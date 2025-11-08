newspaper
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Mε την κατάθεση του Μάκη Βορίδη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ολοκληρώθηκε ο κύκλος των υπουργών που διατέλεσαν υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και οι οποίοι εμπλέκονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γίναμε σοφότεροι απ’ όσα κατέθεσαν οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης; Η απάντηση είναι όχι, καθώς οι εμπλεκόμενοι δεν διαφοροποιήθηκαν από το αφήγημα που είχαν υιοθετήσει από την πρώτη στιγμή. Δηλώνουν αθώοι και χωρίς καμία ποινική ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη να τους βαραίνει.

Εξ αρχής ήταν γνωστό πως η εξεταστική επιτροπή δεν θα έβγαζε πουθενά. Κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί, τα κόμματα θα βγάλουν τα δικά τους ξεχωριστά πορίσματα και η παράσταση θα λάβει τέλος. Αυτό είναι το κακό με τις εξεταστικές της Βουλής, όπως γίνονται, το είχε παραδεχθεί δημόσια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντίστοιχη των Τεμπών. Παρ΄όλα αυτά επέλεξε τη συγκεκριμένη λύση και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι σοβαρές καταγγελίες Γεωργαντά

Το γεγονός ότι ο κ. Γεωργαντάς, ο οποίος διατέλεσε υπουργός μεταξύ των θητειών των κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη, στην κατάθεσή του ανέδειξε τα σοβαρά οργανωτικά προβλήματα που είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και την απόλυτη εξάρτησή του από τον τεχνικό σύμβουλο (την εταιρεία Neuropublic), δείχνουν σίγουρα τις ευθύνες που είχαν οι ηγεσίες πριν, αλλά και μετά. «Η πολιτική μου στόχευση ήταν να θέσω τον Οργανισμό υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο, ώστε να λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία», δήλωσε στην εξεταστική.

Πέραν αυτού ισχυροποίησε και πάλι τη σχετική εγκύκλιο που αφορούσε στους δικαιούχους των επιδοτήσεων -αυτή την καταραμένη εγκύκλιο που άλλαξε ίσα με 10 φορές επί υπουργών της ΝΔ. Επανάφερε με λίγα λόγια το κομμάτι εκείνο που αφορούσε στην προσκόμιση ισχυρών νομικών εγγράφων για την απόδειξη της ιδιοκτησίας ή της νομής εκτάσεων που δήλωναν, οι φερόμενοι ως δικαιούχοι, ως ιδιωτικό βοσκότοπο.

Ο κ. Γεωργαντάς «έδωσε» επίσης τον διάδοχό του στο υπουργείο, αναφερόμενος στα κάτι παραπάνω από 2.000 «ύποπτα» ΑΦΜ που βρίσκονταν σε καθεστώς ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και που πληρώθηκαν κανονικά στη συνέχεια, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ωστόσο ο κ. Γεωργαντάς δεν έμεινε μόνο σ’ αυτά. Αναφέρθηκε και στο τι έγινε στη συνέχεια, όταν ο ίδιος αποχώρησε από το υπουργείο και όλη η προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο, «πάγωσε» και πάλι. Ενδιαφέρον είχε επίσης και η αναφορά του στον «Φραπέ» που φαίνεται ότι είχε μια συγκεκριμένη… άνεση να μπαινοβγαίνει στο υπουργείο, και την οποία ο ίδιος φέρεται να του την… έκοψε.

Για να επανέλθει στη συνέχεια, με τους γνωστούς διαλόγους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέσω των επισυνδέσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Δεν είδε-δεν άκουσε η κυβέρνηση

Είναι εντυπωσιακό ότι όλα αυτά οι «πηγές» της ΝΔ, που σχολιάζουν κάθε κατάθεση, δεν τα είδαν και δεν άκουσαν. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι έμειναν μόνο στην καλή δουλειά που έκανε ο κ. Γεωργαντάς ο οποίος επιχείρησε να εντάξει τον OΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr.

Από την πλευρά του ο κ. Αυγενάκης όταν βρέθηκε ενώπιον των βουλευτών της εξεταστικής υποστήριξε ότι όλα έγιναν θεσμικά και πως δεν υπάρχει καμία απόδειξη στη δικογραφία που να αποδεικνύει ότι ο ίδιος παρανόμησε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα «ύποπτα» ΑΦΜ, έριξε την ευθύνη στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκο.

Η διαμάχη Βορίδη-Βάρρα

Στην ίδια γραμμή και ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι τίποτε έκνομο δεν συνέβη επί των ημερών του που να φέρει ο ίδιος την ευθύνη. Έχει ενδιαφέρον ότι αναφέρθηκε στους λόγους που ζήτησε την παραίτηση του κ. Βάρρα από τη διοίκηση του Οργανισμού, περιγράφοντας διάλογο μεταξύ τους, τον οποίο ο κ. Βάρρας διαψεύδει κατηγορηματικά.

Υπενθυμίζεται ότι στη δική του κατάθεση ο κ. Βάρρας είχε δείξει τον τεχνικό σύμβουλο ως υπεύθυνο για την απομάκρυνσή του από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προφανώς σε αγαστή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Σίγουρα θα είχε ενδιαφέρον μια κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο, ωστόσο υπό τις παρούσες συνθήκες  κάτι τέτοιο θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να περάσει απ΄την πλευρά της πλειοψηφίας.

Kι άλλοι υπουργοί στο προσκήνιο

Μετά απ’ όλα αυτά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις καταθέσεις έτερων υπουργών, όπως του κ. Σκέρτσου, αλλά και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκη. Ειδικά ο δεύτερος, αναμένεται να δεχθεί μπαράζ ερωτήσεων από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης για τις γνώσεις που φέρεται να είχε σχετικά με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχεδόν ένα χρόνο πριν φτάσει στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο γεγονός είχε καταγγείλει βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και ειδικότερα ο κ. Μπουκώρος, ο οποίος επίσης θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τον κ. Σκέρτσο, αν και θα παραστεί έχει ήδη δηλώσει πως οι γνώσεις του για το θέμα είναι εντελώς γενικές και όχι ειδικές. Ως στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού υπηρετεί το πάγιο αφήγημα του Μαξίμου ότι ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε τίποτε για όλα αυτά και πως τα έμαθε από την έλευση της δικογραφίας στη Βουλή.

Ωστόσο το γεγονός ότι στην εξεταστική θα είναι και ο κ. Μυλωνάκης, μπλέκει αρκετά την υπόθεση, καθώς ο ίδιος αποτελεί επίσης στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, και εν προκειμένω δύσκολα θα μπορέσει να πείσει τους βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι δεν γνώριζε τίποτε για την υπόθεση.

