newspaper
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:22

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Φωτογραφίες - βίντεο : Δημήτρης Μιχαλάκης
A
A
Vita.gr
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Spotlight

Η ώρα είναι λίγο μετά τις 19:00, ημέρα Πέμπτη, οι πύλες της «Κόκκινης Πολιτείας», που έχει στηθεί στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον για το Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή.

Με σύνθημα  «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε το δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!», το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή έχει ήδη ανοίξει τις πύλες του από την Τετάρτη και κορυφώνεται το Σάββατο με την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Από την Τετάρτη το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή υποδέχεται τον κόσμο στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον με δύο βασικά θέματα αυτό του 13ωρου και των κινδύνων του για τους εργαζόμενους, αλλά και το Παλαιστινιακό.

Το φεστιβάλ της ΚΝΕ φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Όποιος περάσει τις πύλες του φεστιβάλ θα δει τις παλαιστινιακές μαντήλες να κυριαρχούν στους επισκέπτες, αλλά θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με παλαιστίνιους και ισραηλινούς στη διεθνούπολη που κάθονται δίπλα δίπλα.

Ένα ομοίωμα του πώς μπορεί να μοιάζει ένα σπίτι στη Γάζα του πολέμου κόβει την ανάσα, ενώ στο χώρο του φεστιβάλ συγκεντρώνονται και σχολικά είδη για τα παιδιά της Παλαιστίνης, με την ελπίδα κάποια από αυτά να μπορέσουν να σταλούν και στην Γάζα.

Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» ακούγεται σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε γωνιά, από χιλιάδες νέους και νέες που επισκέπτονται την Κόκκινη Πολιτεία για να δώσουν το δικό τους μήνυμα απέναντι στις πολιτικές που τους πνίγουν τη ζωή.

Το 51ο φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή πιστό στο ραντεβού του, δίνει το σύνθημα ότι πολιτισμός και πολιτική είναι αλληλένδετα, αγώνας για μία καλύτερη ζωή και νεολαία δεν μπορούν να διαχωριστούν.

Η Μάγδα Φύσσα

Παρούσα στο φεστιβάλ και η Μάγδα Φύσσα, η «μάνα όλων μας» όπως την αποκαλούν, να στέλνει μήνυμα ενάντια στο φασισμό και να συνομιλεί με τον κόσμο, στο περίπτερο για τον Παύλο Φύσσα.

Κουτσούμπας: Πολιτισμός και πολιτική πάνε μαζί

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο in έστειλε μήνυμα ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είμαστε εδώ παρόντες με αγωνιστική διάθεση απευθυνόμενοι σε όλο το λαό και τη νεολαία, τονίζοντας ότι η πολιτική και ο πολιτισμός πάνε μαζί.

Δήλωσε τη διάθεση του ΚΚΕ να συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια σε όσα φέρνει το νομοσχέδιο για το 13ωρο και υπογράμμισε ότι πολεμάμε ενάντια στις δολοφονίες παιδιών στην Παλαιστίνη και τις άλλες γειτονιές του κόσμου. Και όπως πολεμάμε για αυτά πολεμάμε και για όλα αυτά που μας ενώνουν να τα παλέψουμε και να τα διεκδικήσουε όπως είπε, για μία νέα κοινωνία στο ύψος των ονείρων.

Όπως είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, το Φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν γερνάει ποτέ, γιατί είναι πάντα επίκαιρο και καινοτόμο και ανανεώνεται διαρκώς. Ένα πανηγύρι μία γιορτή της νεολαίας, που όπως είπε μέσα από τους προβληματισμούς και τις συζητήσεις που αναπτύσσονται στο χώρο του φεστιβάλ, μαζί με το τραγούδι και το χορό, δημιουργείται την εποχή της μεγάλης καταπίεσης και των αντιλαϊκών μέτρων μία πολιτεία που είναι στα όνειερα του και που το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχει σχέδιο να τη φτιάξει και καλεί τη νεολαία να παλέψει για αυτό.

Κωτσαντής: Μία μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

Ως ένα μήνυμα αισιοδοξίας στη νέα γενιά, ώστε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της να παλέψει για μία δίκαιη κοινωνία και για τα δικαιώματα που της κλέβουν περιέγραψε το Φεστιβάλ ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής, μιλώντας στο in.

Μίλησε για το 13ωρο και το Παλαιστινιακό που είναι τα κεντρικά θέματα του Φεστιβάλ ως δύο θέματα που επελέγησαν γιατί είναι στην καρδιά του προβληματισμού της νεολαίας.

Υποσχέθηκε μαζική αντίσταση του λαού στο 13ωρο, τονίζοντας ότι οι νέοι καταλαβαίνουν πως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να αμοιβόμαστε καλύτερα και να απολαμβάνουμε ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, όχι να γυρνάμε στον εργασιακό μεσαίωνα.

Ενώ την ίδια στιγμή αναφερόμενος στο έγκλημα που συντελείται στη Γάζα τόνιζε ότι το φεστιβάλ είναι μία μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και μία απαίτηση στην κυβέρνηση να σταματήσει τη συνεργασία με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ και να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967.

Νταλάρας: Είμαι στο 51ο φεστιβάλ όπως ήμουν και στο 1ο

Ο Γιώργος Νταλάρας βρέθηκε επίσης στο φεστιβάλ της ΚΝΕ για να τραγουδήσει στο αφιέρωμα για τον Σταύρο Κουγιουμτζή και μίλησε στο in σημειώνοντας πως ο ίδιος που τραγουδά σήμερα στο 51ο φεστιβάλ της ΚΝΕ ήταν και στο 1ο.

Ένας θεσμός που αντέχει ακόμα, όπως τόνισε ο Γιώργος Νταλάρας, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως το ύφος και το χρώμα του ρεμπέτικου επηρεάζει ακόμα και σήμερα τους νέους. Σημείωσε δε την υποστήριξη του Δημήτρη Κουτσούμπα στο λαϊκό τραγούδι νιώθοντας ότι αυτό το τραγούδι δίνει ελπίδα στο λαό, ελπίδα, ανεβάζει το επίπεδο του με τα καλά τραγούδια.

Μποφίλιου: Στη σωστή πλευρά της ιστορίας

Στο in αναφορικά με τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή μίλησε και η Νατάσα Μποφίλιου, χαρακτηρίζοντας την παρουσία της σε αυτό δεδομένη. Όπως είπε από τα 42 χρόνια ζωής της τα 38 είναι παρούσα στο φεστιβάλ και τα τελευταία χρόνια έχει την τεράστια τιμή να τραγουδά στο φεστιβάλ και όχι απλά να είναι το κορίτσι που φέρνουν οι γονείς του σε αυτό.

«Είμαι ανάμεσα σε συντρόφους», είπε η Μποφίλιου, η οποία νωρίτερα είχε πάρει μέρος και σε συζήτηση για την Παλαιστίνη. Μιλώντας για την παρουσία της εκεί είπε πως σήμαινε πως «είμαστε με το δίκιο των λαών, είμαστε με την Πλαιστίνη και είμαστε με την σωστή πλευρά της ιστορίας».

Το φεστιβάλ συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή και ολοκληρώνεται το Σάββατο, ανανεώνοντας το ραντεβού του για την επόμενη χρονια, καλώντας όλους να δώσουν το παρών.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να το δείτε εδώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου
Άλλα Αθλήματα 25.09.25

«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου

Ο Θανάσης Καπνίδης, ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στον αγώνα για ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο., άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (25/9).

Σύνταξη
Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή
Φιάσκο 24.09.25

Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή

Η υπόθεση που απασχόλησε όλο τον πλανήτη τον Ιούλιο και έγινε viral, δηλαδή το kiss cam σκάνδαλο στη συναυλία των Coldplay, αποδεικνύεται ένα μικρό φιάσκο. Κατά το ήμισυ τουλάχιστον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)
Μπάσκετ 26.09.25

Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)

Δείτε φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2005.

Σύνταξη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο 26.09.25

Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;

Ο πατέρας κάθεται στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή, στο Συμπόσιο «Η πατρική μορφή: σε κρίση ή σε μετάβαση;». Μιλάει στο in ο πρόεδρος της Ελληνικης Εταιρίας Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας Γ. Μανιαδάκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο