μόνο στο ράφι αλλά και στο χωράφι»
Σφοδρή κριτική 19.11.25

Πυρά Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης - «Χαμένη η μάχη όχι μόνο στο ράφι αλλά και στο χωράφι»

«Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι ο φόβος, αλλά στο τέλος πάντα η ελπίδα νικά τον φόβο», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για ενεργειακές συμφωνίες και Βορίζια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ που καταγγέλλει ανοίκεια επίθεση σε βάρος του μάρτυρα, Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά» αναφέρει ο κ. Σημανδράκος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονοι διάλογοι μεταξύ της εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη και του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευσης, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων
Αποκαλυπτική έκθεση 20.11.25

Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη - Γιατί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας

Σύνταξη
Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης
Culture Live 20.11.25

Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης

Από τα sold-out της Σουίφτ και των Oasis μέχρι τις πλατφόρμες τύπου Viagogo, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία και βάζει πλαφόν στις προμήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
COP31: Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία
Ούτε τους συμβολισμούς 20.11.25

Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης Συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία

Η επόμενη Σύνοδος COP31 για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία - Νησιά του Ειρηνικού που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή αντιδρούν στην απόφαση

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» για το Κίεβο
Στριμωγμένος ο Ζελένσκι 20.11.25

Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου - Τα «αγκάθια» για το Κίεβο

Το σχέδιο των 28 σημείων που εκπόνησαν κρυφά Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ ανησυχεί την Ουκρανία - Στο Κίεβο οι πλέον υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες
Μεγάλα ύψη βροχής 20.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές - Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια - Στα 155 χιλιοστά το ύψος της βροχής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σύνταξη
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
