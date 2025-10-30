Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες στην Κρήτη. Κινητοποιήσεις για δεύτερη μέρα και μπλόκα στον ΒΟΑΚ στη σκιά των αλλεπάλληλων αποκαλύψεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο Ηράκλειο, ο ΒΟΑΚ παραμένει κλειστός στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ, στον Καρτερό. Ο δρόμος άνοιξε νωρίς το μεσημέρι προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και να περάσουν λεωφορεία με τους μαθητές και έκλεισε ξανά «επ’ αόριστον» με τους διαμαρτυρόμενους να έχουν λάβει την απόφαση οι κινητοποιήσεις τους να έχουν διάρκεια, τουλάχιστον δέκα ημερών.

Στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ. αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί»

Η αστυνομία έχει μεριμνήσει για τη σχετική εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή των Γουβών. Οι συγκεντρωμένοι στα μπλόκα έχουν ξεκαθαρίσει πως επιτρέπουν μόνο τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα.

Γενικός αναβρασμός

«Δε φεύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις. Η κατάσταση για την κτηνοτροφία έχει φτάσει στο απροχώρητο», τονίζουν οι συγκεντρωμένοι, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με επιμονή και συνέπεια μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης βρίσκονται σε επικοινωνία με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Ελλάδα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για γενικό αναβρασμό των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα που θα προχωρήσουν σε γενικές συνελεύσεις με θέμα προς συζήτηση την οργάνωση δυναμικών κινητοποιήσεων και μπλόκων ανά τη χώρα.

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι κτηνοτρόφοι των Χανίων και του Ρεθύμνου κλείνοντας επ’ αόριστον την Εθνική Οδό. Στα Χανιά οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον ΒΟΑΚ και δεύτερη μέρα στο ύψος των Τσικαλαριών, κάνοντας λόγο για μπλόκο διαρκείας.

Στο Ρέθυμνο, μετά από συγκέντρωση των παραγωγών το πρωί στα Τρία Μοναστήρια, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός του δρόμου στον κόμβο του Σπηλίου.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που θέτουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι είναι:

Η άμεση καταβολή των χρωστούμενων ενισχύσεων.

Η σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή.

Η εξασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών στα προϊόντα.

Η μείωση του κόστους παραγωγής και του αγροτικού ρεύματος.

Η φορολογική ελάφρυνση των μικρομεσαίων παραγωγών.

Η πλήρης αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για φυσικές καταστροφές και νόσους.

Στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), αποφασίστηκε μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου.