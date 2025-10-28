newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό
Πολιτική Γραμματεία 28 Οκτωβρίου 2025

Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό

«Που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Μήνυμα για την 28η Οκτωβρίου έστειλε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Όπως τόνισε ο κ. Κουτσούμπας, «οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του».

ΚΚΕ για ελληνοϊταλικό πόλεμο: Βασικό όπλο στη φαρέτρα της αστικής εξουσίας και αποτελεί ο αντικομμουνισμός

Σε ανακοίνωσή του για τα 85 χρόνια από την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου το γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανέφερε τα εξής:

«Η στρατιωτική εισβολή της φασιστικής Ιταλίας τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 έχει καθιερωθεί ως ένα γεγονός-ορόσημο στη σύγχρονη Ιστορία του τόπου και του λαού μας, καθώς σηματοδότησε την έναρξη του ιταλοελληνικού πολέμου, αλλά σηματοδότησε και την εμπλοκή του ελληνικού κράτους στον ιμπεριαλιστικό Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και την απαρχή μιας ολόκληρης περιόδου, που χαρακτηρίστηκε τόσο από τη βαρβαρότητα της τριπλής φασιστικής κατοχής όσο και από το μαζικό λαϊκό ηρωισμό της αντίστασης και πάλης για την αποτίναξή της.

Πράγματι, μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες της πείνας, της άγριας καταστολής, των εκτελέσεων, των ολοκαυτωμάτων και των μυριάδων άλλων εγκλημάτων κατά του λαού, που διαπράχθηκαν από τις δυνάμεις κατοχής και τους ντόπιους συνεργάτες τους, γράφτηκαν οι πιο φωτεινές σελίδες συλλογικής αφύπνισης και δράσης, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ και του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Το ΚΚΕ αισθάνεται περήφανο που αποτέλεσε τον οργανωτή, καθοδηγητή και κύριο αιμοδότη ενός από τα μεγαλύτερα αντιστασιακά κινήματα στην Ευρώπη. Τιμά τους κομμουνιστές και τους άλλους αγωνιστές που από τις γραμμές του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ και του ΕΛΑΝ, της Εθνικής Αλληλεγγύης, της ΟΠΛΑ, της Αντιφασιστικής Στρατιωτικής Οργάνωσης της Μέσης Ανατολής πάλεψαν προσφέροντας πρωτόγνωρες θυσίες -ακόμα και την ίδια τους τη ζωή- στην πάλη εναντίον της τριπλής φασιστικής κατοχής.

Το ΚΚΕ μελετά με συνέπεια, δίχως μηδενισμούς και ωραιοποιήσεις τη μεγάλη δεκαετία του 1940, οπότε η εργατική τάξη, οι φτωχοί αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι των πόλεων, οι νέοι και οι γυναίκες των εργατικών – λαϊκών οικογενειών εισέβαλαν ορμητικά στο προσκήνιο της Ιστορίας, επιδίωξαν να γίνουν κύριοι του τόπου και του κόπου τους. Από τα χρόνια της τριπλής φασιστικής κατοχής και τα όσα ακολούθησαν (κατά τη σκληρή ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη του 1944 και την τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το 1946-1949) αντλείται το πολύτιμο συμπέρασμα ότι ο εργατικός – λαϊκός αγώνας, όσο μαζικός και ηρωικός και αν είναι, δεν μπορεί να φτάσει στην οριστική νίκη χωρίς επαναστατική στρατηγική που να στοχεύει στην ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας.

Η δράση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου τιτάνιου αγώνα που δόθηκε τότε με μπροστάρη το πρώτο εργατικό κράτος στον κόσμο -την ΕΣΣΔ- τον Κόκκινο Στρατό και με τη συμβολή δεκάδων άλλων παρτιζάνικων κινημάτων και λαών στην Ευρώπη για τη συντριβή της φασιστικής – ναζιστικής πολεμικής μηχανής. Η Αντιφασιστική Νίκη των Λαών απέδειξε ότι κανένας συσχετισμός δυνάμεων, ακόμα και ο πλέον αρνητικός, δεν παραμένει ανεπηρέαστος από την οργανωμένη μαζική πάλη των εργατικών – λαϊκών δυνάμεων.

Σήμερα, 85 χρόνια μετά από την είσοδο της Ελλάδας στη μεγαλύτερη ανθρωποσφαγή που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα -τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο- τα διδάγματα της περιόδου παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα και πολύτιμα. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τις τρέχουσες συνθήκες που χαρακτηρίζουν τον κόσμο μας: Την οξυνόμενη διαπάλη για την πρωτοκαθεδρία στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας, τη διαρκή μεταβλητότητα στις διεθνείς συμμαχίες και στρατόπεδα (ΕΕ, BRICS κλπ.), τις αυξανόμενες αντιθέσεις και ανταγωνισμούς συνολικότερα για το μοίρασμα των παγκόσμιων αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των σφαιρών επιρροής και των εμπορικών και ενεργειακών οδών, τις δεκάδες ενεργές πολεμικές εστίες, το ιστορικό ρεκόρ αναγκαστικά εκτοπισμένων από τις εστίες τους ανθρώπων, το ιστορικό ρεκόρ εξοπλισμών παγκοσμίως κ.ο.κ. Αλλά και την ενεργή ανάμειξη του ελληνικού κράτους στο ευρωατλαντικό ιμπεριαλιστικό μπλοκ, την παρουσία δεκάδων αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων στη χώρα μας, την εμπλοκή στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, τη στροφή στην πολεμική οικονομία, τη συνολικότερη αντιδραστικοποίηση της ΕΕ κ.ά.

Κοινός παρανομαστής όλων των παραπάνω βεβαίως είναι ο ιστορικά ξεπερασμένος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας, το σύστημα αυτό της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, ο καπιταλισμός. Ένα σύστημα που δεν διορθώνεται, παρά μόνο ανατρέπεται, προκειμένου να οικοδομηθεί ένας κόσμος πραγματικά δίκαιος, ελεύθερος και ειρηνικός: Ο σοσιαλισμός – κομμουνισμός.

Όπως τότε, λοιπόν, έτσι και σήμερα, ο κίνδυνος για την ανθρωπότητα δεν συνίσταται σε κάποια «τυχαία» ή «συγκυριακά» «σημεία των καιρών», ή σε κάποιους «παρανοϊκούς» ή «ακραίους» ηγέτες / δυνάμεις που «πατούν» πάνω σε κάποια δήθεν «πρόσκαιρη» «αδυναμία» ή «αφέλεια» της αστικής δημοκρατίας προκειμένου να προωθήσουν μια πιο επιθετική πολιτική. Όλα τα παραπάνω αποτελούν εκφράσεις της ίδιας εξουσίας -της καπιταλιστικής εξουσίας- που ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της κάθε φορά επιλέγει τους πολιτικούς εκφραστές και τα εργαλεία που θεωρεί βέλτιστα για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της.

Όπως τότε, έτσι και σήμερα, ο φασισμός αποτελεί γέννημα – θρέμμα του καπιταλισμού, μορφή άσκησης της καπιταλιστικής εξουσίας ή (όταν δεν επιλέγεται συνολικά ως τέτοια) ένα από τα πολλά μέσα εκφοβισμού και καταστολής των εργαζομένων που διαθέτει. Ως τέτοια, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά από την αστική δικαιοσύνη ή το αστικό πολιτικό σύστημα. Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο Α. Χίτλερ είχε φυλακιστεί το 1923 με την κατηγορία πως επιδίωκε να καταλάβει την εξουσία παράνομα (και αυτό παρά τις σημαντικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στην προάσπιση της καπιταλιστικής εξουσίας στη Γερμανία έναντι των εξεγερμένων εργατών το προηγούμενο διάστημα). Κι όμως, σύντομα θα γινόταν και πάλι χρήσιμος, με το σύστημα που τον παρόπλισε και τον φυλάκισε να του αναθέτει ακόμα και την πρωθυπουργία μια δεκαετία αργότερα. Μόνο το οργανωμένο εργατικό – λαϊκό κίνημα μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά τον φασισμό, απομονώνοντάς τον παντού και παλεύοντας για το οριστικό πέταγμά του στα σκουπίδια της Ιστορίας μέσα από την επαναστατική ανατροπή του συστήματος που τον γεννά και τον τρέφει.

Όπως τότε, έτσι και σήμερα, βασικό όπλο στη φαρέτρα της αστικής εξουσίας και των πολιτικών της εκπροσώπων (κάθε απόχρωσης) αποτελεί ο αντικομμουνισμός. Τα αυξανόμενα αδιέξοδα του καπιταλισμού, η όξυνση των κοινωνικοταξικών αντιθέσεων, οι πολεμικές προετοιμασίες, όλα πάνε χέρι-χέρι με την ολομέτωπη επίθεση κατά του ταξικού εχθρού -της εργατικής τάξης και της πολιτικής της πρωτοπορίας, του Κομμουνιστικού Κόμματος- με ένα μείγμα πολύμορφης καταστολής και ιδεολογικοπολιτικής παρέμβασης / χειραγώγησης. Η ένταση του αντικομμουνισμού και της αντικομμουνιστικής αναθεώρησης της Ιστορίας στις ΗΠΑ (με την ψήφιση π.χ. του λεγόμενου Κρίσιμου Νομοσχεδίου για τη Διδασκαλία του Κομμουνισμού, τον Δεκέμβρη του 2024) και βεβαίως στην ΕΕ (με τη σειρά αντικομμουνιστικών μέτρων που υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο ενόψει της 80ής επετείου από την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025) είναι χαρακτηριστικά ως προς αυτό.

Όπως τότε, έτσι και σήμερα, οι εργατικές – λαϊκές δυνάμεις με μπροστάρηδες τους κομμουνιστές είναι οι μόνες που μπορούν να υπερασπιστούν τη ζωή και τις ανάγκες τους, ορθώνοντας ανάστημα και παλεύοντας με κάθε τρόπο και μέσο για το δίκιο τους. Πραγματικός σύμμαχος στέκεται η διεθνιστική αλληλεγγύη των εργατών του κόσμου. Οι λαοί δεν μπορούν να υπολογίζουν ούτε σε «έξωθεν σωτήρες» ούτε σε «προστάτες». Ούτε βεβαίως στο λεγόμενο Διεθνές Δίκαιο, το οποίο κόβεται και ράβεται (και εφαρμόζεται αλά καρτ) ανάλογα με τους εκάστοτε συσχετισμούς και συμφέροντα στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα. Ο Παλαιστινιακός λαός το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, έχοντας υποστεί εδώ και δύο χρόνια τον πιο άγριο γενοκτονικό πόλεμο από τη μεριά του δολοφονικού κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του.

Ο ελληνικός λαός, που έχει γνωρίσει βαθιά στο πετσί του το τι σημαίνει πόλεμος, κατοχή, ξεριζωμός και προσφυγιά, δεν θα μπορούσε παρά να βρίσκεται ενεργά και ολόψυχα στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης, στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Τα περί «εθνικού συμφέροντος» που επικαλείται η αστική τάξη της Ελλάδας, συνεχίζοντας και ενισχύοντας την στρατηγική -οικονομική και στρατιωτική- συνεργασία της χώρας μας με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, βρίσκουν τον ελληνικό λαό απέναντι. Όπως και κάθε σχέδιο παραπέρα εμπλοκής της χώρας μας στις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις που μετατρέπει -ανάμεσα σε άλλα- όλο και περισσότερο τον ελληνικό λαό σε στόχο αντιποίνων.

Γιατί, όπως τότε έτσι και σήμερα, δεν υπάρχουν κοινά «εθνικά συμφέροντα» σε μια κοινωνία χωρισμένη σε τάξεις. Το τι είναι καλό και συμφέρον για τον εργαζόμενο λαό ούτε ταυτίζεται ούτε μπορεί να συνυπάρχει, να εγκλωβίζεται και εντέλει να υποτάσσεται στα συμφέροντα της αστικής του τάξης στο όνομα της «εθνικής ομοψυχίας». Αυτό είναι ένα δίδαγμα, που, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώθηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη δεκαετία του 1940.

Σήμερα, το ΚΚΕ, βαδίζει με επαναστατική δύναμη και αισιοδοξία προς το 22ο Συνέδριό του, όντας μεστωμένο και σφυρηλατημένο με τα διδάγματα όλων των μικρών και μεγάλων μαχών της υπερεκατοντάχρονης ιστορικής πορείας του ίδιου, καθώς και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος.

Συνεχίζουμε να δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στην οικοδόμηση ενός Κομμουνιστικού Κόμματος ισχυρού και ικανού -από κάθε άποψη- να φέρει εις πέρας τον ιστορικό – πολιτικό του ρόλο ως συλλογική οργανωμένη επαναστατική πρωτοπορία της εργατικής τάξης -που να δύναται να ανταποκριθεί και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων σε κάθε συνθήκη, σε κάθε αλλαγή ή απότομη στροφή που μπορεί να επιφέρουν οι εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο- ενισχύοντας κάθε ρωγμή αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και μετατρέποντάς τη σε δύναμη ανατροπής της καπιταλιστικής εξουσίας συνολικά».

Τράπεζες
Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Wall Street
Wall Street: Το roller coaster των 100 δισ. δολ.

Wall Street: Το roller coaster των 100 δισ. δολ.

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»
Έπος του '40 28.10.25

Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, επισήμανε πως «εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε».

Σύνταξη
Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Διπλωματία 28.10.25

Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Οι δεσμεύσεις που θέλει η Ελλάδα για την πώληση των Eurofighter, σε μία περίοδο που η Άγκυρα εξελίσσεται σταδιακά σε μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό
in Confidential 28.10.25

Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό

Ο Μητσοτάκης πάει να τιμήσει την εθνική εορτή μήπως ξεγελάσει τη λαϊκή οργή. Μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ ξεχνά τι σημαίνει δεξιά φοβούνται δούκες και πληβείοι. Τα χουντικά επιχειρήματα ενός παππού-θαυμαστή του πρωθυπουργού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»

Οργισμένες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η δήλωση Δρυμιώτη περί αριστερών και ελληνοφροσύνης, την οποία έσπευσε να αναπαράγει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ η «Ομάδα Αλήθειας».

Σύνταξη
Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη

Στην αστυνομία ρίχνει η κυβέρνηση το βάρος για την εφαρμογή του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες μέρες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα
«Αλυσίδα αποτυχιών» 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να πορεύεται με κυβερνήσεις που «παραδίδουν καμένες εκτάσεις και ακυρωμένα έργα». Χρειάζεται ριζική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά
Επικαιρότητα 27.10.25

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά

Άλλη μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί υπερ όλων των πολτών αλλά ως κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός βλέπει το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση Καϊμακάμη. Τον διόρισαν γιατί ήταν δικός τους, τον έβαλαν να παραιτηθεί στα κρυφά και όλα «τακτοποιήθηκαν»

Σύνταξη
Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;
«Είναι δυνατόν;» 27.10.25

Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;

Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε καν συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας, τόσο στο πρόγραμμα rearmEU και SAFE όσο και στη νέα Αρχιτεκτονική Ασφαλείας της Ένωσης, τονίζει ο Γιάννης Μανιάτης.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η αποδοχή της παραίτησης του part time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί παραδοχή ενοχής
Ιωάννης Καϊμακάμης 27.10.25

Παραδοχή ενοχής της κυβέρνησης η αποδοχή παραίτησης του part time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει η Νέα Αριστερά

Η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, επισημαίνει η Νέα Αριστερά που θυμίζει τις «αποκαλύψεις» του Καϊμακάμη στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης
«Πρόβλημα στρατηγικής» 27.10.25

Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άφησε αιχμές κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για την επιλογή του, παραιτηθέντα, Γιώργου Παπαβασιλείου

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας
«Στα σούπερ μάρκετ» 27.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας

«Η κυβερνητική επικοινωνιακή κοροϊδία αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο της», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την ακρίβεια «που παραμένει στα σούπερ μάρκετ»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού
Μήνυμα 27.10.25

Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού

«Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει: να αντισταθούμε στον φόβο και στη λήθη, να υπερασπιστούμε την ειρήνη, να αγωνιστούμε για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο
Βουλιαράτες-Κλεισούρα 27.10.25

Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, βρέθηκε στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας

Σύνταξη
Επιμένει ο Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Επανακαταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 27.10.25

Επιμένει ο Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Επανακαταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη

Η ερώτηση που είχε καταθέσει στις 6 Οκτωβρίου δεν ορίστηκε στην ώρα του πρωθυπουργού - «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007
Σφίγγα 28.10.25

Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007

Μετά από τέσσερις μήνες, όταν άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά οι φήμες, η σταρ του Euphoria Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε για πρώτη αν θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»
Έπος του '40 28.10.25

Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, επισήμανε πως «εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε».

Σύνταξη
Στον ΟΦΗ ο Κόντης
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Στον ΟΦΗ ο Κόντης

Σε συμφωνία με τον ΟΦΗ για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας ως το 2027 έχει έρθει ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια
«Ούτε βήμα πίσω» 28.10.25

Έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες δηλώνει ο Ζελένσκι, αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους που δημοσιεύονται σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι συνομιλίες μπορούν να γίνουν οπουδήποτε εκτός Ρωσίας και Λευκορωσίας

Σύνταξη
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»
Τι φοβάται; 28.10.25

Στέλαν Σκάρσγκαρντ - Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»

Ο 74χρονος ηθοποιός, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, λέει ότι ζει «με παράταση» από τότε που έπαθε εγκεφαλικό, πριν από τρία χρόνια, μεταξύ των γυρισμάτων των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διαδρομές της ουτοπίας
Ορίζοντες σκέψης 28.10.25

Διαδρομές της ουτοπίας

Ένα πρόσφατο βιβλίο συζητά τους στοχαστές που είδαν με θετικό τρόπο την έννοια της ουτοπίας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»
Αντόνιο Γκουτέρες 28.10.25

Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι τα κράτη δεν κατάφεραν να φτάσουν στον επιθυμητό κλιματικό στόχο, κάνοντας λόγο για πιθανές καταστροφικές συνέπειες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Άντριου: Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν καλοπερνούσαν στο Royal Lodge μετά το ένταλμα σύλληψης
Νέες αποκαλύψεις 28.10.25

Οικοδεσπότης δημοσία δαπάνη - Όταν ο Άντριου υποδέχτηκε στο Royal Lodge Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου που υποδεχόταν με πάρτι τους διαβόητους φίλους του στην πολυτελή κατοικία που του είχε παραχωρηθεί σχεδόν δωρεάν

Σύνταξη
Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του '40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν
Σταύρος Κολτσάκης 28.10.25

Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν

Αυτό το κάναμε για να μην μας καταλαβαίνουν γιατί είχαν και ρουφιάνους οι Γερμανοί», είπε ο 95χρονος Σταύρος Κολτσάκης, που ήταν χρόνων όταν κηρύχθηκε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – Ολοκληρώθηκε η μαθητική στην Αθήνα
Δείτε ζωντανά 28.10.25 Upd: 12:09

Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου - Ολοκληρώθηκε η μαθητική στην Αθήνα

Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία οι μαθητικές παρελάσεις σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς και η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα
Τα Νέα της Αγοράς 28.10.25

Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα

Είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τον χειμώνα με στυλ; Αυτές είναι οι κορυφαίες τάσεις στις μπότες που θα βλέπουμε παντού - από τα street looks των it-girls μέχρι τα viral post στα social.

Σύνταξη
Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»

Ο Μπάμπης Κωστούλας... άνοιξε λογαριασμό με το πρώτο του γκολ στην Premier League και νωρίτερα μίλησε για τη μεταγραφή-ρεκόρ από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον, δηλώνοντας πως ήταν δύσκολο να φύγει μεν, αλλά το έκανε έχοντας πετύχει τους στόχους του με τους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Χανιά: Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου
Σοκ στην τοπική κοινωνία 28.10.25

Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου - Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου

Τι λένε οι δικηγόροι του δράστη της δολοφονίας στα Χανιά - Τι δήλωσαν η κόρη και η σύζυγος του θύματος - Δράστης και θύμα είχαν διαφορές

Σύνταξη
Σεισμός στην Τουρκία: Απανωτοί μετασεισμοί μετά τη δόνηση 6,1 Ρίχτερ – Πάνω από 20 τραυματίες
Πανικός 28.10.25

Απανωτοί μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατάρρευση κτιρίων και πάνω από 20 τραυματίες

Ο σεισμός 6,1 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος στην περιοχή Σιντίργκι στην Τουρκία προκάλεσε πανικό στους κατοίκους - Ήταν η δεύτερη ισχυρή δόνηση μέσα σε 2,5 μήνες

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο