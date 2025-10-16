Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα

«Ως κυβέρνηση και ως πρωθυπουργός καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων και αυτή θα είναι μια ντροπή που θα σας ακολουθεί για πάντα», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική.

Ο κ. Κουτσούμπας κατά την ομιλία του αναφέρθηκε αρχικώς στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που ψηφίστηκε πριν την έναρξη της συζήτησης των πολιτικών αρχηγών, τονίζοντας απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό, ότι «μπορεί να μην τολμήσατε να έρθετε στη Βουλή τις προηγούμενες δύο μέρες για να υπερασπιστείτε το αντεργατικό σας έκτρωμα, όμως και το σημερινό θέμα δεν είναι άσχετο. Θα μπορούσατε να συγχωνεύσετε τις δύο συνεδριάσεις σε μία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μιλάμε για τους μεγάλους κινδύνους που τον εμπλέκεται με την πολιτική σας. Με άλλα λόγια η μία είναι η προέκταση της άλλης, ευκαιρία να τα ακούσετε μια και καλή. Πίσω από τα επιχειρήματα της κ. Κεραμέως, αυτό που επί της ουσίας που λέτε στους εργαζόμενους, είναι τα κεφάλια μέσα, μην μιλάς γιατί αυτό απαιτεί το εθνικό συμφέρον».

«Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς»

Αναφερόμενος στους αμυντικούς εξοπλισμούς, τόνισε πως «εσείς τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς. Συνεχίζετε το προίκισμα του Ζελένσκι με εξοπλισμό, απέναντι στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία». Συνέχισε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενδεχόμενη, κατά τον ίδιο, εμπλοκή της χώρας, λέγοντας πως «ο κ. Γεραπετρίτης όταν ρωτήθηκε για την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, απήντησε πως τέτοια συζήτηση είναι πρόωρη. Καταλάβαμε όλοι τι εννοεί. Δεν θα σας περάσει».

Όπως είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, «αυτή είναι η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας που λέτε και ξανά λέτε. Μια Ελλάδα βαθιά χωμένη στους ανταγωνισμούς. Μπορεί και εσείς κ. Μητσοτάκη να έχετε μπει στο φαν κλαμπ του Τραμπ, όπως ο κ. Βελόπουλος, ο κ. Γεωργιάδης και παλαιότερα ο κ. Τσίπρας που τον έλεγε ‘διαβολικά καλό’».

Αναφερόμενος στη Γάζα, επισήμανε πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χαίρετε που οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στον τόπο τους, όπως και οι όμηροι στο Ισραήλ ή οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στην πατρίδα τους. «Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χαίρεται που απελευθερώθηκαν οι 2.000 Παλαιστίνιοι απελευθερώθηκαν από τα μπουντρούμια του κατοχικού κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Επιτιθέμενος στον πρωθυπουργό, ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε πως «δεν τολμήσατε να αρθρώσετε λέξη για τη γενοκτονία που συντελέστηκε εκεί. Κανείς δεν θα ξεχάσει κ. Μητσοτάκη ότι επισκεφθήκατε το Ισραήλ. Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένος με τους 68.000 νεκρών».

Χαρακτήρισε ως πρόκληση όσα τόνισε ο κ. Μητσοτάκης για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους «στο τέλος της διαδικασίας». Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, «είναι στήριξη της βαρβαρότητας του κατακτητή. Το σχέδιο Τραμπ για το οποίο εσείς της κυβέρνησης απροκάλυπτα πανηγυρίζετε, προβλέπει τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ, του Ισραήλ. Το Ισραήλ που το παρουσιάζετε ως παντοδύναμο, προσήλθε ως απομονωμένο διεθνώς».

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Πώς νιώσατε για τον ρόλο ντεκόρ στην Αίγυπτο;

Ανέφερε πως «δεν πρόκειται να πάρουμε τα μάτια μας από τη Γάζα, από την Παλαιστίνη και να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό. Αυτή τη φωνή των λαών έφεραν μες την Κνεσέτ και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, προσφέροντας μια ανάσα. Η μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, όπως αποκαλείτε το Ισραήλ τους έβγαλε έξω αυτούς τους βουλευτές σηκωτούς».

Σκωπτικά ο κ. Κουτσούμπας ρώτησε τον κ. Μητσοτάκη για το «πώς νιώσατε για τον ρόλο ντεκόρ στην Αίγυπτο; Την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε τη συμφωνία και ο Τραμπ του έπλεκε το εγκώμιο;», απευθύνοντας παράλληλα το ίδιο ερώτημα και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί αντισημιτισμού από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ επισήμανε σε υψηλούς τόνους «εδώ από έξω στη Βουλή έχει μια τιμητική πλάκα για τους Εβραίους βουλευτές του Ολοκαυτώματος. Οι τρεις από τους οκτώ ήταν βουλευτές του ΚΚΕ. Για να ξέρετε σε ποιους απευθύνεστε. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε καριέρα αντισημιτισμού και τώρα τα έχει γυρίσει».

Ακόμη, για τα ελληνοτουρκικά, επισήμανε πως «το ζήτημα δεν είναι αν θα γίνεται διάλογος μεταξύ δύο κρατών, αλλά με ποιο περιεχόμενο γίνεται. Ο ελληνοτουρκικός διάλογος αναπτύσσεται μέσω τετελεσμένων. Αξιολογώντας όλα αυτά τα γεγονότα, το ΚΚΕ εξ’ αρχής αποκάλυψε ότι τα ‘ήρεμα νερά’ αποτέλεσαν κυβερνητικό κατασκεύασμα. Δεν μπορεί να προβάλλεται ισχυρό πακέτο διεκδικήσεων και η κυβέρνηση να μιλάει για ‘ήρεμα νερά’». Τέλος, άσκησε κριτική για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ