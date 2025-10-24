newspaper
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Αγρότες: Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος – Τι προετοιμάζουν
24 Οκτωβρίου 2025 | 18:24

Αγρότες: Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος – Τι προετοιμάζουν

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας – Τι αποφασίστηκε σε συσκέψεις στη Λάρισα και την Αθήνα.

Ανθή Γεωργίου
ΡεπορτάζΑνθή Γεωργίου
Σε αγωνιστικούς ρυθμούς βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, οι οποίοι προετοιμάζονται για έναν «θερμό» Νοέμβριο με στήσιμο μπλόκων σε κεντρικά σημεία της Ελλάδας, συγκεντρώσεις ακόμα και στην Αθήνα, συλλαλητήρια με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, Αγροτικών Συλλόγων, Αγροτικών Συνεταιρισμών, συζητούν συλλογικά καθορίζοντας τα επόμενα βήματά τους, με πανελλαδικές συντονισμένες κινητοποιήσεις που θα διεξαχθούν το επόμενο διάστημα.

Μπλόκα στη Θεσσαλία, συλλαλητήριο στην Αθήνα

Η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας, ξεχειλίζει σε όλες τις περιοχές από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (πάνω από 1 δισ. ευρώ για τα υπόλοιπα του 2024 και την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης 2025) και την εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων, που αφανίζει κοπάδια, εκμεταλλεύσεις και τους κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα.

Τα παραπάνω, έρχονται να προστεθούν σε ήδη οξυμένα και διαχρονικά προβλήματα που έχουν γονατίσει τις αγροτικές οικογένειες, όπως η απώλεια εισοδήματος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, το κόστος παραγωγής, η ανυπαρξία μέτρων προστασίας της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα κ.ά..

«Θα οργώσουμε τα χωριά στη Θεσσαλία»

Πανελλαδική σύσκεψη στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας, θα πραγματοποιήσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με στόχο μέχρι το τέλος του μήνα (το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου) να προχωρήσουν σε μαζικά στησίματα μπλόκων σε κεντρικούς δρόμους και οδούς.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της γραμματείας της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Κρήτη έως τον Έβρο, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουν άλλο την κοροϊδία και ότι είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για τα δίκαια αιτήματά τους

«Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου θα οργώσουμε τα χωριά για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους και συγκροτημένα, όλοι μαζί να παλέψουμε για να αλλάξουμε αυτή την πολιτική που καταστρέφει το παρόν και το μέλλον μας», επισήμανε στον ΟΤ μετά το τέλος της συνεδρίασης ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας.

Συλλαλητήριο στην Αθήνα

Στο μεταξύ, στην οργάνωση πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο πρώτο διάστημα του Νοεμβρίου – ενδεικτικά έως τις 11 Νοεμβρίου 2025 -, προσανατολίζονται και οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί φορείς, που συμμετείχαν σε σύσκεψη που κάλεσε η ΕΘΕΑΣ.

Στη σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε επίσης, η δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των αγροτικών και κτηνοτροφικών οργανώσεων, για την οργάνωση κοινών δράσεων και παρεμβάσεων, αλλά και η συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής από κτηνιάτρους και γνώστες του αντικειμένου για την τεκμηριωμένη αντιμετώπιση της ευλογιάς και τη διαμόρφωση προτάσεων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως αναφέρει η ΕΘΕΑΣ, εκφράστηκε έντονη αγανάκτηση, απόγνωση και βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική ύπαιθρο. Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες περιέγραψαν με δραματικούς τόνους την οικονομική ασφυξία, τις τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου και την κατάρρευση ολόκληρων περιοχών λόγω της ευλογιάς, καθώς και την αβεβαιότητα την οποία καθημερινά ζουν για την επόμενη μέρα του ζωικού κεφαλαίου τους. Πολλές εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στο χείλος της επιβίωσης, με ανυπολόγιστες ζημιές, ανεπαρκείς και καθυστερημένες αποζημιώσεις, καθώς και καθυστερήσεις δικαιούμενων πληρωμών παραγωγικών παραγωγών και κτηνοτρόφων, που οδηγούν σε μαρασμό της παραγωγής και εγκατάλειψη της υπαίθρου.

«Η γενικευμένη αίσθηση αδικίας, εγκατάλειψης και κόπωσης κυριάρχησε, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία», σημειώνεται.

Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Στα «κόκκινα» 13.10.25

Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Καταγγελίες 11.10.25

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της έξαρσης ευλογιάς των προβάτων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια αιγοπροβάτων - Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

Σύνταξη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Vegan ναι, μπιφτέκια όχι – Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο
Vegan Burgers 09.10.25

Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Τι προτείνει το Κοινοβούλιο της ΕΕ για τις ονομασίες κρέατος για τα φυτικά τρόφιμα. Από εδώ κι εμπρός, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για «vegan μπιφτέκια», ούτε για «vegan μπριζόλες».

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση
Πολιτική 08.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση

Από τη μια το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την άλλη απίστευτες καθυστερήσεις και ολιγωρία σε χειρισμούς που αφορούν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, έχουν οδηγήσει τον αγροτικό κόσμο στα κάγκελα με την κυβέρνηση να δείχνει ανήμπορη να χειριστεί και αυτή την κρίση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
Ανησυχία 05.10.25

«Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα» - Ο Χρήστος Κέλλας για το πιθανό lockdown στα αιγοπρόβατα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες το lockdown να αποφευχθεί με κάθε τρόπο - Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα

Σύνταξη
«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» – Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων
Για τον Daniel 05.10.25

«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» - Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων

Ο αγροτικός κόσμος που επλήγη από τον Daniel βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τα μηνύματα του ΕΛΓΑ - «Ειδικά οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της καταστροφής με την ευλογιά, χάνονται χιλιάδες ζώα κάθε μέρα»

Σύνταξη
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες
Βουλή 24.10.25

Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες

«Η εντολή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν να χτυπηθούν με χημικά και δακρυγόνα άνθρωποι που διαμαρτύρονταν», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά
Σκάνδαλο 24.10.25

Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά

«Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει από τα πρωθυπουργικά χείλη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας - Να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)
Μπάσκετ 24.10.25

Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)

Με σοβαρές κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό βαρύνεται ο Τέρι Ροζίερ, καθώς φέρεται να ενημέρωσε άτομα του στενού του περιβάλλοντος πως θα αποχωρούσε τραυματίας από αγώνα των Χόρνετς…

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»
Δέκα βουλευτές 24.10.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν ότι «η απρόκλητη βία, η ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης δεν μπορεί να είναι η απάντηση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας κατέθεσε επιστολή του ΕΟΦ που αναφέρει ότι κανένα εμβόλιο δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
Κόσμος 24.10.25

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση η οποία αποτελεί την εγγύησή τους για την δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»
Έρωτας 24.10.25

Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»

Ο γάμος των Αλάνα Χαντίντ και Ρος Γουίλιαμς πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του πατέρα της ακτιβίστριας, του μεγιστάνα Μοχάμεντ Χαντίντ, στο Λος Άντζελες στις 18 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι
Φόρος Ζουκμάν 24.10.25

Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι

Οι Σοσιαλιστές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Λεκορνί, αν δεν αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Και κραδαίνουν ως απειλή την πρόταση μομφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς
Euroleague 24.10.25

Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς

Ένα από τα πιο κακόφημα παρακλάδια της σύγχρονης βαλκανικής Μαφίας, οι διαβόητοι «Βρατσάρτσι», είναι η οργάνωση με την οποία φέρεται να εμπλέκεται ο διαιτητής Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς.

Σύνταξη
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
17 χρόνια μετά 24.10.25

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Social Europe 24.10.25

Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή σκότωσε 62.000 ανθρώπους το 2024 στην Ευρώπη. Θέσεις εργασίας χάνονται καθώς η βιομηχανία στρέφεται σε «πράσινα» καύσιμα, φυσικές καταστροφές διαλύουν τον κοινωνικo-οικονομικό ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Οικονομία 24.10.25

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
