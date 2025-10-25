Συνάντηση με τον δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων νήσων, Στέφανο Πουλημένο, πραγματοποίησε σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί.

Ο δήμαρχος καλωσόρισε τον Δημήτρη Κουτσούμπα στο νησί και στο παλιό δημαρχείο, ένα ιστορικό κτίριο που αποτέλεσε την έδρα του δήμου Κέρκυρας για 106 χρόνια. Σημείωσε, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ότι «η Κέρκυρα δέχεται περίπου 4 εκατομμύρια επισκέπτες και αναφέρθηκε στα προβλήματα που ανακύπτουν από αυτό το μέγεθος της τουριστικής επισκεψιμότητας, όπως η διαχείριση νερού και απορριμμάτων, η κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων».

Τόνισε, επίσης, ότι και «στην Κέρκυρα υπάρχει η ‘μονοκαλλιέργεια’ του τουρισμού και ταυτόχρονα εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα που ήταν ακμαίος μέχρι περίπου τη δεκαετία του ‘60». Αναφέρθηκε στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων σημειώνοντας ότι «έχει επηρεάσει τη μόνιμη κατοικία, τόσο για Κερκυραίους όσο και για εκπαιδευτικούς και φοιτητές από άλλες πόλεις που αναζητούν στέγη».

Ακόμα, επισήμανε ότι «οι πόροι που δίνονται στην τοπική διοίκηση είναι ισχνοί για το μέγεθος της επισκεψιμότητας και τις ανάγκες διαχείρισης και ότι ο δήμος πιέζει να αντλήσει πόρους, φέρνοντας ως παράδειγμα το τέλος κρουαζιέρας -μερίδιο από το οποίο έλαβε φέτος- και σημείωσε ότι ο δήμος ζητάει μερίδιο και από το τέλος διανυκτέρευσης που πηγαίνει στο κράτος». Τέλος, ανέφερε ότι «ο δήμος φροντίζει να είναι το κομμάτι του νησιού όπου βρίσκεται το μνημείο (σ.σ στο Λαζαρέτο) καθαρό και ότι θα παραβρεθεί στην αυριανή εκδήλωση».

Η υπόσχεση του ΚΚΕ για το Λαζαρέτο

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ από την πλευρά του ευχαρίστησε για την υποδοχή της αντιπροσωπείας του κόμματος στο παλιό δημαρχείο το οποίο, όπως είπε, «αποτελεί πραγματικό μουσείο». Αναφέρθηκε στην εκδήλωση που διοργανώνει αύριο, Κυριακή, η ΚΕ του κόμματος στο Λαζαρέτο, το οποίο αποτελεί «ένα εμβληματικό σημείο της Ιστορίας του ΚΚΕ, του λαϊκού κινήματος».

Τόνισε ότι το μνημείο «είναι μια υπόσχεση που έχει δοθεί από το ΚΚΕ» και ευχαρίστησε τον δήμαρχο για τη βοήθεια. Ανάφερε ότι στη συνέχεια «θα πρέπει να γίνουν επιπλέον ενέργειες για την ασφαλή πρόσβαση στο Λαζαρέτο -για την προβλήτα κ.λπ.»- και ότι «η Περιφέρεια δηλώνει έτοιμη να χρηματοδοτήσει τέτοιο έργο». Υπογράμμισε, δε, την ανάγκη «τέτοιοι τόποι, όπως το Λαζαρέτο να είναι προσβάσιμοι, όχι μόνο μια φορά το χρόνο σε επετειακές εκδηλώσεις, καθώς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πανεπιστήμια, σχολεία κ.λπ. για γνωριμία με την ιστορία του τόπου».

Ο κ. Κουτσούμπας επισήμανε, ακόμη, ότι οι δήμοι «έχουν αναλάβει μεγάλες αρμοδιότητες ενώ από το κράτος υπάρχει υποχρηματοδότηση». Τόνισε ότι το ΚΚΕ «παλεύει για την αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους δήμους και βέβαια για να μην αυξάνονται τα τέλη που επιβαρύνουν το λαϊκό εισόδημα». Ανέφερε ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα, όπου λειτουργεί ο νόμος του κέρδους».

Υπογράμμισε ότι «το πρόβλημα της λαϊκής στέγης είναι γενικότερο ζήτημα στο οποίο πάλι λειτουργεί ο νόμος του κέρδους, ότι η κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας επέδρασε αρνητικά στο να υπάρχει λαϊκή στέγη και γι’ αυτό το ΚΚΕ επιμένει ότι χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί».

Ο δήμαρχος προσέφερε στον κ. Κουτσούμπα μια έκδοση της Δημοτικής πινακοθήκης Κέρκυρας, με τίτλο «Στην Ηχώ του Αγώνα», που περιλαμβάνει έργα που βρίσκονται στην Δημοτική Πινακοθήκη για τον Αγώνα του ‘21. Ακόμα, του προσέφερε το αρχαίο έμβλημα της πόλης, την Απήδαλο Ναυ, δηλαδή το πλοίο χωρίς πηδάλιο, που συμβολίζει τη ναυτοσύνη των Κερκυραίων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, επίσης, η Λουίζα Ράζου μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Γιάννης Μπορμπότης, γραμματέας της τομεακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΚΚΕ.

Επίσκεψη Κουτσούμπα στο Μουσείο Σολωμού

Στην συνέχεια ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ επισκέφθηκε το Μουσείο Σολωμού της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Εταιρείας, Περικλή Παγκράτη.

Ο κ. Παγκράτης υποδέχτηκε και καλωσόρισε τον Δημήτρη Κουτσούμπα και αναφέρθηκε στην Ιστορία του Μουσείου. Ανέφερε μάλιστα ένα συγκινητικό περιστατικό σχετικό με την ανοικοδόμηση του μουσείου, ότι πέρα από τους ιδίους πόρους της εταιρίας διενεργήθηκε και έρανος και από τους πρώτους που συνεισέφεραν στον έρανο ήταν οι πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές της Κέρκυρας.

Επίσης, ευχαρίστησε τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συνδρομή του στην πραγματοποίηση της συναυλίας που διοργάνωσε η Εταιρεία Κερκυραϊκών σπουδών στον φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός» για τον Θεοτόκη, καθώς και για την τιμητική πρόσκληση στην εκδήλωση που είχε διοργανώσει το ΚΚΕ για τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Ακόμα, προσέφερε στον Δ. Κουτσούμπα μέρος των εκδόσεων της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τον ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και δήλωσε ότι «είναι τιμή για την αντιπροσωπεία του κόμματος η παρουσία στο μουσείο». Ακόμα σημείωσε ότι «το ΚΚΕ θα συμβάλλει ώστε να γίνει πράξη η επιθυμία του Γ. Μαρκόπουλου να επαναληφθεί η συναυλία στο χώρο του μουσείου». Ακολούθησε ξενάγηση του κ. Κουτσούμπα στους χώρους του μουσείου, όπου έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών:

«Θερμά συγχαρητήρια! Η εθνική ελευθερία του Ύμνου. Η ηθική ελευθερία των Πολιορκημένων. Η πνευματική ελευθερία του ‘Διαλόγου’. Τα 3 δίκαια και μεγάλα αιτήματα του λαού μας στα οποία ο Διονύσιος Σολωμός υπήρξε οδηγός, αναδεικνύονται εξαιρετικά σε τούτο εδώ το Σπίτι, το Μουσείο πλέον του Δ. Σολωμού.

Σε μια εποχή κατά την οποία ζητούμενο είναι η κοινωνική ελευθερία, στην οποία επίσης ο Δ. Σολωμός υπήρξε οδηγός, είναι χρέος μας να αναδείξουμε αυτή την σπουδαία κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Μόνο έτσι θα πάμε συνολικά μπροστά!

Πολλές ευχές σε όλους και όλες, όσους και όσες, συμβάλλουν σ’ αυτήν την υπόθεση, τους ανθρώπους του Μουσείου, το ΔΣ του, τον Πρόεδρό του. Δύναμη και υγεία, δημιουργικότητα.

Με εκτίμηση Δ. Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, 25-10-2025».

Η επίσκεψη του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ στην Κέρκυρα θα συνεχιστεί έως και τη Δευτέρα 27 Οκτώβρη. Αύριο, Κυριακή 26 Οκτώβρη, ο Δ. Κουτσούμπας θα μεταβεί στο Λαζαρέτο, όπου θα μιλήσει στην εκδήλωση με τίτλο «Εδώ καταλαβαίνεις πώς μετριέται το μπόι μας στην Ιστορία» που διοργανώνει η Κεντρική Επιτροπή προς τιμήν των εκτελεσμένων στο Λαζαρέτο και θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου της ΚΕ. Η αναχώρηση για το νησί θα γίνει 10:30 από το λιμάνι της Κέρκυρας.