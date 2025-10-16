newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα
Πολιτική Γραμματεία 16 Οκτωβρίου 2025 | 14:09

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα

«Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη - Σφοδρή επίθεση για τη στάση της κυβέρνησης στον πόλεμο στη Γάζα

Σύνταξη
«Ως κυβέρνηση και ως πρωθυπουργός καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων και αυτή θα είναι μια ντροπή που θα σας ακολουθεί για πάντα», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική.

Ο κ. Κουτσούμπας κατά την ομιλία του αναφέρθηκε αρχικώς στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που ψηφίστηκε πριν την έναρξη της συζήτησης των πολιτικών αρχηγών, τονίζοντας απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό, ότι «μπορεί να μην τολμήσατε να έρθετε στη Βουλή τις προηγούμενες δύο μέρες για να υπερασπιστείτε το αντεργατικό σας έκτρωμα, όμως και το σημερινό θέμα δεν είναι άσχετο. Θα μπορούσατε να συγχωνεύσετε τις δύο συνεδριάσεις σε μία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μιλάμε για τους μεγάλους κινδύνους που τον εμπλέκεται με την πολιτική σας. Με άλλα λόγια η μία είναι η προέκταση της άλλης, ευκαιρία να τα ακούσετε μια και καλή. Πίσω από τα επιχειρήματα της κ. Κεραμέως, αυτό που επί της ουσίας που λέτε στους εργαζόμενους, είναι τα κεφάλια μέσα, μην μιλάς γιατί αυτό απαιτεί το εθνικό συμφέρον».

«Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς»

Αναφερόμενος στους αμυντικούς εξοπλισμούς, τόνισε πως «εσείς τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς. Συνεχίζετε το προίκισμα του Ζελένσκι με εξοπλισμό, απέναντι στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία». Συνέχισε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενδεχόμενη, κατά τον ίδιο, εμπλοκή της χώρας, λέγοντας πως «ο κ. Γεραπετρίτης όταν ρωτήθηκε για την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, απήντησε πως τέτοια συζήτηση είναι πρόωρη. Καταλάβαμε όλοι τι εννοεί. Δεν θα σας περάσει».

Όπως είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, «αυτή είναι η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας που λέτε και ξανά λέτε. Μια Ελλάδα βαθιά χωμένη στους ανταγωνισμούς. Μπορεί και εσείς κ. Μητσοτάκη να έχετε μπει στο φαν κλαμπ του Τραμπ, όπως ο κ. Βελόπουλος, ο κ. Γεωργιάδης και παλαιότερα ο κ. Τσίπρας που τον έλεγε ‘διαβολικά καλό’».

Αναφερόμενος στη Γάζα, επισήμανε πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χαίρετε που οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στον τόπο τους, όπως και οι όμηροι στο Ισραήλ ή οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στην πατρίδα τους. «Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χαίρεται που απελευθερώθηκαν οι 2.000 Παλαιστίνιοι απελευθερώθηκαν από τα μπουντρούμια του κατοχικού κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Επιτιθέμενος στον πρωθυπουργό, ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε πως «δεν τολμήσατε να αρθρώσετε λέξη για τη γενοκτονία που συντελέστηκε εκεί. Κανείς δεν θα ξεχάσει κ. Μητσοτάκη ότι επισκεφθήκατε το Ισραήλ. Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένος με τους 68.000 νεκρών».

Χαρακτήρισε ως πρόκληση όσα τόνισε ο κ. Μητσοτάκης για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους «στο τέλος της διαδικασίας». Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, «είναι στήριξη της βαρβαρότητας του κατακτητή. Το σχέδιο Τραμπ για το οποίο εσείς της κυβέρνησης απροκάλυπτα πανηγυρίζετε, προβλέπει τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ, του Ισραήλ. Το Ισραήλ που το παρουσιάζετε ως παντοδύναμο, προσήλθε ως απομονωμένο διεθνώς».

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Πώς νιώσατε για τον ρόλο ντεκόρ στην Αίγυπτο;

Ανέφερε πως «δεν πρόκειται να πάρουμε τα μάτια μας από τη Γάζα, από την Παλαιστίνη και να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό. Αυτή τη φωνή των λαών έφεραν μες την Κνεσέτ και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, προσφέροντας μια ανάσα. Η μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, όπως αποκαλείτε το Ισραήλ τους έβγαλε έξω αυτούς τους βουλευτές σηκωτούς».

Σκωπτικά ο κ. Κουτσούμπας ρώτησε τον κ. Μητσοτάκη για το «πώς νιώσατε για τον ρόλο ντεκόρ στην Αίγυπτο; Την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε τη συμφωνία και ο Τραμπ του έπλεκε το εγκώμιο;», απευθύνοντας παράλληλα το ίδιο ερώτημα και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί αντισημιτισμού από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ επισήμανε σε υψηλούς τόνους «εδώ από έξω στη Βουλή έχει μια τιμητική πλάκα για τους Εβραίους βουλευτές του Ολοκαυτώματος. Οι τρεις από τους οκτώ ήταν βουλευτές του ΚΚΕ. Για να ξέρετε σε ποιους απευθύνεστε. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε καριέρα αντισημιτισμού και τώρα τα έχει γυρίσει».

Ακόμη, για τα ελληνοτουρκικά, επισήμανε πως «το ζήτημα δεν είναι αν θα γίνεται διάλογος μεταξύ δύο κρατών, αλλά με ποιο περιεχόμενο γίνεται. Ο ελληνοτουρκικός διάλογος αναπτύσσεται μέσω τετελεσμένων. Αξιολογώντας όλα αυτά τα γεγονότα, το ΚΚΕ εξ’ αρχής αποκάλυψε ότι τα ‘ήρεμα νερά’ αποτέλεσαν κυβερνητικό κατασκεύασμα. Δεν μπορεί να προβάλλεται ισχυρό πακέτο διεκδικήσεων και η κυβέρνηση να μιλάει για ‘ήρεμα νερά’». Τέλος, άσκησε κριτική για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Stream newspaper
Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας – Διαψεύδει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25 Upd: 15:43

Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας – Διαψεύδει η κυβέρνηση

Την παραίτησή του ήθελαν πληροφορίες να έχει υποβάλει ο Κώστας Τσιάρας με το Μαξίμου να μην την κάνει δεκτή. Η κυβέρνηση πάντως διαψεύδει τις πληροφορίες και την έντονη φημολογία που ακουγόταν έως πριν λίγο και μέσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραίτηση του υπουργού. Όπως λένε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες – Επίθεση σε Μητσοτάκη για εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

«Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες» - Επίθεση Φάμελλου για την εξωτερική πολιτική

«Θριαμβολογεί ο Μητσοτάκης γιατί ήταν μέρος του σκηνικού στο Σαρμ Ελ Σέιχ;», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος που ζήτησε να προχωρήσει η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ
ΠΑΣΟΚ 16.10.25

Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ

Στο στόχαστρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την κατηγόρησε για προπαγάνδα και ότι λειτούργησε ως «ντεκόρ» στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση

Αλλεργικός στην κριτική για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Με φόντο τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αναφέρθηκε σε όσους κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών λέγοντας ότι «θα συνιστούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» . 

Σύνταξη
Βόμβες Βενιζέλου: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό αδιέξοδο
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Βόμβες Βενιζέλου: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό αδιέξοδο

Ο κ. Βενιζέλος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δημοσκοπήσεις, σημειώνοντας ότι «καταγράφουν ένα πολυεπίπεδο αδιέξοδο» υποστηρίζοντας ότι αμφισβητείται η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και το Κοινοβούλιο. Ακόμη εκτόξευσε βολές για την απουσία πολιτικής συνεννόησης στα εθνικά θέματα

Σύνταξη
Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη
Πολιτική 16.10.25

Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Τι σηματοδοτούν οι κεραυνοί του Κώστα Καραμανλή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η νέα κοινή συνύπαρξη του κ. Καραμανλή με τον Αντώνη Σαμαρά. Οι διαχωριστικές γραμμές που τέθηκαν στην Παλιά Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή
in Confidential 16.10.25

Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή

Οι ψιχάλες του Φθινοπώρου αρχίζουν να εξελίσσονται σε μπόρα για την κυβέρνηση με μπόλικους κεραυνούς που εξαπέλυσε χθες από την Παλιά Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και είχαν αποδέκτη το Μαξίμου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων που στελέχωσαν τις επιτροπές του Συνεδρίου. Οι επικείμενες ανακοινώσεις για τις επιτροπές διεύρυνσης και ψηφοδελτίου και το νέο «μπρα ντε φερ» στη Βουλή με τον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

«Δεν νομιμοποιούμε και καταγγέλλουμε το 13ωρο και την απορρύθμιση της εργασίας - Στάση ευθύνης η αποχώρηση από την ψηφοφορία» - Τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»
Πολιτική 15.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σχετικά με την κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο
Εξεταστική 15.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο

Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα χαρακτήρισε ελάχιστα φιλικές τις σχέσεις της με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, έπλεξε το εγκώμιο της 'Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών που διοργανώθηκε προς τιμήν της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου
Mother Vérité 16.10.25

«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου

Ένα επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα ύψους δύο μέτρων στέκει έξω από τη Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο ως ένα «υπερμέγεθες αφιέρωμα στη μητρότητα»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα – Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Κακοκαιρία 16.10.25

Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για έντονη κακοκαιρία στα δυτικά της χώρας, με βροχές και πιθανές θύελλες σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα

Σύνταξη
Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας – Διαψεύδει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25 Upd: 15:43

Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας – Διαψεύδει η κυβέρνηση

Την παραίτησή του ήθελαν πληροφορίες να έχει υποβάλει ο Κώστας Τσιάρας με το Μαξίμου να μην την κάνει δεκτή. Η κυβέρνηση πάντως διαψεύδει τις πληροφορίες και την έντονη φημολογία που ακουγόταν έως πριν λίγο και μέσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραίτηση του υπουργού. Όπως λένε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Σύνταξη
Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ονόματι, Λιονέλ Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και άλλαξε τα πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Φάμελλος: Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες – Επίθεση σε Μητσοτάκη για εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

«Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες» - Επίθεση Φάμελλου για την εξωτερική πολιτική

«Θριαμβολογεί ο Μητσοτάκης γιατί ήταν μέρος του σκηνικού στο Σαρμ Ελ Σέιχ;», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος που ζήτησε να προχωρήσει η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Σύνταξη
Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων

Στα πιο απομονωμένα μέρη της Ελλάδας, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, όμως η ελπίδα ζει και μεγαλώνει μέσα από τα νέα παιδιά.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου
Super League 16.10.25

Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έμεινε... απ' έξω στις υποθέσεις των Τεττέη-Παντελίδη και Μπενίτεθ και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Τι ισχύει με τις άλλες αλλαγές.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
