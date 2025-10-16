Δ. Κουτσούμπας: Κοροϊδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη διάρκεια της δευτερολογίας του στη συζήτηση στη Βουλή επί της εξωτερικής πολιτικής, είπε ότι σήμερα εξακολουθεί και «η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωατλαντισμού να δίνετε όρκους πίστης στους στρατηγικούς σας συμμάχους, ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, καλλιεργείτε ψευδαισθήσεις για τη συμβολή τους στην βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κρύβετε ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει εθνικά σύνορα στο Αιγαίο και το αντιμετωπίζει ως επιχειρησιακό πεδίο στην αναμέτρηση με τους ανταγωνιστές του (…)».

Ερωτήματα του ΚΚΕ στον πρωθυπουργός, χωρίς να λάβει απαντήσεις

Επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «το καθοριστικό είναι οι στρατηγικές σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία, αυτή η κατεύθυνση κυριαρχεί κι εσείς βαυκαλίζεστε και θεωρείτε την ΕΕ ως σημείο αναφοράς για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και την επίλυση του Κυπριακού».

Για την Ευρώπη

«Εμείς λέμε ότι κοροϊδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό. Έχουμε φθάσει στο σημείο να βγαίνουν Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποκαλούν το ψευδοκράτος «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» δίνοντας αέρα στα πανιά των διεκδικήσεων της τουρκικής άρχουσας τάξης. Ταυτόχρονα ο μηχανισμός SAFE ως εργαλείο άντλησης κεφαλαίων ύψους 150 δισ. ευρώ από τις αγορές για την πολεμική οικονομία, άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη της Τουρκίας. Οι ενστάσεις της κυβέρνησης ήταν μάλλον για το θεαθήναι και τώρα θυμηθήκατε το casus belli, τις γκρίζες ζώνες που τα είχατε ξεχάσει στο όνομα των «ήρεμων νερών»».

Είπε ότι «οι σύμμαχοί σας στην ΕΕ ήξεραν καλά για την απειλή πολέμου και για την κατοχή στην Κύπρο, αλλά σας αγνόησαν για χάρη των στρατηγικών τους επιδιώξεων».

«Καλλιεργήσατε αυταπάτες»

Σχολιάζοντας τις θέσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για ένα «νέο Ελσίνκι», ο Δ. Κουτσούμπας υπενθύμισε ότι στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι της ΕΕ, επί πρωθυπουργίας Κ. Σημίτη, η ΕΕ «υιοθέτησε θέσεις του τουρκικού κράτους με επικίνδυνες διαστάσεις».

Προσθέτοντας ότι εκεί ελήφθη η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, επισήμανε ότι «ευθύς αμέσως επιχειρήθηκε να επιβληθεί το διχοτομικό Σχέδιο Ανάν που απέρριψε ο κυπριακός λαός, η κατοχή του 37% του νησιού παραμένει και είναι σε εξέλιξη τα σχέδια της διχοτόμησης, συνομοσπονδιοποίησης ή δύο κρατών».

«Καλλιεργήσατε αυταπάτες για τον ρόλο του Χαφτάρ και του επιτελείου του στην Ανατολική Λιβύη και εκτεθήκατε, αφού σήμερα κι αυτή η πλευρά ετοιμάζεται να επικυρώσει του Τουρκολιβυκό Σύμφωνο» είπε, θέτοντας, μεταξύ άλλων, το ερώτημα «Από πού κι ως πού μπορεί να κατοχυρώσει η αμερικάνικη Chevron τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας;

«Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας μπαίνει πιο βαθιά στη δίνη ανταγωνισμών και πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για νέες περιπέτειες» υπογράμμισε.

«Βάζετε όλοι σας, με πρώτη ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, τον λαό μας σε περιπέτειες. Γι’ αυτό έχουμε χρέος να σας αποκαλύπτουμε, να δείχνουμε έναν άλλο δρόμο για τον ελληνικό λαό.

«Ισχυρή Ελλάδα»

Εσείς τον δρόμο σας με τους ιμπεριαλιστές συμμάχους σας κι εμείς τον δικό μας, με τον λαό, μαζί με τους άλλους λαούς, μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, που παλεύει μέσα σε αντίξοες συνθήκες. Κόντρα στην προκλητική προσπάθεια συνολικά διαστρέβλωσης, ωραιοποίησης της πραγματικότητας, θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον λαό, να τον προετοιμάζουμε για τις όλες εξελίξεις».

Κατέληξε, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Πραγματικά «ισχυρή Ελλάδα» θα υπάρξει μόνο όταν ο λαός της θα μπορεί να ζει με βάση τις δυνατότητες της εποχής, με ειρήνη, με συνεργασία με τους άλλους λαούς της περιοχής, έξω από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και κάθε άλλη συμμαχία ιμπεριαλιστών. Όταν θα έχει στείλει εκεί που τους πρέπει όλους αυτούς τους εκμεταλλευτές του μόχθου του και θα έχει πάρει την διακυβέρνηση ο ίδιος, την εξουσία και το κράτος στα δικά του τίμια και δυνατά χέρια.