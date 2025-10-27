Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους

Δεκατρείς κατηγορούμενοι στη φυλακή είναι ο ποινικός απολογισμός της πολυήμερης ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αυλαία των μαραθώνιων απολογιών έπεσε λίγο μετά τις 7 το βράδυ της Δευτέρας, με την απολογία του τελευταίου κατηγορούμενου, ο οποίος νοσηλεύεται. Ο ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο. Μετά την απολογία του, τον άφησαν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους .

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και, όπως όλα δείχνουν, ο κατάλογος των κατηγορουμένων θα μεγαλώσει τις επόμενες μέρες, με βάση τα στοιχεία της έρευνας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.