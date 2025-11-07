ΟΠΕΚΕΠΕ: Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής
Με απόφαση της ΝΔ, πάντως, έμειναν εκτός λίστας πρόσωπα που πρότεινε η αντιπολίτευση, ενώ απορρίφθηκε και η προοπτική της κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης μαρτύρων στην εξεταστική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Την ανανεωμένη λίστα των μαρτύρων με ονόματα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη του σκανδάλου των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατάρτισε πριν από λίγο η εξεταστική επιτροπή της Βουλής.
Μεταξύ άλλων, το κατώφλι της εξεταστικής θα περάσουν οι περίφημοι, χασάπης και φραπές, η κ. Σεμερτζίδου με τη γνωστή πια Φεράρι αλλά και οι υπουργοί, Γιώργος Μυλωνάκης και Άκης Σκέρτσος.
Εκτός της ανανεωμένης λίστας πάντως έμειναν -μετά από απόφαση της ΝΔ- ορισμένα προτεινόμενα πρόσωπα από την αντιπολίτευση, ενώ απορρίφθηκε και η προοπτική της κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης μαρτύρων.
Και αυτό προφανώς γιατί η πλειοψηφία δεν ήθελε να βρεθούν ενώπιος ενωπίω πρόσωπα που έχουν κάνει αντιφατικές μεταξύ τους δηλώσεις ή έχουν αλληλοκατηγορηθεί.
Μάλιστα, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να εξηγήσει την επιλογή αυτή της πλειοψηφίας, λέγοντας πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί μόνο σε εργασίες προκαταρκτικής επιτροπής (την οποία όμως η ΝΔ απέρριψε το καλοκαίρι).
Σε κάθε περίπτωση οι νέοι μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν το επόμενο διάστημα είναι οι εξής:
1. Γιώργος Ξυλούρης – Φραπές
2. Ανδρέας Στρατάκης – Χασάπης
3. Καλλιόπη Σεμερτζίδου
4. Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive ΑΕ – Αναπληρωτής Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ
5. Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου
6. Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα
7. Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης
8. Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής
Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα
9. Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ
10. Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ
11. Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
12. Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας
13. Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον πρωθυπουργό
14. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός
Επικρατείας
15. Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον πρωθυπουργό
16. Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής ΝΔ
Σημειώνεται ότι η επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της τη Δευτέρα με την κατάθεση του πρώην υπουργού, Σπ. Λιβανού, την Τετάρτη με την κατάθεση των εκπροσώπων της Cognitera αλλά και την Πέμπτη με τους εναπομείναντες αντιπροέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.κ. Κέντρο και Αποστολάκη.
