Το ταξίδι του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή έχει ήδη ξεκινήσει
Στις 24,25,26,27 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτση.
Το φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή έγινε πέρυσι 50 ετών και φέτος μπαίνει στη δεύτερη πεντηκονταετία του. Το ταξίδι του 51ου φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή έχει ήδη ξεκινήσει σε όλη τη χώρα με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται στις Αθήνα το τετραήμερο 24-27 Σεπτεμβρίου.
Το σύνθημα του φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή
Το 51ο φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή επιδιώκει να αποτελέσει κορυφαία πολιτική παρέμβαση στις κρίσιμες εξελίξεις που διανύει η χώρα και ο κόσμος, με σύνθημα «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε το δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!».
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΚΝΕ «το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και συζητήσεων περιλαμβάνει ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού της νέας γενιάς: το νέο αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης για 13 ώρες δουλειάς, τις εξελίξεις γύρω από την κλιμάκωση του πολέμου και την εμπλοκή της χώρας μας, την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και ζητήματα σε σχέση με τον αθλητισμό, την τέχνη, τον ελεύθερο χρόνο, όλα όσα αφορούν την καθημερινότητα αλλά και το μέλλον της νέας γενιάς».
Το τετραήμερο του φεστιβάλ θα κλείσει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, με την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα να έχει προγραμματιστεί για τις 20.30, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής.
Στο πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνονται συναυλίες με καλλιτέχνες της παραδοσιακής, λαϊκής, έντεχνης και ροκ σκηνής, πολιτικές συζητήσεις, ακόμα και χώρος αφιερωμένος στις Ένοπλες Δυνάμεις, τους φαντάρους και τους αξιωματικούς.
