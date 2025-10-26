Αναβρασμός επικρατεί στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο με οξυμένα προβλήματα να καταγράφονται σε όλα τα μέτωπα. Σε αυτό το πλαίσιο, εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, Αγροτικών Συλλόγων, Αγροτικών Συνεταιρισμών, συζητούν συλλογικά καθορίζοντας τα επόμενα βήματά τους, με πανελλαδικές συντονισμένες κινητοποιήσεις.

Η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας, ξεχειλίζει σε όλες τις περιοχές από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (πάνω από 1 δισ. ευρώ για τα υπόλοιπα του 2024 και την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης 2025) και την εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων, που αφανίζει κοπάδια, εκμεταλλεύσεις και τους κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα.

Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου

Στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), τέθηκαν τα παραπάνω ζητήματα που απειλούν πλέον ευθέως τη βιωσιμότητα χιλιάδων αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αποφασίστηκε μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου.

Παράλληλα αποφασίστηκε η σύσταση δύο επιτροπών.

Η πρώτη θα ασχοληθεί με το πρόβλημα της ευλογιάς των προβάτων, ζητώντας από το ΥΑΑΤ είτε άμεσους εμβολιασμούς, είτε αποζημιώσεις για τις απώλειες των κτηνοτρόφων και η δεύτερη θα αναλάβει την οργάνωση της μεγάλης κινητοποίησης στο Σύνταγμα, με στόχο να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως αναφέρει η ΕΘΕΑΣ, εκφράστηκε έντονη αγανάκτηση, απόγνωση και βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική ύπαιθρο.

Στην ανακοίνωσή τους οι αγροτικοί φορείς αναφέρουν ότι οι ανεξόφλητες οφειλές του ΟΠΕΚΕΠΕ από αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα και αποζημιώσεις για τις καταστροφές του «Daniel» υπερβαίνουν τα 600 εκατομμύρια ευρώ για το 2024, ενώ άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να προστεθούν το 2025.

«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξακολουθούν να κοροϊδεύουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, την ώρα που η ύπαιθρος βυθίζεται στην κρίση», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Ξεσηκωμός παντού

Στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων αναφορικά με την ευλογιά, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα μέτρα της κυβέρνησης αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα, η Πανελλαδική Γραμματεία των Μπλόκων συγκεντρώθηκε στη Λάρισα και το Εργατικό Κέντρο, με σκοπό να λάβει αποφάσεις για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις.