Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη
Επιβεβαιώνεται ότι «η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ
«Ο Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ και πρώην υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 26.5.2023 έως 27.6.2023), Γ. Τσακίρης, επανέλαβε επί της ουσίας κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή αυτό που ο αγροτικός κόσμος ξέρει από την πρώτη στιγμή: ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης, του τρόπου που η Κυβέρνηση της ΝΔ διαχειρίστηκε το κομβικό ζήτημα της καταβολής των επιδοτήσεων της ΚΑΠ» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.
«Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρη Μαμουλάκη, ο κ. Τσακίρης επιβεβαίωσε ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν μπορεί να είναι η δέουσα λύση στα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι, η ΑΑΔΕ ασχολείται κυρίως με αλφαριθμητικά δεδομένα και έχει οικονομοτεχνική προσέγγιση, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ ασχολείται με γεωχωρικά δεδομένα και έχει γεωτεχνική προσέγγιση», σημειώνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκαθαρίζει εκ νέου ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη συγκάλυψη του σκανδάλου μέσω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αντίθετα, θα συνεχίσει με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα μέχρι να αποδοθούν ευθύνες για το «γαλάζιο» σκάνδαλο και να αποκατασταθεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία στο σύστημα επιδοτήσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας μας, οι οποίοι, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, παραμένουν απλήρωτοι» καταλήγουν οι ίδιες πηγές.
