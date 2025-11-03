Την ώρα που το κλίμα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, είναι βαρύ και ασήκωτο από τον Αρμαγεδώνα των παραπόνων που δέχονται οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος από τις περιφέρειες τους για το αιφνιδιαστικό λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ, η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, συνεχίζει τις εργασίες της και εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της έρευνας για τους λόγους και τα αίτια που οδήγησαν στο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ήδη, από την επιτροπή έχουν παρελάσει όλοι οι κρατικοί υπάλληλοι με θέσεις ευθύνης στον οργανισμό της περιόδου 2019-2025 αλλά και οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών εταιριών που έπαιξαν το ρόλο του τεχνικού συμβούλου και οργάνωσαν για χρόνια τη διαδικασία των πληρωμών στους αγρότες.

Πλέον, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αρχής γενομένης την τρέχουσα βδομάδα, το κατώφλι της εξεταστικής θα περάσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα της επίμαχης περιόδου, οι υπουργοί δηλαδή της ΝΔ που διαχειρίστηκαν το χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα το μεσημέρι, θα καταθέσει ο Γιώργος Στρατάκος, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου που αναγκάστηκε σε παραίτηση υπό το βάρος των αποκαλύψεων των επισυνδέσεων της ΕΛ.ΑΣ. που περιλαμβάνονται ως τμήμα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Την Τρίτη, σειρά παίρνουν ο Γιώργος Τσακίρης (υπηρεσιακός υπουργός το 2023) και αμέσως μετά ο νυν υπουργός Κώστας Τσιάρας, που μεταξύ άλλων θα πρέπει να δώσει και διευκρινίσεις για τις εκκρεμούσες δόσεις των επιδοτήσεων η καθυστέρηση της πληρωμής των οποίων έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο.

Την Τετάρτη τη σκυτάλη παίρνει, ο Λευτέρης Αυγενάκης ο οποίος πιθανότατα θα νιώθει ανακουφισμένος από την καλοκαιρινή απόφαση-κωμωδία της ΚΟ της πλειοψηφίας να μην τον παραπέμψει σε προκαταρκτική επιτροπή.

Ωστόσο θα πρέπει να δώσει αναλυτικότερες απαντήσεις- πέραν του ότι φταίει το ΠΑΣΟΚ- στα ερωτήματα που μένουν και έχουν προκύψει για διαχείριση της δικής του περιόδου από τις εργασίες της εξεταστικής.

Την Πέμπτη, καταθέτει ο Γιώργος Γεωργαντάς που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς σε αντίθεση με τους προκατόχους του αλλά και εκείνους που τον διαδέχθηκαν, επιχείρησε την περίοδο 2022-23 να αλλάξει τις νόρμες εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, απορρίπτοντας τους τεχνικούς συμβούλους και προχωρώντας σε απευθείας πληρωμές των επιδοτήσεων από το κρατικό λογισμικό σύστημα.

Η εξέταση των μαρτύρων ολοκληρώνεται την Παρασκευή με τη κατάθεση του Μάκη Βορίδη, του υπουργού που έβαλε το “συμφωνώ” στην πληρωμή των ΑΦΜ και οδήγησε την ευρωπαϊκή εισαγγελία να τον συμπεριλάβει (μαζί με τον κ. Αυγενάκη) στη δικογραφία που σχημάτισε.

Μετά την ολοκλήρωση πάντως των καταθέσεων, την Παρασκευή θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος του προγραμματισμού του έργου της επιτροπής με την περιβόητη πια διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη ετοιμάσει μακροσκελή κατάλογο, με πρόσωπα των οποίων η παρουσία στην εξεταστική κρίνεται αναγκαία, μετά το πέρας του πρώτου 1,5 μήνα των συνεδριάσεων. Μέσα σε αυτούς εκκρεμεί και η παρουσία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη που θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για τις πληροφορίες που τον θέλουν να γνώριζε για τις επισυνδέσεις τουλάχιστον ένα χρόνο πριν κατατεθεί στη βουλή η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.