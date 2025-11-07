Εξεταστική: Επιμένει ο Βορίδης για την αναγκαιότητα τεχνικής λύσης- «Πόλεμος» με τον Γρηγόρη Βάρρα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τις επιλογές του κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και την υπογραφή του με το περιβόητο “συμφωνώ” που άνοιξε τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους αγρότες, υπερασπίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Μάκης Βορίδης.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ το καλοκαίρι, διασφάλισε την παραγραφή τυχών ποινικών ευθυνών του από τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που τον εγκαλούσε για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας πως αν δεν είχε υπογράψει θα είχε τελέσει ποινικό αδίκημα.

“Άκουσα ότι σας απασχόλησε κατά πόσο είναι νόμιμη η τεχνική λύση και αν μπορεί να εφαρμοστεί για την κατανομή βοσκοτόπων. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν ευθέως παράνομο! Χωρίς διακριτική ευχέρεια και δυνατότητα”, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: “ Όποιος δεν εφαρμόσει τη τεχνική λύση διαπράττει παράβαση καθήκοντος. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν άνθρωποι με γνώση των θεμάτων, πρόεδροι αντιπρόεδροι, και όλοι συμφώνησαν ότι η εφαρμογή της τεχνικής λύσης είναι νόμιμη. Ένας είπε κάτι διαφορετικό, ο κ. Βάρρας”.

Ο πρώην υπουργός σχολίασε μετά από ερωτήσεις της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, τους διαλόγους των επισυνδέσεων στους οποίους αναφέρεται ως πρόσωπο με δύναμη και αποφασιστικό λόγο για τα τεκτενόμενα στον Οργανισμό ακόμα και χρόνια μετά την αποχώρησή του από το Αγροτικής Ανάπτυξης.

“ Δεν έχω καμία συνομιλία με κανέναν. Θα μπορούσε να τύχει κιόλας. Δεν έχω καμία όμως. Τρίτοι που λένε ιστορίες μεταξύ τους, ο κ. Ξυλούρης, και χρησιμοποιεί το όνομά μου. Άντε και είμαι εγώ ο Μάκης, που να ξέρω τώρα αλλά άντε και να είμαι εγώ. Και; συναντήθηκα ποτέ με τον Ξυλούρη; όχι! Προκύπτει κάτι που να με μπλέκει; όχι! Τι λέμε τώρα; Τι προσέγγιση είναι αυτή; ωραίο να βγει μεροκάματο σε κανένα κανάλι. Ποινικά υπάρχει κάτι ενδιαφέρον και αξιόλογο;”, είπε και πρόσθεσε: “διάφοροι μπιτζιμπόντιδες χρησιμοποιούν ονόματα, τα λένε μεταξύ τους, χρησιμοποιούν ονόματα. Έγινε κάτι; έχει γίνει μεροκάματο στις τηλεοράσεις με αυτό επένδυση βαριά σε αυτό”.

Πόλεμος με Βάρρα

Εκεί πάντως που η συζήτηση στην επιτροπή πραγματικά φούντωσε ήταν όταν τα ερωτήματα κινήθηκαν γύρω από το πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος με δηλώσεις του αλλά και την κατάθεσή του στην εξεταστική έχει εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του πρώην υπουργού, λέγοντας πως έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα με το “συμφωνώ” που έβαλε στην εφαρμογή της τεχνικής λύσης.

Μάλιστα, ο κ. Βάρρας, λίγο πριν έρθει η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη Βουλή, απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα, στο Μέγαρο Μαξίμου και τον Γιώργο Μυλώνακη στο οποίο κυριολεκτικά πυροβολεί τον πρώην υπουργό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βορίδης καθ’ όλη τη διάρκεια της τοποθέτησής του εξαπέλυσε σφοδρότατες αιχμές κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στηλιτεύοντας τις πράξεις του. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους τον καρατόμησε από τη θέση του προέδρου, αποδίδοντας την πράξη του σε συνέντευξη που είχε δώσει (ο πρόεδρος) κατά τη διάρκεια της οποίας είπε ότι η Neuropublic (ιδιωτική εταιρία, τεχνικός σύμβουλος) είχε αποκτήσει στρατηγική και μη αρμόζουσα επιρροή στον Οργανισμό αλλά και ότι δεχόταν πιέσεις από τα πάνω προς τα κάτω.

“ Τον φωνάζω στις 30/10, κάτσε πρόεδρε. Συνέντευξη δική σου; έδωσες, έδωσα, απεδόθη σωστά; τα είπες. Άρα λέω εμείς έχουμε αντισυμβαλλόμενο τεχνικό σύμβουλο newropublic που έχει μη αρμόζουσα επιρροή.

Σε ευχαριστώ πολύ θέλω να σηκωθείς να φωνάξεις τη νομική σου ομάδα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και θέλω καταγγελία σύμβασης, έγερση αγωγής, αποζημίωσης για τον μη αρμόζοντα χαρακτήρα και επιρροή και παρακαλώ μηνυτήρια αναφορά.

Ή παραβιάζει τη σύμβαση και έχει αποκτήσει μη αρμόζουσα επιρροή ή κάνει παράνομες ενέργειες. Αν με φωνάξει εισαγγελέας αύριο και μου πει ο πρόεδρός σου λέει για μη αρμόζουσα επιρροή στον οργανισμό και το ξέρω εγώ και το αφήνω; και δεν πειράζει έξω έχει ωραία μέρα; Και τι λέμε πρόεδρε τώρα; πως το γλιτώνουμε αυτό; έχεις και διαγωνισμό που σηκώνεις, είμαστε δημόσια διοίκηση δεν παίρνουμε το μέρος κανενός”, είπε περιγράφοντας τη συνάντηση.

Ωστόσο τις αναφορές, Βορίδη δεν άφησε ασχολίαστες ο κ. Βάρρας ο οποίος με δήλωσή του διέψευσε το περιεχόμενο των διαλόγων που επικαλέστηκε ο υπουργός και σημείωσε: “ Αναλυτικά η δήλωση του Γρηγόρη Βάρρα:

«Με βάση τα όσα ανέφερε στην Εξεταστική έχω να δηλώσω τα εξής όπως έγιναν: Με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε την παραίτηση προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα για τον τεχνικό σύμβουλο δε κάνει καλό.

Την αποπομπή μου από Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά την απεργαζόταν με τον Διευθυντή του κ. Αθανασά από τον Ιούλιο του 2020 όταν πρωτο-έστειλα το σχέδιο προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο στο γραφείο του κατόπιν αιτήματος του, όπως κατέθεσα και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναλυτικά. Τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε. Απολύτως τίποτα. Επίσης όσον αφορά για τους ελέγχους αυτοί είχαν ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2020 και την ημέρα που μου ζητήθηκε η παραίτηση ήδη είχα στείλει στην δικαιοσύνη τρεις υποθέσεις. Δεν ισχύουν και εδώ όσα ανέφερε”.