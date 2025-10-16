Ν. Ανδρουλάκης: Η στάση του πρωθυπουργού υπονομεύει την συνοχή και την ισχύ της χώρας

Απαντήσεις σε τέσσερα ερωτήματα ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη δευτερολογία του στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή.

«Οι πολίτες θέλουν ένα όραμα, θέλουν εμπιστοσύνη», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Αφού σχολίασε την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι τη μεγαλύτερη επιτυχία στην εξωτερική πολιτική από το 1974 την πέτυχε η ΝΔ κι ήταν η είσοδος, το 1979, στην ΕΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πως ξεχνά την χρεοκοπία της χώρας από τη ΝΔ, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη για δημιουργία τοξικότητας.

Το εγχειρίδιο του διχασμού

«Το manual του διχασμού και της τοξικότητας που χρησιμοποιούσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Τσίπρας και ο Καμμένος, αντί να τα πετάξει από το παράθυρο ο φιλελεύθερος κ. Μητσοτάκης, το χρησιμοποιεί κάθε τρεις και λίγο», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, και υπογράμμισε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Όταν άλλα λέει το ΥΠΕΞ, άλλα το υπουργείο ‘Άμυνας και άλλα κάνει το Μαξίμου, τότε κάνεις ανασχηματισμό και δεν ανέχεσαι μια κατάσταση που κάνει κακό στην χώρα».

Εγκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί δεν έδωσε καμία απάντηση σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου που αμφισβητεί η Τουρκία, ενώ ζήτησε να δοθούν εξηγήσεις σχετικά με το τι συζητείται για τις γκρίζες ζώνες, με αφορμή αναφορά του πρωθυπουργού, για να συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE, που αφορά τον αμυντικό σχεδιασμό της ΕΕ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε να δοθούν απαντήσεις για το τί γίνεται με τα περιουσιακά στοιχεία της Μονής Σινά, ενώ σχετικά με την επόμενη ημέρα στη Παλαιστίνη επέκρινε έντονα τον πρωθυπουργό γιατί δεν αποδοκιμάζει τα κυβερνητικά στελέχη που αμφισβήτησαν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη.

Η Ελλάδα έχει εκτεθεί με ευθύνη της κυβέρνησης

Ο κ. Ανδρουλάκης συμπλήρωσε ότι η στάση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη υπονομεύει την συνοχή και την ισχύ της χώρας με συνέπεια να αδυνατίζει την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εξωτερική πολιτική».

Οι πολίτες, είπε, «θέλουν ένα όραμα, θέλουν εμπιστοσύνη» και μίλησε για μια Ελλάδα που έχει εκτεθεί με ευθύνη της κυβέρνησης.

Τέλος, υποστήριξε ότι η υπεροχή κι αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ αποτελεί εγγύηση για μια ισχυρή Ελλάδα.