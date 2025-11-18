newspaper
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 18 Νοεμβρίου 2025 | 13:55

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού

Ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καμία ευθύνη στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πάρτι των εκατομμυρίων των αγροτικών επιδοτήσεων του Οργανισμού, δεν διέκρινε κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο διευθυντής Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Αντώνης Τασούλης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

«Σίγουρα δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες υπαλλήλων. Θα το αποδείξει η δικαιοσύνη (αν υπάρχουν). Υπάρχουν διαχρονικά αδυναμίες στον οργανισμό και οι αιτίες τους βρίσκονται εκτός οργανισμού, όπως η μη ύπαρξη Κτηματολογίου, η υποστελέχωση του οργανισμού και η μη ύπαρξη Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και βοσκοτοπικών χαρτών», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Τασούλης αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με την Παρασκευή Τυχεροπούλου, καθώς η τελευταία στην κατάθεσή της τον είχε χρίσει υπεύθυνο για την αποπομπή της από τη διεύθυνση των ελέγχων, το περιβόητο σφάλμα των 52 εκατ. Ευρώ στη πληρωμή των ενισχύσεων αλλά και την παραλαβή των δεσμευμένων ΑΦΜ.

«Δεν εκδίδεται καμία εντολή πληρωμής χωρίς την αναγνώριση και εκκαθάριση του φακέλου», είπε παρουσιάζοντας τον ρόλο του σχεδόν ως διεκπαιρεωτικό, που δεν είχε αρμοδιότητα να παρέμβει στον έλεγχο ή τις πληρωμές αυτές καθ’αυτές.

Ωστόσο, ο κ. Τασούλης, όντας προσεκτικός στις διατυπώσεις του, ανέφερε πως η συνεργασία του με την κ. Τυχεροπούλου ήταν άψογη. “Τη στήριξα και τη βοήθησα να επιτελέσει τα καθήκοντά της, ίσως και παραπάνω. Δεν είχε οικονομικό επιστημονικό υπόβαθρο. Η βαθμολογία μου (στην εσωτερική αξιολόγηση) ήταν κατά μέσο όρο 90, η οποία κάθε άλλο παρά εμπάθεια δείχνει», ειπε.

Η επιστολή Τυχεροπούλου

Την ώρα πάντως που κατέθεσε ο κ. Τασούλης και με αφορμή τις αναφορές του πως δεν είχε αρμοδιότητα στις πληρωμές, η κ. Τυχεροπούλου απέστειλε email στα μέλη της επιτροπής προκειμένου να δείξει ότι όντως υπήρχε αρμοδιότητα.

“Επειδή ο κ. Τασούλης ανέφερε ψευδώς ότι δεν έχει αρμοδιότητες ως προς την εφαρμογή των δεσμεύσεων και τη δημιουργία των καταστάσεων πληρωμής. Σας στέλνω το παρόν email, το οποίο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών και παρακαλώ να μοιραστεί στα μέλη της Επιτροπής», αναφέρει χαρακτηριστικά για το email που απέστειλε ο ίδιος ο κ. Τασούλης τον Απρίλλιο του 2023. Το mail αφορούσε το σκληρό σιτάρι του 2022, με τη σημείωση πως δεν έχουν ενσωματωθεί οι δεσμεύσεις για το monitoring. «Αναμένεται από τη ΔΑΕ & Α το αρχείο με τους μικροκαλλιεργητές έτσι ώστε να ελεγχθεί αν κάποιος από τους δικαιούχους ανήκει στην ομάδα αυτή», αναφέρει το email και ζητά έλεγχο των συμψηφισθέντων ποσών.
Σε ερώτηση που έγινε στον κ. Τασύλη για το ζήτημα, ο μάρτυρας επέμεινε στον διεκπεραιωτικό του ρόλο.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη δίνη του διεθνούς risk off

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη δίνη του διεθνούς risk off

Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα
Πολιτική 18.11.25

Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα

H κίνηση ματ που ανάγκασε τους ευρωπαίους ηγέτες και τους θεσμούς να αλλάξουν προσανατολισμό στις διαπραγματεύσεις. «Η Μέρκελ άφωνη», είναι το κεφάλαιο που διαβάζει ο Αλέξης Τσίπρας από την «Ιθάκη», που κυκλοφορεί 24 Νοεμβρίου. «Τι θα πεις στον ελληνικό λαό, Αλέξη;» είναι η πρώτη ερώτηση της Μέρκελ όταν της ανακοινώνει την απόφαση για δημοψήφισμα. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες, οι θεσμοί κάνουν πίσω, η «γραμμή Σόιμπλε» δέχεται πλήγμα.

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ
Πολιτική 18.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ

Ο διευθυντής πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε άγνοια για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και για τον τρόπο πληρωμής τους. Ωστόσο υπηρεσιακά μέιλ, ένα εκ των οποίων φέρνει στο φως το in φαίνονται να τον εκθέτουν και να αποδεικνύουν πως είχε γνώση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Σφοδρά πυρά ΚΚΕ σε Μητσοτάκη: Θυμήθηκε τώρα ότι η ευλογιά έχει θερίσει τα κοπάδια χιλιάδων κτηνοτρόφων
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Σφοδρά πυρά ΚΚΕ σε Μητσοτάκη: Θυμήθηκε τώρα ότι η ευλογιά έχει θερίσει τα κοπάδια χιλιάδων κτηνοτρόφων

Στο γνωστό του μοτίβο, ο πρωθυπουργός (...) χαρακτήρισε οτιδήποτε πέρα από τα ψίχουλα που εξήγγειλε για πολλοστή φορά, ως “μη ρεαλιστικό”», σημειώνει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας την τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Η επιχείρηση Μητσοτάκη να κρύψει κάτω από το χαλί τα εσωκομματικά – Οι κινήσεις των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ
Πολιτική 18.11.25

Η επιχείρηση Μητσοτάκη να κρύψει κάτω από το χαλί τα εσωκομματικά – Οι κινήσεις των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ

Το μήνυμα Μητσοτάκη προς τους «γαλάζιους» βουλευτές για σιωπητήριο και αποχή από τη δημόσια διατύπωση γκρίνιας και κριτικής. Εντείνεται η κινητικότητα κορυφαίων στελεχών με φόντο την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τι προκαλεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης το γεγονός ότι η αυτοδυναμία φαντάζει άπιαστο όνειρο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στριμωγμένος από τις κινητοποιήσεις αγροτών ο Μητσοτάκης – Προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση όσων έχασαν ζώα από την ευλογιά
Damage Control 18.11.25

Στριμωγμένος από τις κινητοποιήσεις αγροτών ο Μητσοτάκης – Προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση όσων έχασαν ζώα από την ευλογιά

Με εμφανή την προσπάθεια να εκτονώσει τις αντιδράσεις των αγροτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε την έκτακτη ενίσχυση των κτηνοτρόφων, επανέλαβε τα περί στήριξης των εισοδημάτων ως απάντηση στην ακρίβεια, και προέβη ξανά σε μια αναδρομή των μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

Σύνταξη
Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη

Η επανεκκίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά το βιβλίο, το άγχος της γαλάζιας παράταξης για την αυτοδυναμία και η αναταράξεις στην κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις

Προβληματισμό αν μη τι άλλο γεννά η βιασύνη προσώπων που αναφέρονται στην «Ιθάκη» του Τσίπρα να διαψεύσουν αναφορές και γεγονότα, χωρίς καν να το έχουν διαβάσει. Αρκούσε μία παρανόμως αποκτηθείσα διαρροή για να γίνει μύλος σχετικά με μια συνάντηση που τελικά είναι αποτυπωμένη σε φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο
Νέα Αριστερά 17.11.25

Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, επισήμανε ότι το Πολυτεχνείο είναι «όχι ως μια ακόμα επετειακή υποχρέωση, αλλά ως μια ανεξίτηλη υπόμνηση του χρέους που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας»

Σύνταξη
Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο
Διπλωματία 17.11.25

Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο

Η Μιλλιέτ υποστηρίζει ότι το Ισραήλ καλλιεργεί συνθήκες πολέμου στην Κύπρο, με όργανο ακροδεξιές ομάδες και στόχο τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, μέσω πλήγματος εναντίον της Τουρκίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Φωτιά άναψε μεταξύ ΠΑΣΟΚ – ΝΔ η Ράνια Θρασκιά με δήλωση για διάλογο με Τσίπρα – Ατζέντα «Τσιπρολογία» έχει το Μαξίμου, λέει η Χ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Φωτιά άναψε μεταξύ ΠΑΣΟΚ – ΝΔ η Ράνια Θρασκιά με δήλωση για διάλογο με Τσίπρα – Ατζέντα «Τσιπρολογία» έχει το Μαξίμου, λέει η Χ. Τρικούπη

«Ο κ. Μαρινάκης έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός! Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα!», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών
Πιάσαμε πάτο 17.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών

Η έκθεση καταγράφει «μεγάλες αδυναμίες», «πολύ χαμηλές επιδόσεις», «διοικητική ανεπάρκεια», «μη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων» και βαθιές ανισότητες, τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τραμπ: Χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί… να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα
«Προπέτασμα καπνού» 18.11.25

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί... να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα

Το CNN, επικαλούμενο ειδικούς και Αμερικανούς πρώην αξιωματούχους, εξηγεί ότι το «Καρτέλ των Ήλιων», ως τέτοιο, δεν υπάρχει - Τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Κόσμος 18.11.25

Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 2 άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για το σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία
Κόσμος 18.11.25

Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029
Κοινωνική πολιτική 18.11.25

«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029

Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών μεταξύ άλλων, παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029. Ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού τέλος του 2026.

Σύνταξη
Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του
Χιούμορ 18.11.25

Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του

Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
Κόσμος 18.11.25

Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη – Τι κατέθεσε ο Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές 18.11.25

Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη - Τι κατέθεσε ο Κουκάκης

Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στη δίκη για τις υποκλοπές - «Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα», είπε ο δημοσιογράφος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της
Ελλάδα 18.11.25

Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της

Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 48χρονη που είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για παρακολούθηση, ωστόσο θα παραμείνει ελεύθερη αρκεί να τηρεί τους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων
Οικονομικά ΟΤΑ 18.11.25

Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων, τελευταίας για το 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική
Culture Live 18.11.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική

Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Σύνταξη
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»
Μπάσκετ 18.11.25

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA με 23 σεζόν, αν αγωνιστεί κόντρα στους Γιούτα Τζαζ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
