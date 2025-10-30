newspaper
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Οικονομία 30 Οκτωβρίου 2025 | 16:40

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες στην Κρήτη. Κινητοποιήσεις για δεύτερη μέρα και μπλόκα στον ΒΟΑΚ στη σκιά των αλλεπάλληλων αποκαλύψεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο Ηράκλειο, ο ΒΟΑΚ παραμένει κλειστός στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ, στον Καρτερό. Ο δρόμος άνοιξε νωρίς το μεσημέρι προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και να περάσουν λεωφορεία με τους μαθητές και έκλεισε ξανά «επ’ αόριστον» με τους διαμαρτυρόμενους να έχουν λάβει την απόφαση οι κινητοποιήσεις τους να έχουν διάρκεια, τουλάχιστον δέκα ημερών.

Στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ. αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί»

Η αστυνομία έχει μεριμνήσει για τη σχετική εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή των Γουβών. Οι συγκεντρωμένοι στα μπλόκα έχουν ξεκαθαρίσει πως  επιτρέπουν μόνο τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα.

Γενικός αναβρασμός

«Δε φεύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις. Η κατάσταση για την κτηνοτροφία έχει φτάσει στο απροχώρητο», τονίζουν οι συγκεντρωμένοι, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με επιμονή και συνέπεια μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης βρίσκονται σε επικοινωνία με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Ελλάδα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για γενικό αναβρασμό των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα που θα προχωρήσουν σε γενικές συνελεύσεις με θέμα προς συζήτηση την οργάνωση δυναμικών κινητοποιήσεων και μπλόκων ανά τη χώρα.

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι  κτηνοτρόφοι των Χανίων και του Ρεθύμνου κλείνοντας επ’ αόριστον την Εθνική Οδό. Στα Χανιά οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον ΒΟΑΚ και δεύτερη μέρα στο ύψος των Τσικαλαριών, κάνοντας λόγο για μπλόκο διαρκείας.

Στο Ρέθυμνο, μετά από συγκέντρωση των παραγωγών το πρωί στα Τρία Μοναστήρια, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός του δρόμου στον κόμβο του Σπηλίου.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που θέτουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι είναι:

  • Η άμεση καταβολή των χρωστούμενων ενισχύσεων.
  • Η σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή.
  • Η εξασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών στα προϊόντα.
  • Η μείωση του κόστους παραγωγής και του αγροτικού ρεύματος.
  • Η φορολογική ελάφρυνση των μικρομεσαίων παραγωγών.
  • Η πλήρης αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για φυσικές καταστροφές και νόσους.

Στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), αποφασίστηκε μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25

Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Κρήτη 29.10.25

«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου στα Χανιά που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου
Agro-in 26.10.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα - Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στις 11 Νοεμβρίου

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις αφού η οικονομική ασφυξία και τα αδιέξοδα έχουν ξεχειλίσει το ποτήρι. Βγαίνουν στους δρόμους καθώς η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει γίνει αφόρητη.

Σύνταξη
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Στα «κόκκινα» 13.10.25

Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Καταγγελίες 11.10.25

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της έξαρσης ευλογιάς των προβάτων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια αιγοπροβάτων - Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

Σύνταξη
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι έτοιμος να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, όμως το τατουάζ της Νάπολι στο μπράτσο του προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Έργο υποδομής 30.10.25

Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι

Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»
Buongiorno 30.10.25

Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος του HOTΕΛ ΕΛVIRA, έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για την αυτοπεποίθηση, τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και φυσικά νέα σειρά του MEGA.  

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Μοσχάτο: Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο – Τι λέει ο πατέρας του
«Δεν τους ήξερε» 30.10.25

Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο στο Μοσχάτο - Τι λέει ο πατέρας του

Ο 13χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση στο Μοσχάτο από ομάδα 15 ανηλίκων «δεν είχε καμία κόντρα μαζί τους, δεν τους γνώριζε», δήλωσε ο πατέρας του - Γιατί αποκαλούνται «συμμορία 183»

Σύνταξη
Ανεργία: Στο 8,2% τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]
Αναλυτικά τα στοιχεία 30.10.25

Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 - Τι επηρεάζει τα στοιχεία για την ανεργία

Σύνταξη
