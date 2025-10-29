Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάχη με το χρόνο δίνει η κυβέρνηση προκειμένου να μην εκπνεύσει το τελεσίγραφο της Κομισιόν που ζητά επιτακτικά τη συμμόρφωση της Ελλάδας, δεδομένης της σοβαρότητας των ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί.

Αναβρασμός επικρατεί στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο με οξυμένα προβλήματα να καταγράφονται σε όλα τα μέτωπα

Οι αρχές της χώρας έχουν κληθεί «να τροποποιήσουν και να ενισχύσουν το σχέδιο δράσης τους, κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι όλες οι δράσεις είναι επαρκώς λεπτομερείς και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί» από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (GD AGRI ) της Κομισιόν.

Η πρώτη δόση του 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News (MEGA) και της Χριστίνας Κοραή, οι όροι και τα προαπαιτούμενα που έχει θέσει η Κομισιόν στην Ελλάδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης το οποίο θα κατατεθεί ως τις 4 Νοεμβρίου. Διαφορετικά, δεν θα ανάψει το «πράσινο φως» για τις πληρωμές των 600.000.000€ που είναι η πρώτη δόση του 2025.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, φέρνει τις επόμενες ημέρες ΚΥΑ με προαπαιτούμενα για πληρωμές, η οποία θα προβλέπει:

Θα δηλώνονται βοσκοτόπια μόνο σε όμορους νομούς.

Θα απαγορεύεται η νησιωτικότητα.

Για το 2025 ο αριθμός των ζώων θα υπολογιστεί με βάση τα τιμολόγια πώλησης κρέατος και γάλακτος και αγοράς ζωοτροφών.

Το 2026 θα τοποθετηθούν βόλοι στα ζώα (τσιπάκια).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Ελλάδα το 2024 δηλώθηκε γύρω στα 13 εκατομμύρια ζωικό κεφάλαιο, ενώ το πραγματικό, κατ´ εκτίμηση, έφτανε τα 5 εκατομμύρια.

Υποσχέσεις Μητσοτάκη ενώ οι αγρότες ζεσταίνουν τα τρακτέρ

Νωρίτερα, σήμερα, τη στιγμή που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις εξαιτίας της καθυστέρησης της καταβολής των επιδοτήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο υπουργικό συμβούλιο, τόνισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να επιταχυνθούν οι πληρωμές ενώ φάνηκε σίγουρος για την έλευση μιας «νέας εποχής διαφάνειας».

Ωστόσο, η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας, ξεχειλίζει σε όλες τις περιοχές από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη. Στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), τέθηκαν τα παραπάνω ζητήματα που απειλούν πλέον ευθέως τη βιωσιμότητα χιλιάδων αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αποφασίστηκε μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου.