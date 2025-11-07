ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βορίδης αυτοανακηρύχθηκε αθώος – Μετά την κατάθεση παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού ο Βάρρας;

«Ο κ. Βορίδης, επιδιδόμενος σε λογικοφανή άλματα και ειρωνείες, αυτοανακηρύχθηκε «αθώος» στην Εξεταστική Επιτροπή και οχυρώθηκε πίσω από το κομματικό «δίχτυ προστασίας» που του προσέφερε η ΝΔ, με το γνωστό κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με το οποίο απορρίφθηκε η διενέργεια Προανακριτικής Επιτροπής» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν:

«Έτσι, μπορεί να υποστηρίζει ότι «δεν έχουν κανένα νόημα και ενδιαφέρον» οι σοκαριστικές συνομιλίες που τον εμφανίζουν ως τον άνθρωπο που είχε επιφορτιστεί από το Μέγαρο Μαξίμου να κάνει κουμάντο σε ό,τι αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις, ακόμα και μετά τη λήξη της δικής του θητείας στο αρμόδιο υπουργείο. Μπορεί να παραδέχεται ότι γνωρίζει τον «Φραπέ» αλλά και να παριστάνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τους «μπιζιμπόντηδες» που χρησιμοποιούν (τυχαία άραγε;) το όνομά του. Μπορεί να παίρνει αποστάσεις από τα πεπραγμένα των πρώην στενών συνεργατών του στο Υπουργείο, σαν να μη γνώριζε τίποτα για αυτά».

Τι παραδέχτηκε ο Βορίδης

«Αναγκάστηκε τουλάχιστον» συνεχίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «να παραδεχθεί ότι «μήτρα» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι η «Τεχνική Λύση». Αλλά η στρεβλή εφαρμογή της επί των ημερών της ΝΔ, όταν οι «γαλάζιοι» υπουργοί, από κοινού με τις διοικήσεις, «χαλάρωναν» διαρκώς τους ελέγχους καλύπτοντας τις πλαστές δηλώσεις βοσκοτόπων από τα μέλη του εγκληματικού κυκλώματος.

Παράλληλα, παραδέχθηκε τις αποκλειστικές ευθύνες της ΝΔ για τη μη ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, η εκπόνηση των οποίων είχε δρομολογηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παρέμεινε μέχρι και σήμερα στα συρτάρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη προκειμένου να συντηρείται η δράση του κυκλώματος».

Κατά τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «μετά την κατάθεση Βορίδη, το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει εκτεθειμένο: αν ισχύουν όσα καταγγέλλει κατά του κ. Βάρρα ο κ. Βορίδης, πώς ο πρώτος παραμένει επιστημονικός σύμβουλος του πρωθυπουργού; Ποιος από τους δύο έχει δίκιο; Ο κ. Βορίδης ή ο κ. Βάρρας που διέψευσε και σήμερα κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;

Ο μόνος που μπορεί να διαφωτίσει την Εξεταστική Επιτροπή, όπως έχει ήδη ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.

Η κόντρα Βορίδη – Βάρρα

Ίσως έχει κάτι πιο πειστικό να απαντήσει για όσα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ έχει πει ο Ανδρέας Καρασαρίνης, «το παιδί» κατά Βορίδη (και γραμματέας αγροτικού τομέα ΝΔ) στον Κυριάκο Μπαμπασίδη: «Λοιπόν εγώ σου είπα μόνο με ΜΑΞΙΜΟΥ να μιλάς γιατί αυτοί τα κανονίζουνε, δεν υπάρχει κάτι η τριάδα εκεί ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΒΟΡΙΔΗΣ. […] Και ο πρόεδρος, κανένας άλλος. […] Κατάλαβες να πούνε ότι θα γίνει αυτό και θα γίνει. Καλώς ή κακώς, τα έχουν αφήσει όλα στο ΒΟΡΙΔΗ».

Μέχρι τότε, μπορεί ο κ. Βορίδης, με νομικίστικα επιχειρήματα, να συσκοτίζει την αλήθεια και να μην απαντά στα ζητήματα που του έθεσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εξεταστική Επιτροπή, Βασίλης Κόκκαλης:

α) Γιατί ο αριθμός των αιγοπροβάτων στην Κρήτη από 4.127.588 την 1/1/2019 αυξήθηκε σε 5.139.460 την 1/1/2020,

β) Γιατί ο αριθμός δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα στην Κρήτη για την Περιφερειακή Ενότητα των Βοσκοτόπων, από 26.495 το 2018, αυξήθηκε σε 55.024 το 2019 και σε 129.039 το 2020.

γ) Γιατί η αξία των χορηγηθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στην Κρήτη, από 6.736.451,41 ευρώ το 2018 (37,4% της συνολικής αξίας), αυξήθηκε σε 13.096.362,88 ευρώ το 2019 (53,9% της συνολικής αξίας) και σε 28.791.571,61 ευρώ το 2020 (64% της συνολικής αξίας).

Σε όλα αυτά, δεν απάντησε ο κ. Βορίδης» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο «Μάκης» δεν μπορεί να πείσει ακόμα και τον πιο καλόπιστο Έλληνα

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «άγνοια επίσης δήλωσε για την αύξηση των δικαιούχων και των επιδοτήσεων, παρότι, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που παρέδωσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρας στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκη, προκύπτει ότι, επί υπουργίας Βορίδη υπερδιπλασιάστηκαν τα ποσά των επιδοτήσεων για το εθνικό απόθεμα. Μάλιστα, ο μέσος όρος εθνικού αποθέματος εκείνη τη χρονιά ήταν 5.500 ευρώ ανά αγρότη, ποσό τριπλάσιο από το μέσο δικαίωμα επιδότησης των αγροτών (1.695 ευρώ). Ενδεικτικά στην Κρήτη, ενώ το 2017 οι 4.736 δικαιούχοι της επιδότησης έλαβαν 6,7 εκατ. ευρώ, το 2019 οι 4.294 αιτούντες πήραν 13 εκατ. ευρώ και το 2020 συνολικά 8.776 κτηνοτρόφοι έλαβαν το πολλαπλάσιο ποσό των 28,79 εκατομμυρίων.

Η πραγματικότητα, άλλωστε, είναι αδιαμφισβήτητη και καταγεγραμμένη στο επίσημο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) προς τις ελληνικές αρχές, όπου αναφέρεται ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ σε σχέση με τους κ.κ. Αυγενάκη και Βορίδη: «Κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας προέκυψαν ενδείξεις για αδικήματα συνέργειας σε κατάχρηση κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηθικής αυτουργίας στην τέλεση κατάχρησης κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τελεσθείσες κατ’ επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ (άρθρα 26α, 27, 46, 47, 94, 98 και 390 ΠΚ)»».

«Κατά τα λοιπά» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «ο γνωστός πλέον, μόνο ως «Μάκης», δεν μπορεί να πείσει, ακόμα και τον πιο καλόπιστο Έλληνα πολίτη, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν «έχει γίνει το ακρωνύμιο για τη διαφθορά, τον νεποτισμό και τον πελατειακό προσανατολισμό», όπως τόνισε η Ευρωπαία Εισαγγελέας κ. Κοβέσι – επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, θα συμπληρώναμε εμείς.

Γι’ αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να διεκδικεί πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την απόδοση όλων των ευθυνών – πολιτικών και ποινικών – και τη δικαίωση για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, τους οποίους η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει ως λάφυρο ενός κομματικού μηχανισμού».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ