Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού

Καμία ευθύνη στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πάρτι των εκατομμυρίων των αγροτικών επιδοτήσεων του Οργανισμού, δεν διέκρινε κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο διευθυντής Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Αντώνης Τασούλης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

«Σίγουρα δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες υπαλλήλων. Θα το αποδείξει η δικαιοσύνη (αν υπάρχουν). Υπάρχουν διαχρονικά αδυναμίες στον οργανισμό και οι αιτίες τους βρίσκονται εκτός οργανισμού, όπως η μη ύπαρξη Κτηματολογίου, η υποστελέχωση του οργανισμού και η μη ύπαρξη Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και βοσκοτοπικών χαρτών», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Τασούλης αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με την Παρασκευή Τυχεροπούλου, καθώς η τελευταία στην κατάθεσή της τον είχε χρίσει υπεύθυνο για την αποπομπή της από τη διεύθυνση των ελέγχων, το περιβόητο σφάλμα των 52 εκατ. Ευρώ στη πληρωμή των ενισχύσεων αλλά και την παραλαβή των δεσμευμένων ΑΦΜ.

«Δεν εκδίδεται καμία εντολή πληρωμής χωρίς την αναγνώριση και εκκαθάριση του φακέλου», είπε παρουσιάζοντας τον ρόλο του σχεδόν ως διεκπαιρεωτικό, που δεν είχε αρμοδιότητα να παρέμβει στον έλεγχο ή τις πληρωμές αυτές καθ’αυτές.

Ωστόσο, ο κ. Τασούλης, όντας προσεκτικός στις διατυπώσεις του, ανέφερε πως η συνεργασία του με την κ. Τυχεροπούλου ήταν άψογη. “Τη στήριξα και τη βοήθησα να επιτελέσει τα καθήκοντά της, ίσως και παραπάνω. Δεν είχε οικονομικό επιστημονικό υπόβαθρο. Η βαθμολογία μου (στην εσωτερική αξιολόγηση) ήταν κατά μέσο όρο 90, η οποία κάθε άλλο παρά εμπάθεια δείχνει», ειπε.

Η επιστολή Τυχεροπούλου

Την ώρα πάντως που κατέθεσε ο κ. Τασούλης και με αφορμή τις αναφορές του πως δεν είχε αρμοδιότητα στις πληρωμές, η κ. Τυχεροπούλου απέστειλε email στα μέλη της επιτροπής προκειμένου να δείξει ότι όντως υπήρχε αρμοδιότητα.

“Επειδή ο κ. Τασούλης ανέφερε ψευδώς ότι δεν έχει αρμοδιότητες ως προς την εφαρμογή των δεσμεύσεων και τη δημιουργία των καταστάσεων πληρωμής. Σας στέλνω το παρόν email, το οποίο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών και παρακαλώ να μοιραστεί στα μέλη της Επιτροπής», αναφέρει χαρακτηριστικά για το email που απέστειλε ο ίδιος ο κ. Τασούλης τον Απρίλλιο του 2023. Το mail αφορούσε το σκληρό σιτάρι του 2022, με τη σημείωση πως δεν έχουν ενσωματωθεί οι δεσμεύσεις για το monitoring. «Αναμένεται από τη ΔΑΕ & Α το αρχείο με τους μικροκαλλιεργητές έτσι ώστε να ελεγχθεί αν κάποιος από τους δικαιούχους ανήκει στην ομάδα αυτή», αναφέρει το email και ζητά έλεγχο των συμψηφισθέντων ποσών.

Σε ερώτηση που έγινε στον κ. Τασύλη για το ζήτημα, ο μάρτυρας επέμεινε στον διεκπεραιωτικό του ρόλο.