Στα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την επίσκεψή του στο 16ο Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων στο Καρυδοχώρι Σερρών.

Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Κωνσταντίνο Νικολαϊδη, ο κ. Κουτσούμπας περιηγήθηκε στους πάγκους των παραγωγών, ενώ γεύτηκε και αγόρασε τοπικά προϊόντα που εκθέτουν και πωλούν οι παραγωγοί από τα τέσσερα χωριά της κοιλάδας.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Νικολαϊδης καλωσόρισε θερμά την αντιπροσωπεία του ΚΚΕ και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Φεστιβάλ που, όπως είπε, «αποτελεί γιορτή αφιερωμένη στους παραγωγούς, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, που με κόπο και μεράκι κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο».

Στη συνέχεια μίλησε για τους κτηνοτρόφους, τους οποίους η φετινή χρονιά βρίσκει να δίνουν τη δική τους δύσκολη μάχη απέναντι στην ευλογιά. Όπως ανέφερε, «παρά τις δυσκολίες, η περιοχή μας συνεχίζει να παράγει, να δημιουργεί και να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας αγνότητας και παράδοσης. Κόντρα στον άνεμο οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι, άνθρωποι της γης και του μόχθου, συνεχίζουμε να πορευόμαστε με ελπίδα και αξιοπρέπεια. Το Φεστιβάλ αυτό είναι μία γιορτή της τοπικής παραγωγής αλλά και ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ενότητας. Η ακριτική περιοχή μας χρειάζεται και αξίζει τη στήριξη και την ενίσχυση της πολιτείας ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να δημιουργεί και να ονειρεύεται».

Από την πλευρά του, ο μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα στον κ. Κουτσούμπα, αναγνώρισε ότι το ΚΚΕ αναδεικνύει τα προβλήματα του τόπου και κάλεσε τον γγ της ΚΕ του κόμματος «να προωθήσει στη Βουλή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους ζωής για τους ίδιους και τα παιδιά τους».

«Είμαστε εδώ όρθιοι για να παλέψουμε»

Ο κ. Κουτσούμπας, παίρνοντας τον λόγο, τόνισε πως «βρισκόμαστε εδώ, στο Καρυδοχώρι Σερρών, στο 16ο Φεστιβάλ παράδοσης, πολιτισμού, τοπικών προϊόντων που δίνει το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στον νομό Σερρών, όχι μόνο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ότι είμαστε εδώ παρόντες, όρθιοι, αισιόδοξοι, αν και δυσαρεστημένοι με την πολιτική των εκάστοτε κυβερνώντων και της πολιτείας, αλλά είμαστε εδώ όρθιοι για να παλέψουμε, για να μείνουμε στον τόπο μας, να τον αναπτύξουμε και να δώσουμε στις νεότερες γενιές την πείρα αυτής της πάλης στο χωράφι, στη στάνη, στο χωριό και στην πόλη».

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου και τους παρευρισκόμενους, σημείωσε ότι «Είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε και το αίτημά σας στη Βουλή, σε όλους εκείνους, που παρότι ξέρουν τα προβλήματα εντούτοις ακολουθούν διαφορετικές πολιτικές, αντίθετες λύσεις από τα πραγματικά συμφέροντα αυτού εδώ του τόπου. Γιατί ιδιαίτερα οι ακρίτες μας, οι ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας, χρειάζονται σήμερα ενίσχυση, για να μείνει ο γεωργός και ο παραγωγός στο χωράφι του, ο κτηνοτρόφος στον τόπο του. Κι ο εργαζόμενος άνθρωπος που δουλεύει εδώ, θέλει να κάνει την οικογένειά του, να μεγαλώσει τα παιδιά του αλλά δεν πρέπει να πληρώνει αυτό το τεράστιο κόστος παραγωγής για τα προϊόντα του. Σημαίνει ότι πρέπει να αποζημιώνεται για τις ζωονόσους, τις φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν ανά διαστήματα, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται μέχρι σήμερα από την πολιτεία. Άρα, σήμερα χρειάζεται ενίσχυση για την παραγωγή. Χρειάζεται ενίσχυση η υγεία, με ύπαρξη κέντρων υγείας, πλήρως στελεχωμένων, χρειάζονται σχολεία για τη μόρφωση των παιδιών μας, χρειάζονται πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες, για να μπορεί να μείνει ο νέος και η νέα εδώ, να μορφωθεί, να κάνει οικογένεια, να μεγαλώσει τα παιδιά του».

«Όχι» Κουτσούμπα στο λουκέτο στα ΕΛΤΑ

Επισήμανε ακόμη πως «αυτή την υπόσχεση δίνουμε, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Όχι για να διώχνουμε και να βάζουμε λουκέτο στα ΕΛΤΑ και να τα ιδιωτικοποιούμε, αλλά να εξασφαλίζουμε κρατική χρηματοδότηση, προσωπικό, υποδομές. Όχι να πληρώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τα διάφορα λαμόγια με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ απ’ τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ, της ΕΕ και να μπαίνουν στα θησαυροφυλάκια, στις τσέπες των εχόντων και κατεχόντων, αυτών που δεν ξέρουν τι έχουν. Αλλά ο Έλληνας αγρότης, ο κτηνοτρόφος, εδώ από το Καρυδοχώρι, από τον νομό Σερρών, να μπορεί να διεκδικήσει και να έχει αυτές τις απολαβές για να μένει στον τόπο του».

Τέλος, ανέφερε πως «αυτά, λοιπόν, τα προβλήματα, μαζί με άλλα που μας ταλανίζουν, πρέπει όλοι μαζί, ένας-ένας και συλλογικά, ενωμένοι, χέρι-χέρι σαν λαός να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί την ίδια ώρα έχουμε τα εξοπλιστικά προγράμματα, πληρώνουμε δισεκατομμύρια, δυστυχώς όχι για την άμυνα της πατρίδας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όλων αυτών που θέλουν να μας έχουν στο χέρι και συνεχώς να πληρώνουμε. Αυτά πρέπει να δοθούν εδώ, στους εργαζόμενους ανθρώπους, στους οικογενειάρχες, σε αυτούς που παλεύουν για τη ζωή, για τη χώρα, για την πατρίδα. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχηθώ καλά να περάσουμε σήμερα σε αυτήν την όμορφη γιορτή, σε αυτό το υπέροχο Φεστιβάλ, αγοράζοντας και διαδίδοντας τα τοπικά προϊόντα σε όλη τη χώρα».

Ο κ. Κουτσούμπας συνοδευόταν από το μέλος του ΠΓ της ΚΕ Θεανώ Καπέτη, το μέλος της ΚΕ Δημήτρη Παπατολίδη και τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης με το ΚΚΕ Γιάννη Δελή.