Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Το δικαίωμά του στη σιωπή επικαλείται ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος και ως Φραπές, προκειμένου να μην παραστεί στην εξεταστική επιτροπή και καταθέσει ενώπιον των μελών της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με λίγα λόγια ο μάρτυρας επέλεξε να εμφανιστεί ως οιωνεί ύποπτος ή κατηγορούμενος από το να πάει στην εξεταστική και να υποστεί τη βάσανο της εξέτασης και των ερωτήσεων για όσα έκανε ή δεν έκανε στην υπόθεση των κοινοτικών επιδοτήσεων.

«Τον τελευταίο καιρό έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ σχετικό πόρισμα της Αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο οποίο επίσης αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση», αναφέρει χαρακτηριστικά, στο υπόμνημα, ο Φραπές και επισημαίνει «το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη».

Σύμφωνα με τον κ. Ξυλούρη η μαρτυρική του κατάθεση ενώπιον της επιτροπής που θα προβληθεί δημοσίως θα οδηγήσει με «βεβαιότητα σε παραβίαση του δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατιθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ αφού εφόσον παραστώ θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεσή ενώπιον των αρχών ως ύποπτο ή κατηγορούμενο».

«Δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου», δηλώνει.

