newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εβδομάδα εξελίξεων στην εξεταστική – Τα πολιτικά πρόσωπα και η διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων
Πολιτική Γραμματεία 03 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εβδομάδα εξελίξεων στην εξεταστική – Τα πολιτικά πρόσωπα και η διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων

Πλέον, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αρχής γενομένης την τρέχουσα βδομάδα, το κατώφλι της εξεταστικής θα περάσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα της επίμαχης περιόδου, οι υπουργοί δηλαδή της ΝΔ που διαχειρίστηκαν το χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Ανάπτυξης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
A
A
Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Spotlight

Την ώρα που το κλίμα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, είναι βαρύ και ασήκωτο από τον Αρμαγεδώνα των παραπόνων που δέχονται οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος από τις περιφέρειες τους για το αιφνιδιαστικό λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ, η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, συνεχίζει τις εργασίες της και εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της έρευνας για τους λόγους και τα αίτια που οδήγησαν στο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ήδη, από την επιτροπή έχουν παρελάσει όλοι οι κρατικοί υπάλληλοι με θέσεις ευθύνης στον οργανισμό της περιόδου 2019-2025 αλλά και οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών εταιριών που έπαιξαν το ρόλο του τεχνικού συμβούλου και οργάνωσαν για χρόνια τη διαδικασία των πληρωμών στους αγρότες.

Πλέον, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αρχής γενομένης την τρέχουσα βδομάδα, το κατώφλι της εξεταστικής θα περάσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα της επίμαχης περιόδου, οι υπουργοί δηλαδή της ΝΔ που διαχειρίστηκαν το χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα το μεσημέρι, θα καταθέσει ο Γιώργος Στρατάκος, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου που αναγκάστηκε σε παραίτηση υπό το βάρος των αποκαλύψεων των επισυνδέσεων της ΕΛ.ΑΣ. που περιλαμβάνονται ως τμήμα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Την Τρίτη, σειρά παίρνουν ο Γιώργος Τσακίρης (υπηρεσιακός υπουργός το 2023) και αμέσως μετά ο νυν υπουργός Κώστας Τσιάρας, που μεταξύ άλλων θα πρέπει να δώσει και διευκρινίσεις για τις εκκρεμούσες δόσεις των επιδοτήσεων η καθυστέρηση της πληρωμής των οποίων έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο.

Την Τετάρτη τη σκυτάλη παίρνει, ο Λευτέρης Αυγενάκης ο οποίος πιθανότατα θα νιώθει ανακουφισμένος από την καλοκαιρινή απόφαση-κωμωδία της ΚΟ της πλειοψηφίας να μην τον παραπέμψει σε προκαταρκτική επιτροπή.

Ωστόσο θα πρέπει να δώσει αναλυτικότερες απαντήσεις- πέραν του ότι φταίει το ΠΑΣΟΚ- στα ερωτήματα που μένουν και έχουν προκύψει για διαχείριση της δικής του περιόδου από τις εργασίες της εξεταστικής.

Την Πέμπτη, καταθέτει ο Γιώργος Γεωργαντάς που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς σε αντίθεση με τους προκατόχους του αλλά και εκείνους που τον διαδέχθηκαν, επιχείρησε την περίοδο 2022-23 να αλλάξει τις νόρμες εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, απορρίπτοντας τους τεχνικούς συμβούλους και προχωρώντας σε απευθείας πληρωμές των επιδοτήσεων από το κρατικό λογισμικό σύστημα.

Η εξέταση των μαρτύρων ολοκληρώνεται την Παρασκευή με τη κατάθεση του Μάκη Βορίδη, του υπουργού που έβαλε το “συμφωνώ” στην πληρωμή των ΑΦΜ και οδήγησε την ευρωπαϊκή εισαγγελία να τον συμπεριλάβει (μαζί με τον κ. Αυγενάκη) στη δικογραφία που σχημάτισε.

Μετά την ολοκλήρωση πάντως των καταθέσεων, την Παρασκευή θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος του προγραμματισμού του έργου της επιτροπής με την περιβόητη πια διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη ετοιμάσει μακροσκελή κατάλογο, με πρόσωπα των οποίων η παρουσία στην εξεταστική κρίνεται αναγκαία, μετά το πέρας του πρώτου 1,5 μήνα των συνεδριάσεων. Μέσα σε αυτούς εκκρεμεί και η παρουσία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη που θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για τις πληροφορίες που τον θέλουν να γνώριζε για τις επισυνδέσεις τουλάχιστον ένα χρόνο πριν κατατεθεί στη βουλή η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Τράπεζες
UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δημοσκοπήσεις: Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές – Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος
Πολιτική Γραμματεία 02.11.25

Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές - Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος

Το υψηλό ποσοστό ψηφοφόρων που στις δημοσκοπήσεις απαντούν πως δεν έχουν αποφασίσει ή αρνούνται να δηλώσουν πρόθεση ψήφου προς κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, για διαφορετικούς λόγους, διαμορφώνουν ένα «σκοτεινό» τοπίο την ίδια ώρα που νέα σχηματισμοί είναι πιθανό να κάνουν την εμφάνισή τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση
Πολιτική 02.11.25

Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση

Σάλος από το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Οι κυβερνητικές ευθύνες για την απαξίωση των ταχυδρομείων. Πως τα χρήματα τη εξυγίανσης πήγαν εν πολλοίς σε ιδιώτες, μεταξύ άλλων και στη διαφημιστική V+O, την αγαπημένη του Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι
Διπλωματία 02.11.25

Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύνταξη
Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος η Καρυστιανού – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»
Τέμπη 02.11.25

Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος η Καρυστιανού – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»

Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε διάψευση των ισχυρισμών περί δημιουργίας κόμματος - Κάνει λόγο για fake news «τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων υπουργών του»

Σύνταξη
Φάμελλος: Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν απέναντι σε λιτότητα, διαφθορά, ακροδεξιά
ΣΥΡΙΖΑ 02.11.25

Φάμελλος: Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν απέναντι σε λιτότητα, διαφθορά, ακροδεξιά

Η διέξοδος απαιτεί μια «ευρεία προοδευτική συμμαχία, βασισμένη σε δημοκρατικές, σοσιαλιστικές και οικολογικές αξίες», υπογράμμισε από τη Βιέννη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κράτος Δικαίου: Όταν η κυβέρνηση ασκεί άκομψη κριτική στη Δικαιοσύνη και δεν εφαρμόζει αποφάσεις της
Πολιτική Γραμματεία 02.11.25

Κράτος Δικαίου: Όταν η κυβέρνηση ασκεί άκομψη κριτική στη Δικαιοσύνη και δεν εφαρμόζει αποφάσεις της

Η νέα επίθεση της Σοφίας Βούλτεψη στην Λάουρα Κοβέσι απέδειξε ότι μόλις η κυβέρνηση στριμώχνεται βγάζει μια... αλλεργία απέναντι στη Δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία της. Το προσωπείο της ΝΔ απέναντι στο κράτος δικαίου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κασσελάκης για Μητσοτάκη: Η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού
Κίνημα Δημοκρατίας 02.11.25

Κασσελάκης για Μητσοτάκη: Η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού

«Προφανώς και θέλει 'κόπο' να μοιράσεις εκατομμύρια των φορολογούμενων στους 'φραπέδες', τους 'χασάπηδες' και τους υπόλοιπους κολλητούς της ΝΔ των Μητσοτάκη-Αυγενάκη», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα
«Κυβερνητική μεθόδευση» 02.11.25

Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα

«Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»
Στον Ριζόμυλο Μαγνησίας 02.11.25

Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε σε κτηνοτρόφους ότι: «Με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος και η 'γαλάζια' συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών
Η ανάρτηση 02.11.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, πανηγυρίζει ακόμη για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ στις... 3 ώρες και 30 λεπτά, αν και υποστηρίζει ότι δεν το κάνει

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Και «γαλάζιες» διαφωνίες 02.11.25

ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Η αντιπολίτευση τονίζει ότι η τρίμηνη παράταση λειτουργίας των καταστημάτων της επαρχίας στα ΕΛΤΑ δεν είναι λύση, ενώ δείχνει τον πανικό της κυβέρνησης μετά τις αντιδράσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντίθετοι με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ οι Δήμοι της Θεσσαλίας
Αυτοδιοικητικές αντιδράσεις 03.11.25

Αντίθετοι με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ οι Δήμοι της Θεσσαλίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Δήμους της Θεσσαλίας .

Σύνταξη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Τι λέει ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε
Ελλάδα 03.11.25

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί, να σταματήσει το κακό εδώ» λέει ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια

«Έκανα πάρα πολλά τηλέφωνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής το πρωί του Σαββάτου», είπε ο Κώστας Φραγκιαδάκης αδερφός της 56χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Σύνταξη
«Αυλαία» στην 9η αγωνιστική με «μονομαχία» ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

«Αυλαία» στην 9η αγωνιστική με «μονομαχία» ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ

Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον ΟΦΗ στην αναμέτρηση που κλείνει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League. Ντεμπούτο θα κάνει στον πάγκο των Κρητικών ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού
Editorial 03.11.25

Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού

Ολοένα και περισσότερο ο χώρος της Κεντροδεξιάς επιστρέφει στις παραδόσεις του αντικομμουνισμού

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κέρκυρα: Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε – Σε απόγνωση οι κάτοικοι
«Υγειονομική βόμβα» 03.11.25

Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε στην Κέρκυρα - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Τα απόβλητα, αποτελούμενα από κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα, βρίσκονται στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα εδώ και μέρες, από όταν ξέσπασε φωτιά στο εργοστάσιο

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης
Κόσμος 03.11.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στους σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε δύο ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές όταν ενεργοποιηθούν.

Σύνταξη
Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα
Κόσμος 03.11.25

Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα

Σύμφωνα με πηγές στο τουρκικό ΥΠΕΞ, ο κ. Φιντάν θα απευθύνει σήμερα έκκληση να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέψουν Παλαιστίνιοι να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου

Σύνταξη
Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ- Το συνέδριο ως «κόμβος» μέχρι τις κάλπες του 2027  
Ελλάδα 03.11.25

Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ- Το συνέδριο ως «κόμβος» μέχρι τις κάλπες του 2027  

Στις 12 το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου στη Χαριλάου Τρικούπη- Η στρατηγική Ανδρουλάκη, τα «αγκάθια» και η κρίσιμη πορεία προς τις εκλογές  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors
66ο ΦΚΘ 03.11.25

Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors

Οι Τάνια Γκρούνβαλντ και Κάριν Γιαγκν κέρδισαν το Βραβείο «Semiramis Καλύτερου Casting» για την ταινία «Το κορίτσι με τη βελόνα» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕΛΤΑ: «Πού νά ‘βρω ταχυδρόμο να σου στείλω»
ΕΛΤΑ 03.11.25

«Πού νά 'βρω ταχυδρόμο να σου στείλω»

«Πού νά 'βρω ταχυδρόμο να σου στείλω, θα 'ρθει χειμώνας και βροχή (...)» στο υπέροχο τραγούδι των Γκάτσου - Μούτση, ερμηνευμένο μοναδικά από την τεράστια Βίκυ Μοσχολιού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου – Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας

Ποιος έδωσε την εντολή να τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός σε υπό ανέγερση σπίτι; Το περιστατικό αυτό φαίνεται ότι αποτέλεσε τη «φυτιλιά» για τη βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει
Περί ανακαινίσεων 03.11.25

Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο μοναδικός ηγέτης που θέλει να «ανακαινίσει» τον οίκο του. Και άλλοι το έκαναν στο παρελθόν και η ιστορία δεν τους ξέχασε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία
Φτώχεια, βία, αίμα 03.11.25

Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία

Λαϊκή οργή και διχασμός στη Βραζιλία μετά το μακελειό από την αστυνομική επιχείρηση «κατά ναρκο-τρομοκρατών» σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, ένα χρόνο πριν η χώρα οδηγηθεί στις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Λουκέτα στα ΕΛΤΑ: Το κερασάκι στην τούρτα της ερήμωσης της υπαίθρου
Ελληνικά Ταχυδρομεία 03.11.25

Λουκέτα στα ΕΛΤΑ: Το κερασάκι στην τούρτα της ερήμωσης της υπαίθρου

Όταν κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή. Όταν κλείνουν όχι ένα και δύο, αλλά πάνω από 200 ταχυδρομεία, τι ανοίγει στη θέση τους; Τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ συνδέονται και με τον μαρασμό της υπαίθρου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο – Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών
Κόσμος 03.11.25

Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο - Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών

Επιστήμονες διαπιστώνουν ότι η Ευρώπη δεν λέει να ξεχάσει τις αποικιοκρατικές καταβολές της, καταγράφοντας τον τρόπο που αντιμετώπισε δύο πρόσφατους πολέμους, της Γάζας και της Ουκρανίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο