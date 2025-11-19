Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

Σε κατηγορηματική διάψευση των ισχυρισμών του διευθυντή πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνη Τασούλη, που είπε στην εξεταστική επιτροπή της βουλής που διερευνά το σκάνδαλο πως είχε ενημερώσει για το λάθος που κόστισε στον Οργανισμό 52 εκατ. Ευρώ, προχώρησε με email, του ο Ευάγγελος Σημανδράκος.

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά. Ποτέ, δεν είχα ενημέρωση από αυτόν είτε προφορική είτε γραπτή”, αναφέρει χαρακτηριστικά στο email που απέστειλε στην εξεταστική και επισημαίνει: “τα εντάλματα πληρωμής υπογράφηκαν στις 30 Ιουνίου του 2023. Ο κ. Τασούλης μου έστειλε email για την ενημέρωση της πληρωμής στις 3 Ιουλίου του 2023 στις 5:18 μ.μ. πλην της ενημέρωσης αυτής δεν έλαβα καμία άλλη σχετική ενημέρωση προφορική ή γραπτή από τον κ. Τασούλη”.

Μεταξύ άλλων ο κ. Σημανδράκος επισημαίνει πως το λάθος θα έπρεπε να εντοπιστεί από τον κ. Τασούλη και το λογιστήριο καθώς έχει πλήρη εικόνα των ΑΦΜ προς πληρωμή. “ Τα αχρεώστητα είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης πληρωμών.

Έπρεπε να εντοπίσει άμεσα το λάθος, κυρίως από την πληθώρα των αχρεωστήτως που προκλήθηκαν και τα έβλεπε στην οθόνη του. Θεωρώ ότι το διαπίστωσε αλλά σε μένα δεν το ανέφερε!”, είπε και εξήγησε πως ενημερώθηκε για το λάθος της πληρωμές αργότερα, από την κ. Τυχεροπούλου και τον κ. Θοδωρόπουλο και όχι από αυτούς που έπρεπε δηλαδή, την Όλγα Ζώη- Μωραΐτου και κατ’ επέκταση τον κ. Μπαμπασίδη.

“Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 22 Δεκεμβρίου του 2022 στην 267η συνεδρίαση, ανέθεσε την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων στην κ. ¨Ολγα Ζώη- Μωραΐτου (ήταν δηλαδή η άμεση προϊσταμένη του κ. Τασούλη( και στον κ. Μπαμπασίδη ανέθεσε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στις άμεσες ενισχύσεις”, αναφέρει και υπογραμμίζει: “συνεπώς, και επειδή ο κ. Τασούλης πάρα πολλές φορές χθες στην κατάθεσή του επικαλέστηκε τις διοικητικές διαδικασίες που που υπάρχουν στον Οργανισμό θα έπρεπε εγγράφως να απευθυνθεί στην κ. Ζώη Μωραΐτου. Η κ. Ζώη- Μωραΐτου με την σειρά της στον κ. Μπαμπασίδη και μετά ο κ. Μπαμπασίδης να ενημερώσει τον πρόεδρο του οργανισμού. Σημειώνεται επίσης ότι η κ. Ζώη-Μωραΐτου υπογράφει κανονικά στην αναγνώριση και τη εκκαθάρισης της πληρωμής”.

Ολόκληρο το email Σημανδράκου

«Ο κ. Τασούλης χθες στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά. Ποτέ, δεν είχα ενημέρωση από αυτόν είτε προφορική είτε γραπτή. Τα εντάλματα πληρωμής ηπογράφηκαν στις 30 Ιουνίου του 2023. Ο κ. Τασούλης μου έστειλε email για την ενημέρωση της πληρωμής στις 3 Ιουλίου του 2023 στις 5:18 μ.μ. πλην της ενημέρωσης αυτής δεν έλαβα καμία άλλη σχετική ενημέρωση προφορική ή γραπτή από τον κ. Τασούλη.

Στο συγκεκριμένο μεέιλ ανέφερε μόνο τα ποσά των πληρωμών των τριών παρτίδων και το πλήθος των ΑΦΜ που πληρώθηκαν. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν έκανε κανένα σχόλιο καμία αναφορά καμία παρατήρηση και δεν παρείχε καμία ενημέρωση για τυχόν υπέρβαση ή λάθος πληρωμή στις συγκεκριμένες παρτίδες.

Όπως ανέφερα και στην κατάθεσή μου στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία το λάθος έπρεπε να εντοπιστεί από το λογιστήριο. Ο κ. Τασούλης είναι προϊστάμενος στο λογιστήριο από το 2011 και έχει πλήρη εικόνα των ΑΦΜ προς πληρωμή. Τα αχρεώστητα είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης πληρωμών. Έπρεπε να εντοπίσει άμεσα το λάθος, κυρίως από την πληθώρα των αχρεωστήτως που προκλήθηκαν και τα έβλεπε στην οθόνη του. Θεωρώ ότι το δαπίστωσε αλλά σε μένα δεν το ανέφερε!

Ενημερώθηκα πρώτη φορά για το λάθος της πληρωμής αρκετές μέρες αργότερα από την κ. Τυχεροπούλου και τον κ. Θεοδωρόπουλο και όχι από αυτούς που έπρεπε, δηλαδή την κ. Όλγα Ζώη- Μωραΐτου και κατ’ε πε΄κταση τον κ. Μπαμπασίδη. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 22 Δεκεμβρίου του 2022 στην 267η συνεδρίαση, ανέθεσε την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων στην κ. ¨Ολγα Ζώη- Μωραΐτου (ήταν δηλαδή η άμεση προϊσταμένη του κ. Τασύλη( και στον κ. Μπαμπασίδη ανέθεσε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στις άμεσες ενισχύσεις.

Συνεπώς, και επειδή ο κ. Τασούλης πάρα πολλές φορές χθες στην κατάθεσή του επικαλέστηκε τις διοικητικές διαδικασίες που που υπάρχουν στον Οργανισμό θα έπρεπε εγγράφως να απευθυνθεί στην κ. Ζώη Μωραΐτου. Η κ. Ζώη- Μωραΐτου με την σειρά της στον κ. Μπαμπασίδη και μετά ο κ. Μπαμπασίδης να ενημερώσει τον πρόεδρο του οργανισμού. Σημειώνεται επίσης ότι η κ. Ζώη-Μωραΐτου υπογράφει κανονικά στην αναγνώριση και τη εκκαθάρισης της πληρωμής».