Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση φορτώνει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών – Η αγανάκτηση μεγαλώνει

«Η αγανάκτηση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική μεγαλώνει», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σήμερα Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, στη Βουλή για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στη συνέχεια «στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει την υπογραφή της κυβέρνησής σας και τη σφραγίδα της ΚΑΠ της ΕΕ, την πολιτική της οποίας κανείς, ούτε εσείς της κυβέρνησης, ούτε οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης, ακουμπάτε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «με δική σας ευθύνη και των αρμόδιων υπουργών σας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε έναν μηχανισμό ρουσφετιού, εξαγοράς, βολέματος των διαφόρων αρπακτικών, που καμιά σχέση δεν έχουν με τους πραγματικούς βιοπαλαιστές αγρότες. Αντίθετα, όλοι αυτοί ήταν το όχημα, όχι μόνο για να ξεπλυθεί η πολιτική ξεκληρίσματος των βιοπαλαιστών αγροτών, αλλά και για να συκοφαντηθούν οι κινητοποιήσεις τους». Πρόσθεσε ακολούθως ότι «με ευθύνη της ΕΕ, της ίδιας της Κομισιόν είχε εγκριθεί ως επιλογή η «τεχνική λύση», όπου αλλού βοσκούσαν τα κοπάδια και αλλού δηλώνονταν τα βοσκοτόπια, με αποτέλεσμα διάφορα λαμόγια να θησαυρίζουν».

«Φορτώνετε τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών»

Επανέλαβε το ερώτημα που έχει θέσει το ΚΚΕ τόσο στην Εξεταστική Επιτροπή όσο και στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, σημειώνοντας πως «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ήταν η απάντηση του υπουργού σας. Αλήθεια, γιατί δεν καταργείτε την «τεχνική λύση»; Μήπως γιατί παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο για να κάνετε τα κομματικά σας ρουσφέτια; Θα επανέλθουμε σ’ αυτό το ζήτημα».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ότι «το το κρίσιμο θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι φορτώνετε τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών, έχοντας ουσιαστικά επιβάλει στάση πληρωμών. Και αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα: Πότε θα δώσετε στους βιοπαλαιστές αγρότες τις επιδοτήσεις που δικαιούνται;». Συμπλήρωσε ότι «οι επιδοτήσεις θα έπρεπε εδώ και καιρό, με ευθύνη της κυβέρνησης, να έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους, όπως ζητάνε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι».

Είπε, με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψή του στις Σέρρες, ότι «ο αγροτικός κόσμος βράζει, οργανώνεται και προετοιμάζει κινητοποιήσεις, γιατί εξαιτίας της δικής σας πολιτικής και της πολιτικής της ΕΕ είναι αντιμέτωπος με το υψηλό κόστος παραγωγής, τις ζωονόσους, με την ευλογιά να καταστρέφει ζωικό κεφάλαιο, με τις συνέπειες επίσης από τις καταστροφές στις καλλιέργειες».

Καταληκτικά επισήμανε πως «εκεί, λοιπόν, στις Σέρρες, στο Σιδηρόκαστρο, στο Καρυδοχώρι, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με αγρότες, με παραγωγούς που δίνουν πραγματική μάχη επιβίωσης και οι εν ενεργεία αγρότες και τα παιδιά τους και οι συνταξιούχοι αγρότες και αγρότισσες. Και ύστερα κλαψουρίζετε, δήθεν για την ερήμωση της υπαίθρου. Για το δημογραφικό μας πρόβλημα. Εσείς, με αυτές τις απαράδεκτες πολιτικές απέναντί τους τα δημιουργείτε όλα αυτά. Μάχη επιβίωσης δίνουν και οι βιοπαλαιστές επαγγελματίες» και κατέληξε καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι «απέναντι σε όλα αυτά, συνεχίζει το παραμύθι».