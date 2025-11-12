Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr

Πίεση και αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση της πλατφόρμας των αιτήσεων από το εκάστοτε λογισμικό σύστημα των ιδιωτικών εταιριών, στο gov.gr κατήγγειλε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο εκπρόσωπος της cognitera, Γιάννης Κάτρης.

«Υπήρξαν λυσσαλέες αντιδράσεις. Τρομακτική πίεση από ΚΥΔ και δημοσιεύματα συγκεκριμένης εφημερίδας, συμφερόντων του τεχνικού συμβούλου (Neuropublic). Τα ΚΥΔ αυτά που είχαν τις αντιδράσεις δεν ήταν συνδεδεμένα όλα με τον τεχνικό σύμβουλο», είπε εξηγώντας την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εντός του Οργανισμού και στο γενικότερο πλαίσιο των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Υπήρχαν κενά παντού

Ο μάρτυρας, πάντως δεν επιβεβαίωσε πως ότι έγινε στον Οργανισμό ήταν κομματικά οργανωμένο, καθώς όπως είπε, το «σύστημα» είχε διεισδύσει παντού και υπήρχαν κενά που εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι με την ανοχή ή την αδιαφορία των αρμοδίων. Ο κ. Κάτρης εξήγησε πως το επίμαχο σύστημα λειτουργούσε με δύο μεθόδους που η πρώτη ξεκίνησε το 2017 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και αφορούσε στην αύξηση του ζωικού κεφαλαίου.

«Υπήρχε ένας κτηνοτρόφος με μητρώο 400 πρόβατα. Αυτά δήλωνε ότι γεννούσαν όλα 4 και όλα θηλυκά. Παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή ένας με 400 προβατίνες τις έκανε σε ένα χρόνο 1600. Αυτός πήγαινε και τα μεταβίβαζε κυνηγώντας ΑΦΜ. Βρίσκαν ΑΦΜ, μεταβίβαζε από 400 αρνάδες. Το ένα γινόταν 4. Την επόμενο χρονιά με γεωμετρική πρόοδο. Που τα δήλωνε; Στην κτηνιατρική βάση της περιοχής του», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Όταν πήγαινε στο κτηνιατρείο για να τα δηλώσει το κοπάδι, κατά 99,9% ο κτηνίατρος δεν ήταν εκεί. Το παραλάμβανε ένας διοικητικός υπάλληλος χωρίς εμπειρία. Αυτός που θα έπρεπε να έχει την πλήρη γνώση του πληθυσμού των ζώων με έναν απλό διασταυρωτικό έλεγχο ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τα βοσκοτόπια

Η δεύτερη μέθοδος σύμφωνα με τον κ. Κάτρη, αφορούσε την δήλωση των δημοσίων βοσκοτόπων ως ιδιωτικά. «Με πλαστά και εικονικά παραστατικά. Το 2014 έγινε μια βίαιη περικοπή των βοσκοτόπων της χώρας μας. Υπήρχε ένα action plan που υλοποιούνταν τα προηγούμενα χρόνια 12 -13 που είχε φτάσει σε 65 -70 περαίωσης. Το 2014 όμως η διοίκηση δεν το προχώρησε. Και έβαλε 3 συντελεστές μείωσης. Πήρε έναν εντελώς πρόχειρο τρόπο», είπε.

Ο εκπρόσωπος της Cognitera, έκανε λόγο για δύο εσφαλμένες κινήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν στη διαγραφή χιλιάδων αγροτεμαχίων της τεχνικής λύσης κατά τη διαδικασία της υποβολής δηλώσεων και τη δυνατότητα που απέκτησαν ιδιώτες να δηλώνουν «πάνω στην κατανομή».

«Αν ένας ιδιώτης δήλωνε δημόσια βοσκοτόπια πάνω σε κατανομή, αντί να ζητηθούν περαιτέρω έγγραφα, όπως πράξεις αποχαρακτηρισμού, τοπογραφικά και αντί να δηλωθούν αυτά, η οδηγία ήταν διαγράψτε τον δημόσιο βοσκότοπο και αφήστε τον ιδιώτη», είπε. Ο κ. Κατρής αφού παραδέχθηκε ενώπιον της επιτροπής πως τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαίωσε πως έχει κάνει μήνυση κατά του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη, επειδή το 2024 το σύστημα αιτήσεων στο gov.gr έπεσε λόγω της γλώσσας προγραμματισμού που χρησιμοποιούσε.