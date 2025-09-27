Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά

Μικρογραφία «του φωτεινού μέλλοντος» χαρακτήρισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, που παρέθεσε ένα απόσπασμα από ποίημα του Γιάννη Ρίτσου στην ομιλία του.

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι το φεστιβάλ «μπορεί να εμπνέει και να εμπνέεται από κάθε νέο και νέα, που τολμά να βλέπει έξω από τα όρια του συστήματος της εκμετάλλευσης και της αδικίας, να αντανακλά τις ελπίδες, τα όνειρά τους».

Όχι στην αποκτήνωση της εργασίας

Καταγγέλλοντας το εργασιακό νομοσχέδιο που προβλέπει 13 ώρες εργασίας, είπε: «Τι άλλο από αποκτήνωση είναι να δουλεύουν οι εργαζόμενοι από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για τα κέρδη της μεγαλοεργοδοσίας λες και είναι μηχανές; Μόνο που οι εργαζόμενοι έχουν ζωή, δεν προγραμματίζονται για να δουλεύουν διαρκώς. Δουλεύουν για να μπορούν οι ίδιοι να προγραμματίζουν τη ζωή τους».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε όλους, μέλη της ΚΝΕ και μη, να συμμετάσχουν στη γενική απεργίας της 1ης Οκτωβρίου, για να «ακουστεί δυνατά το “όχι” της εργατικής τάξης στη σύγχρονη σκλαβιά!»

«Ο αγώνας ενάντια στο νομοσχέδιο – έκτρωμα της 13ωρης εργασίας, είναι και μια ιδεολογική μάχη για το τι είναι σήμερα σύγχρονο και προοδευτικό. Γιατί στην εποχή των μεγάλων τεχνολογικών επιτευγμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης, της πρωτόγνωρης ανόδου της παραγωγικότητας της εργασίας, το σύγχρονο και απόλυτα εφικτό είναι οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 7ωρο, 5ημερο και 35ωρο, με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που θα κατοχυρώνουν όλα τα δικαιώματά τους, θα απολαμβάνουν ποιοτικό ελεύθερο χρόνο», είπε επίσης.

Διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι το φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή «γίνεται μια απέραντη διαδήλωση αλληλεγγύης στον ήρωα λαό της Παλαιστίνης, που επιμένει να αντιστέκεται και να μάχεται για το δίκιο του. Με όπλο το δίκιο του στέκεται ακόμα όρθιος, αρνείται να ισοπεδωθεί κάτω από τη δολοφονική πολεμική μηχανή του Ισραήλ, το οποίο επιχειρεί τώρα να ολοκληρώσει την κτηνωδία του με την ισοπέδωση και κατάληψη της Γάζας».

Επίσης, κατήγγειλε τις κυβερνήσεις που «στο πλαίσιο και των μεταξύ τους ανταγωνισμών για τη μοιρασιά της “λείας” στη Μέση Ανατολή, χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα για την “ανθρωπιστική καταστροφή” και προχωρούν σε κινήσεις για μια “θολή” και με αστερίσκους αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους».

Και τόνισε ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσει η Ελλάδα στην «αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους με σύνορα στα όρια του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ενός κράτους με εδαφική ενότητα, χωρίς στρατεύματα κατοχής και εποικισμούς».

Ο μύθος των «ήρεμων νερών»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε και τις εξελίξεις στη ΓΣ του ΟΗΕ, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας: «Εκεί κατέρρευσαν, για μια ακόμη φορά, οι μύθοι περί “ήρεμων νερών”, περί “ισχυρών συμμάχων” και πάει λέγοντας».

«Αντίστοιχα, κατέρρευσαν οι μύθοι και για τους διάφορους “ειρηνοποιούς” ιμπεριαλιστές –όπως έλεγαν στη χώρα μας για τον Τραμπ διάφοροι που το παίζουν αντισυστημικοί, τρομάρα τους- αφού είναι πλέον σαφές ότι το βέλος των εξελίξεων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, δείχνει προς την κατεύθυνση μιας πολύ σοβαρής κλιμάκωσης, με τη χώρα μας μπλεγμένη σε μεγάλους κινδύνους, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τις πλάτες των υπολοίπων», πρόσθεσε.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ ποτέ δε θα δεχτεί να μετρήσει «με τη μεζούρα των καπιταλιστικών κερδών και των κατευθύνσεων της ΕΕ, τις ανάγκες των ανθρώπων του μόχθου.

»Και θα αποκαλύπτουμε τα παραμύθια τους ότι “λεφτόδεντρα” για τις ανάγκες των εργατών, αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών, των συνταξιούχων δεν υπάρχουν, αλλά όταν πρόκειται για επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς, τότε “λεφτόδεντρα” φυτρώνουν από το πουθενά».

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ότι «η απάντηση του λαού και της νεολαίας σε όσους τους καλούν να βάζουν διαρκώς “κόφτες” στις ανάγκες και τις διεκδικήσεις τους, πρέπει να είναι μόνο μία: πιο μαζικά, πιο οργανωμένα, πιο επιθετικά στον αγώνα για τις ανάγκες μας, για τη ζωή που δικαιούμαστε στον 21ο αιώνα!»

Για τα Τέμπη

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στην τραγωδία των Τεμπών.

«Ο αγώνας που κρατά εδώ και 2,5 χρόνια για τη δικαίωση της μνήμης των 57 παιδιών μας που έχασαν τη ζωή τους στο έγκλημα των Τεμπών, αναδεικνύει τι ακριβώς έχουμε απέναντί μας.

»Ένα ολόκληρο σύστημα που πρώτα έκανε τον σιδηρόδρομο πεδίο επιχειρηματικής δράσης με σκοπό το κέρδος και σε βάρος της ασφάλειας και αφού οδήγησε στο έγκλημα, μετά έβαλε μπροστά όλους τους μηχανισμούς συγκάλυψης. Κράτος, εταιρείες, αστική δικαιοσύνη, μέσα ενημέρωσης, όλα τα γρανάζια δουλεύουν συγχρονισμένα για τον ίδιο σκοπό, για να μην αναδειχθούν οι πραγματικές ευθύνες και βέβαια για να μην αλλάξει τίποτα».

Η ευθύνες του ΚΚΕ

Για τον Δημήτρη Κουτσούμπα, «οι μεγάλοι αγώνες που έδωσαν ο λαός και η νεολαία τα τελευταία χρόνια με την καθοριστική συμβολή του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, υπογραμμίζουν τις ευθύνες που έχει το Κόμμα μας, ώστε, τα χρόνια που έρχονται, να συμβάλει για να γίνουν πιο αποφασιστικά βήματα στην πορεία ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, στην ισχυροποίηση της αντικαπιταλιστικής γραμμής μέσα σε αυτό».

Μίλησε για τη συγκρότηση «ενός πανελλαδικά ενιαίου κινήματος, με κοινές θέσεις και στόχους διεκδίκησης, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων ενάντια στα μονοπώλια και την εξουσία τους.

»Ενός κινήματος που δε θα υποταχθεί στη γραμμή “τα κεφάλια μέσα” και στη στήριξη των “εθνικών” στόχων του κεφαλαίου, στη “σταθερότητα” που ζητά ο Μητσοτάκης, για να περνάει την αντιλαϊκή πολιτική χωρίς εμπόδια».

«Το ΚΚΕ έχει συναίσθηση των ευθυνών του και τις αναλαμβάνει στο ακέραιο», είπε. «Γι’ αυτό και, βαδίζοντας προς το 22ο Συνέδριό μας, θέτουμε στο επίκεντρο της συζήτησης αυτά ακριβώς τα ζητήματα».

Επισήμανε ότι το ΚΚΕ «έμεινε εκεί, στην πλευρά της εργατικής τάξης, του λαού, όταν αρνήθηκε να συμμετέχει ή να δώσει στήριξη σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που στο όνομα της δήθεν “σωτηρίας του λαού από τα μνημόνια”, έφερε τελικά το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο».

«Την Τετάρτη, όλοι και όλες, στην μεγάλη απεργία και στα συλλαλητήρια! Το άλλο Σάββατο, όλοι και όλες, με τον Ριζοσπάστη και τις θέσεις της ΚΕ για το 22ο Συνέδριο στο χέρι!», ήταν το κάλεσμα του Δημήτρη Κουτσούμπα, με το οποίο έκλεισε την ομιλία του.