Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές

Με εντάσεις και διαξιφισμούς ξεκίνησε η συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ γεγονός που ανάγκασε τον πρόεδρο, Ανδρέα Νικαλοκόπουλο να διακόψει τη συνεδρίαση για να εκτονωθούν τα πνεύματα και να συνεχιστεί η διαδικασία.

Το κλίμα από την αρχή της συνεδρίασης ήταν εκρηκτικό καθώς, η κομματική ιδιότητα του μάρτυρα, Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, στελέχους του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε την ενόχληση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη.

Ο τελευταίος από την έναρξη ήδη των ερωτήσεών του επιτέθηκε στο μάρτυρα εγκαλώντας τον για τον γεγονός ότι λαμβάνει επιδοτήσεις και δηλώνει βοσκότοπους στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Απαντώντας ο μάρτυρας, δήλωσε πως επιδοτήσεις παίρνει χρόνια και πως δεν ήταν δική του επιλογή να δηλώσει βοσκότοπους εκτός Κρήτη, αλλά επιταγή της τεχνικής λύσης που δηλώνει αυτόματα τις εκτάσεις.

Ο κ. Λαζαρίδης στις ερωτήσεις του επέμεινε πως αρμοδιότητα της καταμέτρησης των ζώων έχει ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης (αρμοδιότητα δηλαδή το κ. Τζεδάκη), θέση με την οποία διαφώνησε τόσο ο μάρτυρας όσο και η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη που σήκωσε με τη σειρά της τους τόνους.

“ Ενημερώθηκα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. δεν είχα ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για αυτά τα θέματα. Και εγώ από τα μέσα τα έμαθα…δεν είναι δουλειά μου να μετρώ αιγοπρόβατα. Δουλειά είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ”, είπε ο μάρτυρας με τον κ. Λαζαρίδη να απαντά σε έντονο ύφος: “ δουλειά σας είναι, από το 2011, σύμφωνα με την ΚΥΑ. Μητρώο κτηνοτρόφων είναι σε αρμοδιότητά σας; ναι ή όχι;”, είπε ο κ. Λαζααρίδης με τα γεγονότα να εξελίσσονται ως εξής:

Λιακούλη: “τι είναι αυτό; τι είναι αυτό; Τραμπουκισμός λέγεται.

Τζεδάκης: την εικόνα την καθημερινή για τον αριθμό των ζώων την είχε το υπουργείο….”

Λαζαρίδης: “Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε δύσκολο θέση, κολλητός του Ανδρουλάκη ήταν…”

Λιακούλη: “όταν επικαλείται τον νόμο να τον διαβάζει κιόλας

Λαζαρίδης: Τον έχω διαβάσει κατ’ επανάληψη. Αν δεν σας αρέσει η ερώτηση να την καταπιείτε…

Οι έντονοι διάλογοι συνεχίστηκαν όταν τον λόγο πήρε η ίδια η κ. Λιακούλη η οποία είπε: “ νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγνώμη γι’ αυτό που αντιμετωπίσατε. Φαινόμενα τραμπουκισμού που πρέπει να καταδικάζονται δημόσια”. Ο κ. Λαζαρίδης επανήλθε ενοχλημένος και κατηγόρησε τον μάρτυρα ότι έχει πάρει βοσκοτόπια εκτός Κρήτης σημειώνοντας πως “ σας έχει κάνει καλό μάθημα το ΠΑΣΟΚ”. Η αναφορά εκνεύρισσε τον μάρτυρα που φώναξε “ δεν θα με διαβάλετε εσείς εμένα” με τον πρόεδρο να αναγκάζεται να διακόψει τη συνεδρίαση.

Ένταση στην διακοπή: πες αλήθεια ρε, αυτά δεν τα πήρατε εσείς;

Τα πνεύματα πάντως δεν ηρέμησαν στην διακοπή της συνεδρίασης, καθώς οι βουλευτές, μέλη συνέχισαν τις αψιμαχίες και τις φωνές. Σύμφωνα με την καταγγελία της κ. Λιακούλη, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης πλησίασε τον μάρτυρα και του φώναξε: “ πες την αλήθεια, ρε, αυτά δεν τα πήρατε εσείς; δεν βάλατε εσείς χέρι σε αυτά”.

Σύμφωνα δε με τον εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία ο κ. Λαζαρίδης κατά τη διακοπή της συνεδρίασης, πλησίασε απειλητικά τον μάρτυρα και του μιλούσε σε έντονο ύφος. “

Σας φώναξα να προστατεύσετε τον μάρτυρα (στον πρόεδρο της επιτροπής). Εσείς πράγματι ήρθατε και προστατεύσατε τον μάρτυρα, βγαίνοντας ο κ. Λαζαρίδης μου είπε να μην ανακατεύομαι και μου είπε ότι είμαι εθνική εξαίρεση”.

“Δεν υπήρξε επεισόδιο με τον κ. Τζεδάκη πήγα κοντά του να του πω την τεχνική λύση την χρησιμοποιήσατε. Εξέτασα τον μάρτυρα με τρόπο που δεν αντιλαμβάνομαι τι λένε στην αντιπολίτευση όταν έχουν περάσει μάρτυρες και τους εξέταζαν με προκλητικά απαξιωτικό τρόπο.

Τα ανεχόμαστε όλα γιατί έχουμε πει ότι όλα θα πάνε στο φως αντιλαμβάνομαι ότι δεν βγαίνουν πολλά πράγματα ειδικά στο ΠΑΣΟΚ που προσδοκούσε να έχει πολιτικά οφέλη από την ιστορία αυτή”, απάντησε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε με νόημα ανεβάζοντας και πάλι τους τόνους: “ καταλαβαίνω ότι η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ θέλει να δείξει καλό πρόσωπο στην ηγεσία και ότι κάνει πιο σκληρή και καλή δουλειά από την Μιλένα Αποστολάκη”.

“Ντρέπεται και η ντροπή με τον εισηγητή της ΝΔ στην εξεταστική. Δεν ντρέπεται να βάζει εσωτερικό ζήτημα, που λείπει η κ. Αποστολάκη που έχει κώλυμα και έχουμε άριστες σχέσεις”, απάντησε η κ. Λιακούλη.