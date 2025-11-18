Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ

Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της Εξεταστικής στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μεγάλο ενδιαφέρον μπορεί να βρίσκεται στη συνεδρίαση της Πέμπτης, όπου θα κληθούν να καταθέσουν δύο κομβικοί μάρτυρες της υπόθεσης, ο «Φραπές» και ο «Χασάπης», ωστόσο και η σημερινή διαδικασία έχει τη σημασία της καθώς κλήθηκε να καταθέσει ο διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού Αντώνης Τασούλης.

Και λέμε πως έχει τη σημασία της καθώς ο κ. Τασούλης δήλωσε πως δεν είχε γνώση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ, κάτι πραγματικά περίεργο από τη στιγμή που ήταν υπεύθυνος του τομέα που πραγματοποιούσε τις πληρωμές. Κατά συνέπεια και από τη στιγμή που τα δεσμευμένα ΑΦΜ δεν πληρώνονταν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου γι’ αυτά, κανονικά θα έπρεπε να το γνωρίζει.

Αντιθέτως έδειξε την τότε προϊσταμένη των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου ως την υπεύθυνη για ενδεχόμενες πληρωμές ή μη σε δεσμευμένα ΑΦΜ, προσθέτοντας πως η δική του διεύθυνση δεν είχε πρόσβαση στα στοιχεία, αλλά και δεν είχε τη δυνατότητα να αλλάξει στοιχεία.

Τα μέιλ που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς

Την ίδια ώρα όμως φαίνεται πως υπάρχουν αρκετά υπηρεσιακά mails που έρχονται να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς του κ. Τασούλη, αποδεικνύοντας ότι είχε πλήρη γνώση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Σύμφωνα με ένα απ’ αυτά που έχει στην κατοχή του το in, ο κ. Τασούλης φαίνεται να έχει ενημερωθεί για δεσμευμένα ΑΦΜ που αφορούσαν πληρωμές για σιτάρι κατά το έτος 2022. Το μέιλ φέρεται να στάλθηκε στις 10 Απριλίου του 2023 και ώρα 20 και 30 από το e mail του κ. Τασούλη και είχε αποδέκτες τους κ.κ. Πεταλίδη και Θεοδωρόπουλο, αλλά και την κυρία Τυχεροπούλου, όλοι τους στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτό αναφέρονται τα εξής:

«Καλησπέρα, αποστέλλεται συνημμένα η παρτίδα πληρωμής για το σκληρό σίτο έτους 2022. Έχουν ενσωματωθεί οι δεσμεύσεις του τελευταίου e-mail της Βιβής, αλλά όχι αυτές

του monitoring. Αναμένεται από τη ΔΑΕ&Α το αρχείο με τους μικροκαλλιεργητές έτσι ώστε να ελεγχθεί αν κάποιος από τους δικαιούχους ανήκει στην ομάδα αυτή».

Πιο κάτω ο αποστολέας ζητά να γίνει «έλεγχος των συμψηφισθέντων ποσών προς διερεύνηση» και ενημερώνει πως «αργότερα θα ακολουθήσουν και οι καταστάσεις». Κλείνει το μέιλ με προτροπή σε «αξιολόγηση και επιβεβαίωση».