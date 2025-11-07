Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου

«Στα κενά ανάμεσα στα λεγόμενα του πρώην υπουργού και στα όσα έχουν ήδη καταθέσει Βάρρας και Γεωργαντάς», αναφέρθηκε, σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, ο βουλευτής Α’ Αθήνας, Νάσος Ηλιόπουλος, κατά τις ερωτήσεις του στην κατάθεση του πρώην υπουργού, Μάκη Βορίδη, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Ηλιόπουλος επισήμανε, ακόμη, την κατά τον ίδιο ανάγκη για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του κ. Βορίδη με τον κ. Βάρρα.

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, σε παρατήρηση του κ. Ηλιόπουλου ότι στη χθεσινή του κατάθεση ο κ. Γεωργαντάς έκανε λόγο για «μηχανισμούς» που καθοδηγούσαν τις παράνομες επιδοτήσεις, ο κ. Βορίδης κράτησε σαφείς αποστάσεις λέγοντας ότι «εάν εγώ γνώριζα την ύπαρξη μηχανισμών, θα είχα καταθέσει στην εισαγγελία χθες. Χθες», αναφέροντας, σύμφωνα με την Πατησίων, «αμέσως μετά ότι… υποθέτει ότι ο κ. Γεωργαντάς αυτά τα είπε υπό την αίρεση του ελέγχου».

Ο βουλευτής θέτοντας το ζήτημα της ποιότητας των ελέγχων σημείωσε απευθυνόμενος στο προεδρείο πως «ο κύριος υπουργός έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ντρίπλα: ότι συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, ο αριθμός των ελέγχων αυξήθηκε κλπ». Απευθυνόμενος αμέσως μετά στον εξεταζόμενο μάρτυρα του είπε: «Κύριε Βορίδη, είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε ότι εδώ συζητάμε για τη μεθοδολογία των ελέγχων. Για την ποιότητα των ελέγχων».

Στην παρατήρηση αυτή, κατά τη Νέα Αριστερά, ο Μάκης Βορίδης απέφυγε να απαντήσει και ο Νάσος Ηλιόπουλος επανήλθε σημειώνοντας: «μας λέτε πόσους πολλούς ελέγχους κάναμε και σας λέμε ότι δεν ελέγχατε αυτό που έπρεπε να ελέγξετε. Να το κάνω συγκεκριμένο: είναι σαν να μου λέτε “κυνηγάμε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου”, να σας λέω “δεν έχει ρινόκερους στην Πανεπιστημίου” και να μας λέτε “δεν έχει γιατί τους κυνηγάμε”. Άρα δεν έχει σημασία το πόσους ελέγχους κάνατε· έχει σημασία ότι δεν ελέγχατε τα πλαστά».

«Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να καταθέτει ο κ. Βορίδης και να τον διαψεύδει ο κ. Βάρρας»

«Η ουσία είναι πως ο πρώην υπουργός επικαλέστηκε αριθμούς ελέγχων χωρίς να εξηγήσει γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εντόπιζε τα πλαστά έγγραφα που οδήγησαν σε παράνομη κατανομή του Εθνικού Αποθέματος. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να καταθέτει ο κ. Βορίδης και να τον διαψεύδει ο κ. Βάρρας – κάτι που καθιστά αναγκαία την κατ’ αντιπαράσταση εξέτασή τους», τονίζει η Νέα Αριστερά.

Κατά την Πατησίων, «τα στοιχεία, ωστόσο, είναι σαφή. Επί Βάρρα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2020 είχε εντοπίσει τις απάτες με τα πλαστά ενοικιαστήρια, εκδώσει δημόσια ανακοίνωση και στις 26 Οκτωβρίου είχε αποστείλει τις πρώτες υποθέσεις στον Εισαγγελέα. Άρα δεν ισχύει ότι «θυμήθηκε τη Δικαιοσύνη τέσσερα χρόνια μετά» ή ότι «ενήργησε υπό παραίτηση». Αντίθετα, εκτεθειμένος είναι ο ίδιος ο κ. Βορίδης, που είχε απαντήσει στη Βουλή ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς», ουσιαστικά ακυρώνοντας την εγκύκλιο Βάρρα που αυστηροποιούσε τους ελέγχους — κάτι που αργότερα, επί Γεωργαντά, αποδείχθηκε αναγκαίο και εφαρμόστηκε ξανά».

Τέλος, η Νέα Αριστερά αναφέρει πως «η σκληρή πραγματικότητα είναι πως σήμερα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένουν στον αέρα, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και σειρά αρχών διερευνούν την υπόθεση. Η απάτη αυτή δεν μπορεί να βαφτίζεται «διαρθρωτική αδυναμία» ούτε να αποδίδεται σε μεμονωμένες ‘απατηλές δηλώσεις αγροτών’».