05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση φορτώνει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών – Η αγανάκτηση μεγαλώνει
Πολιτική Γραμματεία 06 Νοεμβρίου 2025 | 18:16

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση φορτώνει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών – Η αγανάκτηση μεγαλώνει

«Οι επιδοτήσεις θα έπρεπε εδώ και καιρό, με ευθύνη της κυβέρνησης, να έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους, όπως ζητάνε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Spotlight

«Η αγανάκτηση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική μεγαλώνει», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σήμερα Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, στη Βουλή για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στη συνέχεια «στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει την υπογραφή της κυβέρνησής σας και τη σφραγίδα της ΚΑΠ της ΕΕ, την πολιτική της οποίας κανείς, ούτε εσείς της κυβέρνησης, ούτε οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης, ακουμπάτε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «με δική σας ευθύνη και των αρμόδιων υπουργών σας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε έναν μηχανισμό ρουσφετιού, εξαγοράς, βολέματος των διαφόρων αρπακτικών, που καμιά σχέση δεν έχουν με τους πραγματικούς βιοπαλαιστές αγρότες. Αντίθετα, όλοι αυτοί ήταν το όχημα, όχι μόνο για να ξεπλυθεί η πολιτική ξεκληρίσματος των βιοπαλαιστών αγροτών, αλλά και για να συκοφαντηθούν οι κινητοποιήσεις τους». Πρόσθεσε ακολούθως ότι «με ευθύνη της ΕΕ, της ίδιας της Κομισιόν είχε εγκριθεί ως επιλογή η «τεχνική λύση», όπου αλλού βοσκούσαν τα κοπάδια και αλλού δηλώνονταν τα βοσκοτόπια, με αποτέλεσμα διάφορα λαμόγια να θησαυρίζουν».

«Φορτώνετε τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών»

Επανέλαβε το ερώτημα που έχει θέσει το ΚΚΕ τόσο στην Εξεταστική Επιτροπή όσο και στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, σημειώνοντας πως «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ήταν η απάντηση του υπουργού σας. Αλήθεια, γιατί δεν καταργείτε την «τεχνική λύση»; Μήπως γιατί παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο για να κάνετε τα κομματικά σας ρουσφέτια; Θα επανέλθουμε σ’ αυτό το ζήτημα».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ότι «το το κρίσιμο θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι φορτώνετε τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών, έχοντας ουσιαστικά επιβάλει στάση πληρωμών. Και αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα: Πότε θα δώσετε στους βιοπαλαιστές αγρότες τις επιδοτήσεις που δικαιούνται;». Συμπλήρωσε ότι «οι επιδοτήσεις θα έπρεπε εδώ και καιρό, με ευθύνη της κυβέρνησης, να έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους, όπως ζητάνε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι».

Είπε, με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψή του στις Σέρρες, ότι «ο αγροτικός κόσμος βράζει, οργανώνεται και προετοιμάζει κινητοποιήσεις, γιατί εξαιτίας της δικής σας πολιτικής και της πολιτικής της ΕΕ είναι αντιμέτωπος με το υψηλό κόστος παραγωγής, τις ζωονόσους, με την ευλογιά να καταστρέφει ζωικό κεφάλαιο, με τις συνέπειες επίσης από τις καταστροφές στις καλλιέργειες».

Καταληκτικά επισήμανε πως «εκεί, λοιπόν, στις Σέρρες, στο Σιδηρόκαστρο, στο Καρυδοχώρι, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με αγρότες, με παραγωγούς που δίνουν πραγματική μάχη επιβίωσης και οι εν ενεργεία αγρότες και τα παιδιά τους και οι συνταξιούχοι αγρότες και αγρότισσες. Και ύστερα κλαψουρίζετε, δήθεν για την ερήμωση της υπαίθρου. Για το δημογραφικό μας πρόβλημα. Εσείς, με αυτές τις απαράδεκτες πολιτικές απέναντί τους τα δημιουργείτε όλα αυτά. Μάχη επιβίωσης δίνουν και οι βιοπαλαιστές επαγγελματίες» και κατέληξε καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι «απέναντι σε όλα αυτά, συνεχίζει το παραμύθι».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM – Atanasov: Η ανάπτυξη είναι μέρος του DNA μας

OT FORUM – Atanasov: Η ανάπτυξη είναι μέρος του DNA μας

Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Αδ. Γεωργιάδης: Τέρμα δεξιά, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ – Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Τέρμα δεξιά ο Γεωργιάδης, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ - Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Πριν ακόμα η ελληνική κοινωνία συνέλθει από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και εν αναμονή ανακοινώσεων από τον πρωθυπουργό για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο θέμα της οπλοκατοχής ο Άδωνις Γεωργιάδης «συντάχθηκε» με τη δεξιά της δεξιάς παίρνοντας θέση υπέρ της κατοχής όπλων και το αμερικανικό μοντέλο. Να πάρει θέση η κυβέρνηση ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Κικίλιας από P-TEC: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία
Στο P-TEC 06.11.25

Κικίλιας: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»

«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»
Νέα πρέσβης 06.11.25

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»
Δήμος Πατρέων 06.11.25

Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»

«Οι τράπεζες έχουν πάρει 52 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό για να κρατηθούν οι ιδιοκτήτες τους. Και τώρα έρχονται να δώσουν ψίχουλα, θέλοντας να φανούν ευεργέτες», ανέφερε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο πρώτος κρητικός πολιτικός που σπάει το κρητικό «ταμπού» της οπλοκατοχής
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ανδρουλάκης: Ο πρώτος κρητικός πολιτικός που σπάει το κρητικό «ταμπού» της οπλοκατοχής

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ευρεία σύσκεψη τη Δευτέρα με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους της Κρήτης για το ζήτημα της οπλοκατοχής. Τι αναμένεται να προτείνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ

Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Ο παραγκωνισμός που αισθάνονται πολλοί βουλευτές από την «επιτελική» διακυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση για ΕΛΤΑ. Δεν εκτονώνει το βαρύ κλίμα η παραίτηση του CEO.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 06.11.25

Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με αρκετούς δήμους να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης συνεδριάζουν από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου ζητώντας λύσεις από την κεντρική διοίκηση. Το in καταγράφει τις τάσεις λίγο πριν αρχίσει το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης
Νέα Υόρκη 05.11.25

Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά μέσα σε έναν χρόνο και από τον Ιανουάριο θα είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης - Οι αναγνώσεις για το αποτέλεσμα από τα κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής Κεντροαριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μητσοτάκης: Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη – «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»
Διπλωματία 05.11.25

Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη - «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»

Συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύνταξη
Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ
On Field 06.11.25

Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ανέλαβε τα «ηνία» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια και τα όσα ακολούθησαν έγραψαν ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα
Αν σε θέλει... 06.11.25

Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα

Ο πιο τυχερός Γάλλος του κόσμου, είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να σκάψει για την κατασκευή πισίνας και βρήκε ράβδους χρυσού και χρυσά νομίσματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»
«Thriller» 06.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»

Το τρέιλερ της ταινίας «Michael» ξεκινά με τον Μάικλ Τζάκσον στο στούντιο με τον Κουίνσι Τζόουνς (Κέντρικ Σάμσον), ο οποίος λέει: «Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό για αυτό. Τα κομμάτια είναι έτοιμα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος
Κακοκαιρία 06.11.25

Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Κρήτη το δυνατό μπουρίνι που πέρασε από τρεις νομούς του νησιού. Εξαιτίας της βροχής, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στα Χανιά αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ
Europa League 06.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Λιλ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 06.11.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός
Europa League 06.11.25

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλμε – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς
Conference League 06.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Τα σημεία 06.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα σημεία που θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System
Τα Νέα της Αγοράς 06.11.25

Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System

Με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System, η ENTERSOFTONE F&B οδηγεί την εστίαση και τη φιλοξενία σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, που συνδυάζει καινοτομία, ευελιξία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύνταξη
Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19
«Συμφωνία μη δίωξης» 06.11.25

Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19

Φιλί ζωής για την Boeing, η απόφαση δικαστή στο Τέξας, που, κατ’ αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης, διέταξε την παύση της ποινικής δίωξης για δύο δυστυχήματα, όπου έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι.

Σύνταξη
Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης
OT FORUM 06.11.25

Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης

Στο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κκ.Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και Νεκτάριος Δεμενόπουλος αναπλ. διευθυντής Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων ΟΛΠ

Σύνταξη
Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»
Fizz 06.11.25

Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»

Ο ντράμερ Ντένι Σέιγουελ των Wings, του συγκρότημα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles δήλωσε σε ένα νέο βιβλίο ότι θεωρούσε αυτή την κίνηση «την τέλεια απάντηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζότα, ο Τραμπ και η σύγκριση με τον Μπέκαμ για τον πιο όμορφο άνδρα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζότα, ο Τραμπ και η σύγκριση με τον Μπέκαμ για τον πιο όμορφο άνδρα

Το 2ο μέρος της συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν βγήκε στον διαδικτυακό «αέρα», με τον Πορτογάλο σταρ να απαντά για την απουσία του από την κηδεία του Ζότα, τον πρόεδρο Τραμπ και το αν είναι πιο όμορφος από τον Μπέκαμ

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Εν αναμονή εξελίξεων 06.11.25

Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Οι συγγενείς των θυμάτων να καταθέσουν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που θέλουν να γίνουν στο πλαίσιο της εκταφής. Τα πορίσματα θα διαβιβαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αδ. Γεωργιάδης: Τέρμα δεξιά, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ – Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Τέρμα δεξιά ο Γεωργιάδης, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ - Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Πριν ακόμα η ελληνική κοινωνία συνέλθει από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και εν αναμονή ανακοινώσεων από τον πρωθυπουργό για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο θέμα της οπλοκατοχής ο Άδωνις Γεωργιάδης «συντάχθηκε» με τη δεξιά της δεξιάς παίρνοντας θέση υπέρ της κατοχής όπλων και το αμερικανικό μοντέλο. Να πάρει θέση η κυβέρνηση ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
Μέτρα πρόληψης 06.11.25

Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας Εναέριου Χώρου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο Βέλγιο έως την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεκλήθη εξαιτίας της εισβολής drones.

Σύνταξη
Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο
OT FORUM 06.11.25

Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο

Ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Coca-Cola Τρία Έψιλον Svetoslav Atanasov μίλησε στο OT FORUM για το νέο κέντρο R&D, την ψηφιοποίηση της εταιρείας και την ανάπτυξη

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας
Βόλεϊ 06.11.25

LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας

LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του CEV Champions League Ανδρών. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 5.

Σύνταξη
Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία
OT FORUM 06.11.25

Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία

Στο 6ο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κ.κ. Μάρκος Βερέμης, Εταίρος Big Pi Ventures Capital, συνιδρυτής Upstream, πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ

Σύνταξη
