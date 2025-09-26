Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Η ώρα είναι λίγο μετά τις 19:00, ημέρα Πέμπτη, οι πύλες της «Κόκκινης Πολιτείας», που έχει στηθεί στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον για το Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή.

Με σύνθημα «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε το δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!», το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή έχει ήδη ανοίξει τις πύλες του από την Τετάρτη και κορυφώνεται το Σάββατο με την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

<br />

Από την Τετάρτη το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή υποδέχεται τον κόσμο στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον με δύο βασικά θέματα αυτό του 13ωρου και των κινδύνων του για τους εργαζόμενους, αλλά και το Παλαιστινιακό.

<br />

Το φεστιβάλ της ΚΝΕ φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Όποιος περάσει τις πύλες του φεστιβάλ θα δει τις παλαιστινιακές μαντήλες να κυριαρχούν στους επισκέπτες, αλλά θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με παλαιστίνιους και ισραηλινούς στη διεθνούπολη που κάθονται δίπλα δίπλα.

Ένα ομοίωμα του πώς μπορεί να μοιάζει ένα σπίτι στη Γάζα του πολέμου κόβει την ανάσα, ενώ στο χώρο του φεστιβάλ συγκεντρώνονται και σχολικά είδη για τα παιδιά της Παλαιστίνης, με την ελπίδα κάποια από αυτά να μπορέσουν να σταλούν και στην Γάζα.

<br />

Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» ακούγεται σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε γωνιά, από χιλιάδες νέους και νέες που επισκέπτονται την Κόκκινη Πολιτεία για να δώσουν το δικό τους μήνυμα απέναντι στις πολιτικές που τους πνίγουν τη ζωή.

Το 51ο φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή πιστό στο ραντεβού του, δίνει το σύνθημα ότι πολιτισμός και πολιτική είναι αλληλένδετα, αγώνας για μία καλύτερη ζωή και νεολαία δεν μπορούν να διαχωριστούν.

Η Μάγδα Φύσσα

Παρούσα στο φεστιβάλ και η Μάγδα Φύσσα, η «μάνα όλων μας» όπως την αποκαλούν, να στέλνει μήνυμα ενάντια στο φασισμό και να συνομιλεί με τον κόσμο, στο περίπτερο για τον Παύλο Φύσσα.

Κουτσούμπας: Πολιτισμός και πολιτική πάνε μαζί

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο in έστειλε μήνυμα ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είμαστε εδώ παρόντες με αγωνιστική διάθεση απευθυνόμενοι σε όλο το λαό και τη νεολαία, τονίζοντας ότι η πολιτική και ο πολιτισμός πάνε μαζί.

Δήλωσε τη διάθεση του ΚΚΕ να συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια σε όσα φέρνει το νομοσχέδιο για το 13ωρο και υπογράμμισε ότι πολεμάμε ενάντια στις δολοφονίες παιδιών στην Παλαιστίνη και τις άλλες γειτονιές του κόσμου. Και όπως πολεμάμε για αυτά πολεμάμε και για όλα αυτά που μας ενώνουν να τα παλέψουμε και να τα διεκδικήσουε όπως είπε, για μία νέα κοινωνία στο ύψος των ονείρων.

<br />

Όπως είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, το Φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν γερνάει ποτέ, γιατί είναι πάντα επίκαιρο και καινοτόμο και ανανεώνεται διαρκώς. Ένα πανηγύρι μία γιορτή της νεολαίας, που όπως είπε μέσα από τους προβληματισμούς και τις συζητήσεις που αναπτύσσονται στο χώρο του φεστιβάλ, μαζί με το τραγούδι και το χορό, δημιουργείται την εποχή της μεγάλης καταπίεσης και των αντιλαϊκών μέτρων μία πολιτεία που είναι στα όνειερα του και που το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχει σχέδιο να τη φτιάξει και καλεί τη νεολαία να παλέψει για αυτό.

Κωτσαντής: Μία μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

Ως ένα μήνυμα αισιοδοξίας στη νέα γενιά, ώστε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της να παλέψει για μία δίκαιη κοινωνία και για τα δικαιώματα που της κλέβουν περιέγραψε το Φεστιβάλ ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής, μιλώντας στο in.

Μίλησε για το 13ωρο και το Παλαιστινιακό που είναι τα κεντρικά θέματα του Φεστιβάλ ως δύο θέματα που επελέγησαν γιατί είναι στην καρδιά του προβληματισμού της νεολαίας.

﻿<br />

Υποσχέθηκε μαζική αντίσταση του λαού στο 13ωρο, τονίζοντας ότι οι νέοι καταλαβαίνουν πως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να αμοιβόμαστε καλύτερα και να απολαμβάνουμε ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, όχι να γυρνάμε στον εργασιακό μεσαίωνα.

Ενώ την ίδια στιγμή αναφερόμενος στο έγκλημα που συντελείται στη Γάζα τόνιζε ότι το φεστιβάλ είναι μία μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και μία απαίτηση στην κυβέρνηση να σταματήσει τη συνεργασία με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ και να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967.

Νταλάρας: Είμαι στο 51ο φεστιβάλ όπως ήμουν και στο 1ο

Ο Γιώργος Νταλάρας βρέθηκε επίσης στο φεστιβάλ της ΚΝΕ για να τραγουδήσει στο αφιέρωμα για τον Σταύρο Κουγιουμτζή και μίλησε στο in σημειώνοντας πως ο ίδιος που τραγουδά σήμερα στο 51ο φεστιβάλ της ΚΝΕ ήταν και στο 1ο.

Ένας θεσμός που αντέχει ακόμα, όπως τόνισε ο Γιώργος Νταλάρας, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως το ύφος και το χρώμα του ρεμπέτικου επηρεάζει ακόμα και σήμερα τους νέους. Σημείωσε δε την υποστήριξη του Δημήτρη Κουτσούμπα στο λαϊκό τραγούδι νιώθοντας ότι αυτό το τραγούδι δίνει ελπίδα στο λαό, ελπίδα, ανεβάζει το επίπεδο του με τα καλά τραγούδια.

﻿<br />

Μποφίλιου: Στη σωστή πλευρά της ιστορίας

Στο in αναφορικά με τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή μίλησε και η Νατάσα Μποφίλιου, χαρακτηρίζοντας την παρουσία της σε αυτό δεδομένη. Όπως είπε από τα 42 χρόνια ζωής της τα 38 είναι παρούσα στο φεστιβάλ και τα τελευταία χρόνια έχει την τεράστια τιμή να τραγουδά στο φεστιβάλ και όχι απλά να είναι το κορίτσι που φέρνουν οι γονείς του σε αυτό.

<br />

<br />

«Είμαι ανάμεσα σε συντρόφους», είπε η Μποφίλιου, η οποία νωρίτερα είχε πάρει μέρος και σε συζήτηση για την Παλαιστίνη. Μιλώντας για την παρουσία της εκεί είπε πως σήμαινε πως «είμαστε με το δίκιο των λαών, είμαστε με την Πλαιστίνη και είμαστε με την σωστή πλευρά της ιστορίας».

<br />

Το φεστιβάλ συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή και ολοκληρώνεται το Σάββατο, ανανεώνοντας το ραντεβού του για την επόμενη χρονια, καλώντας όλους να δώσουν το παρών.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να το δείτε εδώ.