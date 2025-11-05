ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ

«Είναι θλιβερή και αστεία η προσπάθεια του εισηγητή της πλειοψηφίας να συνδέσει το ΠΑΣΟΚ με ιδιωτικές εταιρίες» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται από το ΠΑΣΟΚ ότι «η λίστα μαρτύρων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες περιλαμβάνει ρητά τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera, το όνομα του οποίου δεν υπάρχει στην λίστα της Νέας Δημοκρατίας» όπως σημειώνεται.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, – όπως αναφέρουν πηγές από το ΠΑΣΟΚ – ούτε ίχνος προσπάθειας συγκάλυψης ή αποφυγής μαρτυρίας».

«Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο που ζήτησε να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση όλων των τεχνικών συμβάσεων και ίση αντιμετώπιση όλων των εταιρειών, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς «εκλεκτικούς» αποκλεισμούς σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.