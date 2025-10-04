newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Κουτσούμπας: Επιδιώκουμε να κάνουμε το Κόμμα μας δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία
Πολιτική 04 Οκτωβρίου 2025 | 14:02

Κουτσούμπας: Επιδιώκουμε να κάνουμε το Κόμμα μας δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία

Τι είπε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ

Σύνταξη
«Ανοίγουμε την προσυνεδριακή διαδικασία για το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ με τη δημοσίευση των Θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Με αίσθημα ευθύνης, περηφάνιας, ρεαλιστικής αισιοδοξίας και αγωνιστικής διάθεσης για να επικρατήσει το δίκιο», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωση για τη δημοσίευση των Θέσεων για το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ.

«Αυτές τις ώρες που η πολεμική εμπλοκή και προετοιμασία με νέους εξοπλισμούς, οι περικοπές στην Παιδεία και την Υγεία, αλλά και η σύγχρονη σκλαβιά με τις 13 ώρες δουλειά προβάλλονται ως νέα “κανονικότητα” για το λαό μας, το ΚΚΕ προσπαθεί με τις θέσεις για το Συνέδριό του να δώσει απάντηση σε υπαρκτά ερωτήματα:

Γιατί ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία αναπτύσσονται, η φτώχεια, η εκμετάλλευση και η ανασφάλεια μεγαλώνουν; Γιατί οι λαοί να θυσιάζονται στα πολεμικά μέτωπα, και πως τελικά θα ανατρέψουμε όλη αυτή τη σημερινή βαρβαρότητα;

Ανοίγουμε μια πλατιά συζήτηση με όλους και όλες, που βρεθήκαμε μαζί στους αγώνες μέσα στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και στις σχολές, που δε συμβιβάζονται με το σάπιο σύστημα της αδικίας, των πολέμων και της καταπίεσης, προβάλλοντας ότι υπάρχει διέξοδος στο δρόμο της σύγκρουσης με όλα αυτά και της ανατροπής της σαπίλας αυτού του συστήματος.

Επιδιώκουμε με τη συζήτηση, τον προβληματισμό και τις τελικές αποφάσεις να κάνουμε το Κόμμα μας δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό!».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Πληροφορική: Εξαγορές με το βλέμμα σε κυβερνοασφάλεια και AI

Πληροφορική: Εξαγορές με το βλέμμα σε κυβερνοασφάλεια και AI

Green
Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αποπομπή Γεωργιάδη ζητά η Νέα Αριστερά για τη στοχοποίηση της γιατρού του Πάνου Ρούτσι
Σφοδρά πυρά 04.10.25

Αποπομπή Γεωργιάδη ζητά η Νέα Αριστερά για τη στοχοποίηση της γιατρού του Πάνου Ρούτσι

«Κανένας υπουργός δεν έχει το δικαίωμα να εκτοξεύει κατηγορίες κατά γιατρών επειδή διαφωνεί πολιτικά», επισημαίνει η Νέα Αριστερά, εκτοξεύοντας σφοδρά πυρά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
Τέμπη: Νέες εξοργιστικές δηλώσεις Γεωργιάδη, βλέπει πολιτικά παιχνίδια… των γιατρών του Πάνου Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 04.10.25

Τέμπη: Νέες εξοργιστικές δηλώσεις Γεωργιάδη, βλέπει πολιτικά παιχνίδια… των γιατρών του Πάνου Ρούτσι

Τη στοχοποίηση των γιατρών που παρακολουθούν τον Πάνο Ρούτσι συνεχίζει ο Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας για πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του απεργού πείνας. «Δεν θέλω να ασχοληθώ με τον κ. Γεωργιάδη, δεν αξίζει» τονίζει ο κ. Ρουτσι.

Σύνταξη
Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»
Πολιτική Γραμματεία 04.10.25

Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»

Αποκαλυπτική συζήτηση με φοιτητές της Σορβόννης του πρώην πρωθυπουργού, οι σκέψεις του για το πως θα φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τέμπη: Πολιτική κόντρα με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
«Σειρά λαθών» 04.10.25

Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι

Τι είπαν ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, και της αντιπολίτευσης Ράνια Θρασκιά από το ΠΑΣΟΚ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα διαφθοράς, Δικαιοσύνης αλλά και για τα Τέμπη

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή
Πολιτική 04.10.25 Upd: 12:37

Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας καθώς και στις πρωτοβουλίες του κόμματος ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
Δένδιας για τα 51 χρόνια της ΝΔ: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»
Επέτειος 04.10.25

Μήνυμα Δένδια για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας

Η παράταξη που «αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού» αλλά και εκείνη που «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Κικίλιας: Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
Πολιτική 04.10.25

Κικίλιας: Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

«Η Ελλάδα έχει ιστορική ευθύνη να διασφαλίσει θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων», ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Σύνταξη
Όμηρος της παραπληροφόρησης η κοινή γνώμη λέει ο πρωθυπουργός, όμηρος του συστήματος Μητσοτάκη η κοινή λογική, λέει ο λαός
in Confidential 04.10.25

Όμηρος της παραπληροφόρησης η κοινή γνώμη λέει ο πρωθυπουργός, όμηρος του συστήματος Μητσοτάκη η κοινή λογική, λέει ο λαός

Σε άλλο κόσμο ο πρωθυπουργός περιγράφει μια ειδυλλιακή κατάσταση στην Ελλάδα την ώρα που τα χρέη των πολιτών στο δημόσιο έχουν αυξηθεί κατά 4,5 δισ. ευρώ μέσα σ' ένα χρόνο. Τα εσωκομματικά της ΝΔ αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον....

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει
Δήλωση Κεραμέως 04.10.25

Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει

Το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόβλεψη για 13ωρη εργασία, κατατέθηκε για επεξεργασία στη Βουλή. Ποιες προτάσεις των κοινωνικών εταίρων συμπεριλαμβάνει.

Σύνταξη
Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη

Επιβεβαιώνεται η επικοινωνία Μητσοτάκη - Δένδια με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Μήνυμα από την πλευρά του υπουργού Άμυνας προς πάσα κατεύθυνση (και προς τον Αδ. Γεωργιάδη που πήγε να τον ερμηνεύσει κατά το δοκούν) ότι εμμένει στη θέση του υπέρ του αιτήματος του Π. Ρούτσι.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βουλή: Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla – «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ
Βουλή 03.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla - «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση ενέργειες, ώστε να προστατευτούν οι Έλληνες συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Σύνταξη
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Αποπομπή Γεωργιάδη ζητά η Νέα Αριστερά για τη στοχοποίηση της γιατρού του Πάνου Ρούτσι
Σφοδρά πυρά 04.10.25

Αποπομπή Γεωργιάδη ζητά η Νέα Αριστερά για τη στοχοποίηση της γιατρού του Πάνου Ρούτσι

«Κανένας υπουργός δεν έχει το δικαίωμα να εκτοξεύει κατηγορίες κατά γιατρών επειδή διαφωνεί πολιτικά», επισημαίνει η Νέα Αριστερά, εκτοξεύοντας σφοδρά πυρά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
Premier League 04.10.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
Premier League 04.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου
Προφήτης 04.10.25

Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου

«Πρόκειται για μια σάτιρα της νεωτερικότητας. Τα τέρατά της είναι τα αυτοκίνητα» γράφει ο John Garth στους Times. Στο σατιρικό έργο The Bovadium Fragments, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο δημιουργός του Χόμπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, καταγγέλλει τα τετράτροχα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;
Ικέτευσε για έλεος 04.10.25

Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;

Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και αφορούν τις δύο πρώην συντρόφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιερά Οδός: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών – Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε
Στην Ιερά Οδό 04.10.25

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών - Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

Oδηγός παραβίασε το κόκκινο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τραυμάτισε με κατσαβίδι στο μάτι μοτοσικλετιστή στην Ιερά Οδό - Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών
Καταγγελία 04.10.25

«Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» - Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών του Flotilla

Οι 27 έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κρατούνται παρανόμως στο Ισραήλ - Με δημόσια επιστολή τους οι συγγενείς τους καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση τους κρατούν ανενημέρωτους

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Τότεναμ
Premier League 04.10.25

LIVE: Λιντς – Τότεναμ

LIVE: Λιντς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Λιντς – Τότεναμ για την 7η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
Στο Σούμι 04.10.25

Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων - Eικόνες δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα

Σύνταξη
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Editorial 04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΕΑ: «Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» – Ζητεί επιβολή τέλους στα δέματα
Shein - Temu 04.10.25

«Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» - Επιβολή τέλους στα δέματα ζητεί το ΕΕΑ

Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu εισέρχονται στην αγορά δέματα με πολύ φτηνά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που πλήττουν τον ανταγωνισμό, λέει η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σύνταξη
