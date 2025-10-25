newspaper
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κουτσούμπας από Κέρκυρα: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης
Πολιτική Γραμματεία 25 Οκτωβρίου 2025 | 16:00

Κουτσούμπας από Κέρκυρα: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ακόμη ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Spotlight

Συνάντηση με τον δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων νήσων, Στέφανο Πουλημένο, πραγματοποίησε σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί.

Ο δήμαρχος καλωσόρισε τον Δημήτρη Κουτσούμπα στο νησί και στο παλιό δημαρχείο, ένα ιστορικό κτίριο που αποτέλεσε την έδρα του δήμου Κέρκυρας για 106 χρόνια. Σημείωσε, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ότι «η Κέρκυρα δέχεται περίπου 4 εκατομμύρια επισκέπτες και αναφέρθηκε στα προβλήματα που ανακύπτουν από αυτό το μέγεθος της τουριστικής επισκεψιμότητας, όπως η διαχείριση νερού και απορριμμάτων, η κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων».

Τόνισε, επίσης, ότι και «στην Κέρκυρα υπάρχει η ‘μονοκαλλιέργεια’ του τουρισμού και ταυτόχρονα εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα που ήταν ακμαίος μέχρι περίπου τη δεκαετία του ‘60». Αναφέρθηκε στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων σημειώνοντας ότι «έχει επηρεάσει τη μόνιμη κατοικία, τόσο για Κερκυραίους όσο και για εκπαιδευτικούς και φοιτητές από άλλες πόλεις που αναζητούν στέγη».

Ακόμα, επισήμανε ότι «οι πόροι που δίνονται στην τοπική διοίκηση είναι ισχνοί για το μέγεθος της επισκεψιμότητας και τις ανάγκες διαχείρισης και ότι ο δήμος πιέζει να αντλήσει πόρους, φέρνοντας ως παράδειγμα το τέλος κρουαζιέρας -μερίδιο από το οποίο έλαβε φέτος- και σημείωσε ότι ο δήμος ζητάει μερίδιο και από το τέλος διανυκτέρευσης που πηγαίνει στο κράτος». Τέλος, ανέφερε ότι «ο δήμος φροντίζει να είναι το κομμάτι του νησιού όπου βρίσκεται το μνημείο (σ.σ στο Λαζαρέτο) καθαρό και ότι θα παραβρεθεί στην αυριανή εκδήλωση».

Η υπόσχεση του ΚΚΕ για το Λαζαρέτο

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ από την πλευρά του ευχαρίστησε για την υποδοχή της αντιπροσωπείας του κόμματος στο παλιό δημαρχείο το οποίο, όπως είπε, «αποτελεί πραγματικό μουσείο». Αναφέρθηκε στην εκδήλωση που διοργανώνει αύριο, Κυριακή, η ΚΕ του κόμματος στο Λαζαρέτο, το οποίο αποτελεί «ένα εμβληματικό σημείο της Ιστορίας του ΚΚΕ, του λαϊκού κινήματος».

Τόνισε ότι το μνημείο «είναι μια υπόσχεση που έχει δοθεί από το ΚΚΕ» και ευχαρίστησε τον δήμαρχο για τη βοήθεια. Ανάφερε ότι στη συνέχεια «θα πρέπει να γίνουν επιπλέον ενέργειες για την ασφαλή πρόσβαση στο Λαζαρέτο -για την προβλήτα κ.λπ.»- και ότι «η Περιφέρεια δηλώνει έτοιμη να χρηματοδοτήσει τέτοιο έργο». Υπογράμμισε, δε, την ανάγκη «τέτοιοι τόποι, όπως το Λαζαρέτο να είναι προσβάσιμοι, όχι μόνο μια φορά το χρόνο σε επετειακές εκδηλώσεις, καθώς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πανεπιστήμια, σχολεία κ.λπ. για γνωριμία με την ιστορία του τόπου».

Ο κ. Κουτσούμπας επισήμανε, ακόμη, ότι οι δήμοι «έχουν αναλάβει μεγάλες αρμοδιότητες ενώ από το κράτος υπάρχει υποχρηματοδότηση». Τόνισε ότι το ΚΚΕ «παλεύει για την αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους δήμους και βέβαια για να μην αυξάνονται τα τέλη που επιβαρύνουν το λαϊκό εισόδημα». Ανέφερε ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα, όπου λειτουργεί ο νόμος του κέρδους».

Υπογράμμισε ότι «το πρόβλημα της λαϊκής στέγης είναι γενικότερο ζήτημα στο οποίο πάλι λειτουργεί ο νόμος του κέρδους, ότι η κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας επέδρασε αρνητικά στο να υπάρχει λαϊκή στέγη και γι’ αυτό το ΚΚΕ επιμένει ότι χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί».

Ο δήμαρχος προσέφερε στον κ. Κουτσούμπα μια έκδοση της Δημοτικής πινακοθήκης Κέρκυρας, με τίτλο «Στην Ηχώ του Αγώνα», που περιλαμβάνει έργα που βρίσκονται στην Δημοτική Πινακοθήκη για τον Αγώνα του ‘21. Ακόμα, του προσέφερε το αρχαίο έμβλημα της πόλης, την Απήδαλο Ναυ, δηλαδή το πλοίο χωρίς πηδάλιο, που συμβολίζει τη ναυτοσύνη των Κερκυραίων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, επίσης, η Λουίζα Ράζου μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Γιάννης Μπορμπότης, γραμματέας της τομεακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΚΚΕ.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα

Επίσκεψη Κουτσούμπα στο Μουσείο Σολωμού

Στην συνέχεια ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ επισκέφθηκε το Μουσείο Σολωμού της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Εταιρείας, Περικλή Παγκράτη.

Ο κ. Παγκράτης υποδέχτηκε και καλωσόρισε τον Δημήτρη Κουτσούμπα και αναφέρθηκε στην Ιστορία του Μουσείου. Ανέφερε μάλιστα ένα συγκινητικό περιστατικό σχετικό με την ανοικοδόμηση του μουσείου, ότι πέρα από τους ιδίους πόρους της εταιρίας διενεργήθηκε και έρανος και από τους πρώτους που συνεισέφεραν στον έρανο ήταν οι πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές της Κέρκυρας.

Επίσης, ευχαρίστησε τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συνδρομή του στην πραγματοποίηση της συναυλίας που διοργάνωσε η Εταιρεία Κερκυραϊκών σπουδών στον φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός» για τον Θεοτόκη, καθώς και για την τιμητική πρόσκληση στην εκδήλωση που είχε διοργανώσει το ΚΚΕ για τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Ακόμα, προσέφερε στον Δ. Κουτσούμπα μέρος των εκδόσεων της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τον ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και δήλωσε ότι «είναι τιμή για την αντιπροσωπεία του κόμματος η παρουσία στο μουσείο». Ακόμα σημείωσε ότι «το ΚΚΕ θα συμβάλλει ώστε να γίνει πράξη η επιθυμία του Γ. Μαρκόπουλου να επαναληφθεί η συναυλία στο χώρο του μουσείου». Ακολούθησε ξενάγηση του κ. Κουτσούμπα στους χώρους του μουσείου, όπου έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών:

«Θερμά συγχαρητήρια! Η εθνική ελευθερία του Ύμνου. Η ηθική ελευθερία των Πολιορκημένων. Η πνευματική ελευθερία του ‘Διαλόγου’. Τα 3 δίκαια και μεγάλα αιτήματα του λαού μας στα οποία ο Διονύσιος Σολωμός υπήρξε οδηγός, αναδεικνύονται εξαιρετικά σε τούτο εδώ το Σπίτι, το Μουσείο πλέον του Δ. Σολωμού.

Σε μια εποχή κατά την οποία ζητούμενο είναι η κοινωνική ελευθερία, στην οποία επίσης ο Δ. Σολωμός υπήρξε οδηγός, είναι χρέος μας να αναδείξουμε αυτή την σπουδαία κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Μόνο έτσι θα πάμε συνολικά μπροστά!

Πολλές ευχές σε όλους και όλες, όσους και όσες, συμβάλλουν σ’ αυτήν την υπόθεση, τους ανθρώπους του Μουσείου, το ΔΣ του, τον Πρόεδρό του. Δύναμη και υγεία, δημιουργικότητα.

Με εκτίμηση Δ. Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, 25-10-2025».

Η επίσκεψη του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ στην Κέρκυρα θα συνεχιστεί έως και τη Δευτέρα 27 Οκτώβρη. Αύριο, Κυριακή 26 Οκτώβρη, ο Δ. Κουτσούμπας θα μεταβεί στο Λαζαρέτο, όπου θα μιλήσει στην εκδήλωση με τίτλο «Εδώ καταλαβαίνεις πώς μετριέται το μπόι μας στην Ιστορία» που διοργανώνει η Κεντρική Επιτροπή προς τιμήν των εκτελεσμένων στο Λαζαρέτο και θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου της ΚΕ. Η αναχώρηση για το νησί θα γίνει 10:30 από το λιμάνι της Κέρκυρας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

World
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ερώτηση στη Βουλή 25.10.25

ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Παύλος Γερουλάνος και Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του
ΚΚΕ 25.10.25

Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του

«Η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι θέλοντας να διχάσει, να αποπροσανατολίσει και να απευθυνθεί και σε κάποια ακροατήρια», επισήμανε το στέλεχος του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, για την αντιπαράθεση σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία

«Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής», επισημαίνει το ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού

Σύνταξη
Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 25.10.25

Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Βολές του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια κατά της «μικροπολιτικής» σε σχέση με τη συζήτηση γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η αναφορά στην ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου
Σφοδρά πυρά 25.10.25

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει για την κυβέρνηση πως «ήταν και είναι τέτοια η εξοικείωσή τους με τις λογικές και τις πρακτικές του υπόκοσμου, που κάποιος εύκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τους μοιάζουν»

Σύνταξη
Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι
Απάντηση σε Κουρέτα 25.10.25

Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι

Για τον λόγο που η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τον εμβολιασμό για την ευλογιά των προβάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης - Τι απάντησε για την πρόταση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες
Βουλή 24.10.25

Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες

«Η εντολή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν να χτυπηθούν με χημικά και δακρυγόνα άνθρωποι που διαμαρτύρονταν», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά
Σκάνδαλο 24.10.25

Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά

«Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει από τα πρωθυπουργικά χείλη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας - Να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»
Δέκα βουλευτές 24.10.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν ότι «η απρόκλητη βία, η ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης δεν μπορεί να είναι η απάντηση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας κατέθεσε επιστολή του ΕΟΦ που αναφέρει ότι κανένα εμβόλιο δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
«Σημείο καμπής» 25.10.25

Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι αυτός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη
Ισόβια κάθειρξη 25.10.25

Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη

Η 27χρονη που σκότωσε τη Λολά είναι η πρώτη γυναίκα στη Γαλλία που καταδικάστηκε σε ισόβια. Παρά τους ισχυρισμούς ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, οι ψυχίατροι διαπίστωσαν ότι ενεργούσε λογικά.

Σύνταξη
Μεσοπέλαγα «κόλλησε» το πλοίο «Κεφαλονιά» – Ταλαιπωρία για 303 επιβάτες – Tι καταγγέλλουν στο in
Πλάνα μέσα από το πλοίο 25.10.25

Μεσοπέλαγα «κόλλησε» το πλοίο «Κεφαλονιά» – Ταλαιπωρία για 303 επιβάτες – Tι καταγγέλλουν στο in

Mηχανική βλάβη παρουσίασε το πλοίο «Kεφαλονιά» κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Κυλλήνη για Πόρο Κεφαλληνίας. Για ελλιπή ενημέρωση και ταλαιπωρία μιλά στο in επιβάτης

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»
Καταγγελία 25.10.25

Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»

Η Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ (Intersex Greece) απαντάει σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που φιλοξένησε ανάρτηση στην οποία «φυσικές ποικιλομορφίες των χαρακτηριστικών φύλου παρουσιάζονται ως ανωμαλίες»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός
Πόλο 25.10.25

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Άλιμος – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική του Champions League Γυναικών.

Σύνταξη
Super League 2: Κόλλησαν στο μηδέν Ηρακλής και Νίκη Βόλου στο ντέρμπι του βορρά
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Super League 2: Κόλλησαν στο μηδέν Ηρακλής και Νίκη Βόλου στο ντέρμπι του βορρά

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι του Βορείου Ομίλου της Super League 2 ανάμεσα σε Ηρακλή και Νίκη Βόλου (0-0) . Με δέκα παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 30′ – Επιστροφή στις νίκες για Αστέρα Β’.

Σύνταξη
Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα
Καταραμένος θρίαμβος 25.10.25

Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα

Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά έργα στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα διαχρονικό αριστούργημα. Ωστόσο, η δημιουργία του Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν κόστισε τη ζωή στον Φράνσις Φορντ Κόπολα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ερώτηση στη Βουλή 25.10.25

ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Παύλος Γερουλάνος και Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Νιουκάστλ – Φούλαμ

LIVE: Νιουκάστλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Φούλαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Τσέλσι – Σάντερλαντ

LIVE: Τσέλσι – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Φούλαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 8η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.

Σύνταξη
LIVE: Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 25.10.25

LIVE: Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου για την 8η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον πολιούχο της: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο
Και λαμπρότητα 25.10.25

Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον πολιούχο της: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο

Πλήθος πιστών έδωσε το παρών κατά τη λιτάνευση σε κεντρικές οδούς στη Θεσσαλονίκη, ενώ αγήματα των ενόπλων δυνάμεων ήταν στην «κεφαλή» της πομπής

Σύνταξη
Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη
Διεθνής Οικονομία 25.10.25

Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη

Στασιμότητα παρατηρείται στον εργασιακό κλάδο, καθώς οι μειωμένες απολύσεις, αλλά και οι ελάχιστες προσλήψεις, βάζουν «στοπ» στην επαγγελματική εξέλιξη των εταιρειών αλλά και των εργαζομένων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του
ΚΚΕ 25.10.25

Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του

«Η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι θέλοντας να διχάσει, να αποπροσανατολίσει και να απευθυνθεί και σε κάποια ακροατήρια», επισήμανε το στέλεχος του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, για την αντιπαράθεση σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία

«Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής», επισημαίνει το ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού

Σύνταξη
Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 25.10.25

Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Βολές του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια κατά της «μικροπολιτικής» σε σχέση με τη συζήτηση γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η αναφορά στην ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου
Σφοδρά πυρά 25.10.25

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει για την κυβέρνηση πως «ήταν και είναι τέτοια η εξοικείωσή τους με τις λογικές και τις πρακτικές του υπόκοσμου, που κάποιος εύκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τους μοιάζουν»

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο